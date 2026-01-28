Čistička vzduchu AF 20

Rýchle čistenie vzduchu v miestnostiach od 20 - 40²* – kompaktná čistička vzduchu AF 20 s filtráciou H13 a aktívnym uhlím spoľahlivo odstraňuje patogény, jemný prach, alergény a pachy.

Dokonalé čistenie vzduchu pre malé miestnosti, detské izby a jednotlivé pracovné priestory – čistička vzduchu AF 20 čistí vzduch v interiéri od alergénov, škodlivín a patogénov pomocou svojho viacvrstvového filtračného systému. Medzi ďalšie funkcie patrí náplň s aktívnym uhlím, ako aj displej, ktorý alfanumericky zobrazuje kvalitu vzduchu v časticiach PM2,5 v µg/m³, kvalitu vzduchu pomocou farebného kódu, teplotu a relatívnu vlhkosť. Čistička vzduchu je tiež vynikajúcou voľbou vďaka funkcii časovača, detskej poistke, nočnému režimu a ultratichej prevádzke, ako aj účinnosti filtra 99,95 % pre častice s veľkosťou 0,3 µm a vysokokvalitnému laserovému senzoru pre automatický režim. To znamená, že automatický režim a úroveň výkonu sa automaticky prispôsobujú úrovni znečistenia ovzdušia. Životnosť filtra je približne jeden rok, v závislosti od znečistenia ovzdušia a intenzity používania.

Vlastnosti a výhody
Čistička vzduchu Čistička vzduchu AF 20: Filter High Protect 13
Filter High Protect 13
HEPA filter na odstránenie patogénov a aerosólov. Na viazanie pachov a chemických výparov.
Čistička vzduchu Čistička vzduchu AF 20: Dvojitý systém prívodu vzduchu
Dvojitý systém prívodu vzduchu
Vďaka nasávaniu vzduchu na oboch stranách je zaručený vysoký prietok vzduchu.
Čistička vzduchu Čistička vzduchu AF 20: Displej
Displej
Indikácia kvality vzduchu v µg/m³, ako aj stavu filtra a zariadenia.
Tichá prevádzka
  • Motory a ventilátory s hladkým chodom a tiché vzduchové kanály.
Automatický režim
  • Senzor riadi automatický režim a prispôsobuje úroveň výkonu kvalite vzduchu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Príkon (W) 24
Až do veľkosti miestnosti (m²) až do 40
Prietok vzduchu (m³/h) až do 220
Účinnosť filtra podľa veľkosti častíc (µm) 0,3 µm >= 99,95 %
Nastavenia napájania 3
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4
Rozmery (d x š x v) (mm) 220 x 220 x 346

* Odporúčaná veľkosť miestnosti na základe výšky stropu 3 m a výmeny vzduchu trikrát za hodinu pre prevádzku na najvyššej úrovni výkonu.

Výbava

  • Systém dvojitého filtra
  • Ukazovateľ výmeny filtra
  • LED displej kvality vzduchu
  • Obsluha prístroja s dotykovou funkciou
  • Automatický režim
  • Nočný režim
  • Funkcia uzamknutia
  • Funkcia časovača
Čistička vzduchu Čistička vzduchu AF 20
Čistička vzduchu Čistička vzduchu AF 20

Video

Oblasti využitia
  • Interiéry
Príslušenstvo
Čistička vzduchu AF 20 náhradný diel

