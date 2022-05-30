Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-30/5/22
Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-30/5/22 vyniká 30-litrovou nádobou z nehrdzavejúcej ocele s vypúšťacou skrutkou, 5-metrovým káblom a 2,2-metrovou hadicou. Má vysoký výkon a úspornú prevádzku.
Extrémny sací výkon a energetická účinnosť – to všetko pri menovitom príkone iba 1 200 wattov: mokrosuchý vysávač WD 5 S V-30/5/22 – ktorý sa dodáva s 30-litrovou nádobou z nehrdzavejúcej ocele, 5-metrovým káblom, 2,2-metrovou sacou hadicou a prepínateľnou podlahovou hubicou – zaručuje vynikajúce výsledky čistenia suchých, mokrých, jemných alebo hrubých nečistôt. Plochý skladaný filter je vhodný najmä na nepretržité mokré a suché vysávanie bez nutnosti výmeny filtra. Vďaka patentovanej technológii vyberania filtra je možné plochý skladaný filter vybrať v priebehu niekoľkých sekúnd a zároveň sa vyhnúť kontaktu s nečistotami. Ak je filter znečistený, je možné ho rýchlo a efektívne vyčistiť pomocou integrovanej funkcie čistenia filtra. Odnímateľná rukoväť s elektrostatickou ochranou poskytuje možnosť pripevnenia rôznych trysiek priamo na saciu hadicu. To je obzvlášť výhodné pri vysávaní v stiesnených priestoroch. Saciu hadicu je možné bezpečne zavesiť na hlavu zariadenia pre úsporu miesta. Parkovacia poloha na nárazníku umožňuje rýchle a pohodlné uskladnenie trubíc a podlahovej hubice pri krátkej prestávke v práci. Veľké množstvo vody sa dá pohodlne vyprázdniť pomocou vypúšťacej skrutky.
Vlastnosti a výhody
Vynikajúce čistenie filtraSilné impulzné nárazy vzduchu dopravia špinu stlačením tlačidla z filtra do nádoby. Sací výkon sa rýchlo obnoví.
Patentovaná technológia vyberania filtraBleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety - bez kontaktu s nečistotami. Na mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadeniaSaciu hadicu je možné uložiť priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch zariadenia. Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Fleecové filtračné vrecko
- Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a vysokú kapacitu zadržiavania prachu.
Praktická funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
- Bezproblémové odstránenie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Praktická parkovacia poloha
- Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
Praktické odkladanie kábla a príslušenstva
- Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva.
- Napájací kábel možno bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových hákov.
Odkladacia polička
- Na bezpečné uloženie náradia a malých častí, ako sú skrutky a klince.
Odnímateľná rukoväť
- Ponúka možnosť nasunúť rôzne hubice priamo na saciu hadicu.
- Na jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
- Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
- Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1200
|Sací výkon (W)
|280
|Vysávanie (mbar)
|max. 260
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 70
|Objem nádoby (l)
|30
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba nehrdzavejúca oceľ Nárazník zariadenia Žltá
|Napájací kábel (m)
|5
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|8,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|418 x 382 x 693
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť s elektrostatickou ochranou
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: Prepínateľná
- Štrbinová hubica
- Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- Funkcia čistenia filtra
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Pohodlné držadlo 3 v 1
- Hák na kábel
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Vypúšťací uzáver v spodnej časti
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 5 Kus(y)
Oblasti využitia
- Renovácia
- Interiér vozidla
- Garáž
- Dielňa
- Kvapaliny
- Pivnica
- Domáca dielňa
- Vstupný priestor
- Terasa
Príslušenstvo
