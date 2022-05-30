Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-30/5/22

Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-30/5/22 vyniká 30-litrovou nádobou z nehrdzavejúcej ocele s vypúšťacou skrutkou, 5-metrovým káblom a 2,2-metrovou hadicou. Má vysoký výkon a úspornú prevádzku.

Extrémny sací výkon a energetická účinnosť – to všetko pri menovitom príkone iba 1 200 wattov: mokrosuchý vysávač WD 5 S V-30/5/22 – ktorý sa dodáva s 30-litrovou nádobou z nehrdzavejúcej ocele, 5-metrovým káblom, 2,2-metrovou sacou hadicou a prepínateľnou podlahovou hubicou – zaručuje vynikajúce výsledky čistenia suchých, mokrých, jemných alebo hrubých nečistôt. Plochý skladaný filter je vhodný najmä na nepretržité mokré a suché vysávanie bez nutnosti výmeny filtra. Vďaka patentovanej technológii vyberania filtra je možné plochý skladaný filter vybrať v priebehu niekoľkých sekúnd a zároveň sa vyhnúť kontaktu s nečistotami. Ak je filter znečistený, je možné ho rýchlo a efektívne vyčistiť pomocou integrovanej funkcie čistenia filtra. Odnímateľná rukoväť s elektrostatickou ochranou poskytuje možnosť pripevnenia rôznych trysiek priamo na saciu hadicu. To je obzvlášť výhodné pri vysávaní v stiesnených priestoroch. Saciu hadicu je možné bezpečne zavesiť na hlavu zariadenia pre úsporu miesta. Parkovacia poloha na nárazníku umožňuje rýchle a pohodlné uskladnenie trubíc a podlahovej hubice pri krátkej prestávke v práci. Veľké množstvo vody sa dá pohodlne vyprázdniť pomocou vypúšťacej skrutky.

Vlastnosti a výhody
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-30/5/22: Vynikajúce čistenie filtra
Vynikajúce čistenie filtra
Silné impulzné nárazy vzduchu dopravia špinu stlačením tlačidla z filtra do nádoby. Sací výkon sa rýchlo obnoví.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-30/5/22: Patentovaná technológia vyberania filtra
Patentovaná technológia vyberania filtra
Bleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety - bez kontaktu s nečistotami. Na mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-30/5/22: Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
Saciu hadicu je možné uložiť priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch zariadenia. Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Fleecové filtračné vrecko
  • Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
  • Pre dlhotrvajúci sací výkon a vysokú kapacitu zadržiavania prachu.
Praktická funkcia fúkania
  • Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
  • Bezproblémové odstránenie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Praktická parkovacia poloha
  • Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
Praktické odkladanie kábla a príslušenstva
  • Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva.
  • Napájací kábel možno bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových hákov.
Odkladacia polička
  • Na bezpečné uloženie náradia a malých častí, ako sú skrutky a klince.
Odnímateľná rukoväť
  • Ponúka možnosť nasunúť rôzne hubice priamo na saciu hadicu.
  • Na jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
  • Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
  • Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 1200
Sací výkon (W) 280
Vysávanie (mbar) max. 260
Prietok vzduchu (l/s) max. 70
Objem nádoby (l) 30
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
Farebná zložka Hlava zariadenia Žltá Nádoba nehrdzavejúca oceľ Nárazník zariadenia Žltá
Napájací kábel (m) 5
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 73
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 8,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 418 x 382 x 693

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2.2 m
  • Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
  • Materiál sacej hadice: Plast
  • Odnímateľná rukoväť s elektrostatickou ochranou
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
  • Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
  • Materiál sacích trubíc: Plast
  • Mokro-suchá podlahová hubica: Prepínateľná
  • Štrbinová hubica
  • Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Celulóza
  • Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová

Výbava

  • Funkcia čistenia filtra
  • Otočný spínač (zap./vyp.)
  • Funkcia fúkania
  • Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
  • Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
  • Odkladacia plocha pre malé diely
  • Pohodlné držadlo 3 v 1
  • Hák na kábel
  • Parkovacia poloha
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
  • Vypúšťací uzáver v spodnej časti
  • Robustný nárazník
  • Kolieska bez brzdy: 5 Kus(y)
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-30/5/22
Oblasti využitia
  • Renovácia
  • Interiér vozidla
  • Garáž
  • Dielňa
  • Kvapaliny
  • Pivnica
  • Domáca dielňa
  • Vstupný priestor
  • Terasa
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-30/5/22 náhradný diel

