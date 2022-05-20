Mokro-suchý vysávač WD 4 S V-20/5/22

Super výkonný a účinný mokro-suchý vysávač s nádobou z nehrdzavejúcej ocele s objemom 20 l, elektrickou zásuvkou, 5 m káblom, 2,2 m sacou hadicou a funkciou fúkania.

Super výkonný a energeticky účinný vysávač na mokré aj suché nečistoty s výkonom 1100 W. Príslušenstvo pre vysávač WD 4 S V-20/5/22, konkrétne sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne navrhnuté pre dosiahnutie najlepších čistiacich výsledkov. Mokré, suché, jemné aj hrubé nečistoty môžete vysávať naraz bez nutnosti výmeny filtra. Zariadenie je dodávané s robustnou a nárazuvzdornou 20 l nádobou z nehrdzavejúcej ocele, 5-metrovým káblom, 2,2 metrovou sacou hadicou, podlahovou hubicou, plochým skladaným filtrom a fleecovým filtračným vreckom. Vďaka patentovanej technológii je možné filter vo vysávači ľahko a rýchlo odstrániť v priebehu niekoľkých sekúnd pre jeho dôkladné čistenie, a to bez kontaktu s akýmikoľvek nečistotami. Ak vysávanie z nejakého dôvodu nie je možné, pomôže vám funkcia dodatočného fúkania. Odnímateľná rukoväť umožňuje pripevnenie príslušenstva priamo k sacej hadici. Hadicu môžete prakticky uložiť na vrchu zariadenia. Trubice a podlahovú hubicu zase na nárazník. Medzi ďalšie výhody zariadenia patrí uzamykací systém "Pull & Push" pre jednoduché otváranie a zatváranie zbernej nádoby ako aj ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie vysávača.

Vlastnosti a výhody
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 4 S V-20/5/22: Patentovaná technológia vyberania filtra
Patentovaná technológia vyberania filtra
Bleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety - bez kontaktu s nečistotami. Na mokré a suché vysávanie bez dodatočnej výmeny filtra.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 4 S V-20/5/22: Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
Saciu hadicu je možné uložiť priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch zariadenia. Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 4 S V-20/5/22: Praktické odkladanie kábla a príslušenstva
Praktické odkladanie kábla a príslušenstva
Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva. Napájací kábel možno bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových hákov.
Vrecká z netkanej textílie s praktickým uzatváracím systémom
  • Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
  • Pre dlhotrvajúci sací výkon a vysokú kapacitu zadržiavania prachu.
Praktická funkcia fúkania
  • Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
  • Bezproblémové odstraňovanie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Praktická parkovacia poloha
  • Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
Odkladacia polička
  • Na bezpečné uloženie nástrojov a malých dielov, ako sú skrutky a klince.
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
  • Pri prestávke v práci rýchlo zaparkujte rukoväť na vrchu zariadenia.
Odnímateľná rukoväť
  • Ponúka možnosť nasunúť rôzne hubice priamo na saciu hadicu.
  • Na jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
  • Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
  • Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 1100
Sací výkon (W) 240
Vysávanie (mbar) max. 240
Prietok vzduchu (l/s) max. 55
Objem nádoby (l) 20
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
Farebná zložka Hlava zariadenia Žltá Nádoba nehrdzavejúca oceľ Nárazník zariadenia Žltá
Napájací kábel (m) 5
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 73
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 7,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 10
Rozmery (d x š x v) (mm) 384 x 365 x 524

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2.2 m
  • Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
  • Materiál sacej hadice: Plast
  • Odnímateľná rukoväť
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
  • Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
  • Materiál sacích trubíc: Plast
  • Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
  • Štrbinová hubica
  • Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Celulóza
  • Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová

Výbava

  • Otočný spínač (zap./vyp.)
  • Funkcia fúkania
  • Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
  • Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
  • Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
  • Odkladacia plocha pre malé diely
  • Hák na kábel
  • Parkovacia poloha
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
  • Robustný nárazník
  • Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 4 S V-20/5/22

Video

Oblasti využitia
  • Terasa
  • Interiér vozidla
  • Garáž
  • Dielňa
  • Pivnica
  • Kvapaliny
  • Vstupný priestor
  • Domáca dielňa
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač WD 4 S V-20/5/22 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher