Mokro-suchý vysávač WD 5 V-25/5/22
Mokro-suchý vysávač WD 5 P V-25/5/22 vyniká 25-litrovou plastovou nádobou, zásuvkou na prácu s elektrickým náradím, 5 m káblom a 2,2 m hadicou. Vynikajúci sací výkon a energetická účinnosť.
Výkonné a zároveň energeticky úsporné riešenie na upratovanie v dome a jeho okolí. Mokro-suchý vysávač WD 5 V-25/5/22 je vynikajúcou voľbou vďaka optimálnym výsledkom čistenia suchých, mokrých, jemných alebo hrubých nečistôt s menovitým príkonom 1 200 wattov. Zariadenie sa dodáva s robustnou 25-litrovou plastovou nádobou, 5-metrovým káblom, 2,2-metrovou sacou hadicou s odnímateľnou, elektrostaticky chránenou rukoväťou, prepínateľnou podlahovou hubicou, plochým skladaným filtrom a netkaným filtračným vreckom. Plochý skladaný filter je vhodný na nepretržité mokré a suché vysávanie bez nutnosti výmeny filtra. Vďaka patentovanej technológii vyberania filtra je možné filter vybrať v priebehu niekoľkých sekúnd a zároveň sa vyhnúť kontaktu s nečistotami. Stlačením tlačidla čistenia filtra je možné filter efektívne vyčistiť a obnoviť sací výkon. Odnímateľná rukoväť umožňuje pripevniť príslušenstvo priamo na saciu hadicu. Hadicu je možné bezpečne upevniť na hlave zariadenia pre úsporu miesta pri skladovaní. Parkovacia poloha na nárazníku umožňuje rýchle a pohodlné odloženie trubíc a podlahovej hubice aj počas krátkej prestávky v práci.
Vlastnosti a výhody
Vynikajúce čistenie filtraSilné impulzné nárazy vzduchu dopravia špinu stlačením tlačidla z filtra do nádoby. Sací výkon sa rýchlo obnoví.
Patentovaná technológia vyberania filtraBleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety - bez kontaktu s nečistotami. Na mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadeniaNasávaciu hadicu je možné skladovať priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch prístroja. Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Fleecové filtračné vrecko
- Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Praktická funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
- Bezproblémové odstránenie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Praktická parkovacia poloha
- Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
Praktické odkladanie kábla a príslušenstva
- Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva.
- Napájací kábel možno bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových hákov.
Odkladacia polička
- Na bezpečné uloženie nástrojov a malých dielov, ako sú skrutky a klince.
Odnímateľná rukoväť
- Ponúka možnosť nasunúť rôzne hubice priamo na saciu hadicu.
- Na jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
- Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
- Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1200
|Sací výkon (W)
|280
|Vysávanie (mbar)
|max. 260
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 70
|Objem nádoby (l)
|25
|Materiál nádoby
|Plast
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá Nárazník zariadenia Žltá
|Napájací kábel (m)
|5
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|8,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|418 x 382 x 653
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť s elektrostatickou ochranou
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: Prepínateľná
- Štrbinová hubica
- Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- Funkcia čistenia filtra
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Pohodlné držadlo 3 v 1
- Hák na kábel
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 5 Kus(y)
Video
Oblasti využitia
- Renovácia
- Interiér vozidla
- Garáž
- Dielňa
- Terasa
- Kvapaliny
- Pivnica
- Domáca dielňa
- Vstupný priestor
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač WD 5 V-25/5/22 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher