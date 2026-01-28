Čistička vzduchu AF 20
Rýchle čistenie vzduchu v miestnostiach od 20 - 40²* – kompaktná čistička vzduchu AF 20 s filtráciou H13 a aktívnym uhlím spoľahlivo odstraňuje patogény, jemný prach, alergény a pachy.
Dokonalé čistenie vzduchu pre malé miestnosti, detské izby a jednotlivé pracovné priestory – čistička vzduchu AF 20 čistí vzduch v interiéri od alergénov, škodlivín a patogénov pomocou svojho viacvrstvového filtračného systému. Medzi ďalšie funkcie patrí náplň s aktívnym uhlím, ako aj displej, ktorý alfanumericky zobrazuje kvalitu vzduchu v časticiach PM2,5 v µg/m³, kvalitu vzduchu pomocou farebného kódu, teplotu a relatívnu vlhkosť. Čistička vzduchu je tiež vynikajúcou voľbou vďaka funkcii časovača, detskej poistke, nočnému režimu a ultratichej prevádzke, ako aj účinnosti filtra 99,95 % pre častice s veľkosťou 0,3 µm a vysokokvalitnému laserovému senzoru pre automatický režim. To znamená, že automatický režim a úroveň výkonu sa automaticky prispôsobujú úrovni znečistenia ovzdušia. Životnosť filtra je približne jeden rok, v závislosti od znečistenia ovzdušia a intenzity používania.
Vlastnosti a výhody
Filter High Protect 13HEPA filter na odstránenie patogénov a aerosólov. Na viazanie pachov a chemických výparov.
Dvojitý systém prívodu vzduchuVďaka nasávaniu vzduchu na oboch stranách je zaručený vysoký prietok vzduchu.
DisplejIndikácia kvality vzduchu v µg/m³, ako aj stavu filtra a zariadenia.
Tichá prevádzka
- Motory a ventilátory s hladkým chodom a tiché vzduchové kanály.
Automatický režim
- Senzor riadi automatický režim a prispôsobuje úroveň výkonu kvalite vzduchu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Príkon (W)
|24
|Až do veľkosti miestnosti (m²)
|až do 40
|Prietok vzduchu (m³/h)
|až do 220
|Účinnosť filtra podľa veľkosti častíc (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Nastavenia napájania
|3
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|220 x 220 x 346
* Odporúčaná veľkosť miestnosti na základe výšky stropu 3 m a výmeny vzduchu trikrát za hodinu pre prevádzku na najvyššej úrovni výkonu.
Výbava
- Systém dvojitého filtra
- Ukazovateľ výmeny filtra
- LED displej kvality vzduchu
- Obsluha prístroja s dotykovou funkciou
- Automatický režim
- Nočný režim
- Funkcia uzamknutia
- Funkcia časovača
Video
Oblasti využitia
- Interiéry
Príslušenstvo
Čistička vzduchu AF 20 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher