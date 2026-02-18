Čistička vody WPC 120 UF

Jednotka na filtráciu vody WPC 120 UF so 4-stupňovým ultrafiltračným systémom. Spoľahlivo odstraňuje častice, baktérie, vírusy a iné nečistoty. Ideálna pre neznámu kvalitu vody z vodovodu.

Naša filtračná jednotka na vodu WPC 120 UF zaisťuje vysokú úroveň bezpečnosti, keď je kvalita pitnej vody neznáma, vďaka svojmu výkonnému 4-stupňovému ultrafiltračnému systému a zároveň sa môže pochváliť ultra jednoduchou obsluhou, inštaláciou a údržbou. Z vody sa spoľahlivo odstráni široká škála častíc, mikroplastov, baktérií, vírusov, chlóru, ťažkých kovov a zvyškov liečiv a výrazne sa zlepší jej chuť. Filtre s dlhou životnosťou ponúkajú vysokú kapacitu približne 2 500 litrov – to znamená, že filter je potrebné vymieňať len zriedkavo a to sa dá urobiť rýchlo a bez námahy vďaka pohodlným bajonetovým uzáverom. Na prevádzku WPC 120 UF nie je potrebné žiadne napájanie; súčasťou balenia je kohútik na výdaj prefiltrovanej vody a 3 filtre.

Vlastnosti a výhody
Čistička vody Čistička vody WPC 120 UF: Vysoká úroveň ochrany pred kontaminovanou pitnou vodou
Vysoká úroveň ochrany pred kontaminovanou pitnou vodou
3 výkonné filtre pre extra ochranu v neznámych vodných podmienkach. Odstraňuje častice, baktérie, vírusy, chlór, ťažké kovy, zvyšky liekov. Zlepšuje chuť pitnej vody.
Čistička vody Čistička vody WPC 120 UF: Jednoduchá inštalácia a údržba
Jednoduchá inštalácia a údržba
Rýchla výmena filtra vďaka bajonetovým uzáverom a magnetickým uzáverom kapucne. Jednoduché pripojenie k vodovodnému potrubiu. Vrátane adaptéra a kohútika.
Čistička vody Čistička vody WPC 120 UF: Vysoká kapacita
Vysoká kapacita
Nízke náklady na servis vďaka zriedkavým výmenám filtra vďaka kapacite 2 500 l.
Bezprúdová prevádzka
  • Nie je potrebné žiadne externé napájanie.
  • Flexibilné pre použitie na akomkoľvek zvolenom mieste.
Špecifikácie

Technické údaje

Tlak vody na prívode (bar) 1 - 4
Dodávka vody 3/8″
Kapacita filtra (l) 2500
Max. teplota na prívode (°C) 5 - 38
Prietok (l/h) 120
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 5,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 8
Rozmery (d x š x v) (mm) 377 x 168 x 421

Balenie obsahuje

  • Pre-pure filter
  • Ultra „Hy-Protect“ filter
  • Post-protect filter

Video

Oblasti využitia
  • Pitná voda
  • Kuchyne
Príslušenstvo