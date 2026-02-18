Čistička vody WPC 120 UF
Jednotka na filtráciu vody WPC 120 UF so 4-stupňovým ultrafiltračným systémom. Spoľahlivo odstraňuje častice, baktérie, vírusy a iné nečistoty. Ideálna pre neznámu kvalitu vody z vodovodu.
Naša filtračná jednotka na vodu WPC 120 UF zaisťuje vysokú úroveň bezpečnosti, keď je kvalita pitnej vody neznáma, vďaka svojmu výkonnému 4-stupňovému ultrafiltračnému systému a zároveň sa môže pochváliť ultra jednoduchou obsluhou, inštaláciou a údržbou. Z vody sa spoľahlivo odstráni široká škála častíc, mikroplastov, baktérií, vírusov, chlóru, ťažkých kovov a zvyškov liečiv a výrazne sa zlepší jej chuť. Filtre s dlhou životnosťou ponúkajú vysokú kapacitu približne 2 500 litrov – to znamená, že filter je potrebné vymieňať len zriedkavo a to sa dá urobiť rýchlo a bez námahy vďaka pohodlným bajonetovým uzáverom. Na prevádzku WPC 120 UF nie je potrebné žiadne napájanie; súčasťou balenia je kohútik na výdaj prefiltrovanej vody a 3 filtre.
Vlastnosti a výhody
Vysoká úroveň ochrany pred kontaminovanou pitnou vodou3 výkonné filtre pre extra ochranu v neznámych vodných podmienkach. Odstraňuje častice, baktérie, vírusy, chlór, ťažké kovy, zvyšky liekov. Zlepšuje chuť pitnej vody.
Jednoduchá inštalácia a údržbaRýchla výmena filtra vďaka bajonetovým uzáverom a magnetickým uzáverom kapucne. Jednoduché pripojenie k vodovodnému potrubiu. Vrátane adaptéra a kohútika.
Vysoká kapacitaNízke náklady na servis vďaka zriedkavým výmenám filtra vďaka kapacite 2 500 l.
Bezprúdová prevádzka
- Nie je potrebné žiadne externé napájanie.
- Flexibilné pre použitie na akomkoľvek zvolenom mieste.
Špecifikácie
Technické údaje
|Tlak vody na prívode (bar)
|1 - 4
|Dodávka vody
|3/8″
|Kapacita filtra (l)
|2500
|Max. teplota na prívode (°C)
|5 - 38
|Prietok (l/h)
|120
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|377 x 168 x 421
Balenie obsahuje
- Pre-pure filter
- Ultra „Hy-Protect“ filter
- Post-protect filter
Video
Oblasti využitia
- Pitná voda
- Kuchyne