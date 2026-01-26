Parný čistič SC 1
Vďaka svojim kompaktným rozmerom je ručný parný čistič SC 1 ideálny na rýchle priebežné čistenie – úplne bez chémie.
Kompaktný ručný parný čistič SC 1 čistí bez chémie a môže byť použitý prakticky kdekoľvek v domácnosti. Dôkladné čistenie parným čističom Kärcher odstráni 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾ z typických domácich tvrdých povrchov. Vďaka svojej kompaktnej a praktickej veľkosti je ručný parný čistič dokonale vhodný na rýchle, stredne pokročilé hĺbkové čistenie. Armatúry, dlaždice, varné dosky, digestory a dokonca aj tie najmenšie trhliny a výklenky je možné dôkladne vyčistiť vďaka všestrannému príslušenstvu a výkonnej pare. Dokonca aj tie najodolnejšie usadeniny nečistôt a mastnoty je možné spoľahlivo odstrániť. Vďaka svojmu kompaktnému tvaru môže byť zariadenie uložené v najmenších priestoroch presne tam, kde ho potrebujete.
Vlastnosti a výhody
Intenzívny ráz paryJednoduché odstraňovanie znečistenia každého druhu – aj na ťažko dostupných miestach.
Malý, šikovný a skladnýZariadenie je možné odkladať priamo v mieste použitia, čím je vždy rýchlo poruke.
Detská poistka na strojiBezpečnostná poistka poskytuje bezpečnú ochranu pred neodborným použitím, či hrajúcimi sa deťmi.
Návlek na ručnú hubicu
- Pre dôkladné čistenie a ešte lepšie uvoľnenie nečistôt.
Špecifikácie
Technické údaje
|Certifikát testovania¹⁾
|Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,9% baktérií²⁾
|Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²)
|Približne 20
|Vykurovací výkon (W)
|1200
|Maximálny tlak pary (bar)
|max. 3
|Dĺžka kábla (m)
|4
|Doba zahrievania (min)
|3
|Výkon kotla (l)
|0,2
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae).
Balenie obsahuje
- Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
- Bodová tryska
- Ručná hubica
- Power tryska
- Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
- Odmerka: 200 ml
Výbava
- Detská poistka
- Bezpečnostný ventil
Oblasti využitia
- Armatúry
- Umývadlo
- Obkladačky
- Okná a sklenené povrchy
- Digestory
- Varné dosky
