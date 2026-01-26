Parný čistič SC 1

Vďaka svojim kompaktným rozmerom je ručný parný čistič SC 1 ideálny na rýchle priebežné čistenie – úplne bez chémie.

Kompaktný ručný parný čistič SC 1 čistí bez chémie a môže byť použitý prakticky kdekoľvek v domácnosti. Dôkladné čistenie parným čističom Kärcher odstráni 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾ z typických domácich tvrdých povrchov. Vďaka svojej kompaktnej a praktickej veľkosti je ručný parný čistič dokonale vhodný na rýchle, stredne pokročilé hĺbkové čistenie. Armatúry, dlaždice, varné dosky, digestory a dokonca aj tie najmenšie trhliny a výklenky je možné dôkladne vyčistiť vďaka všestrannému príslušenstvu a výkonnej pare. Dokonca aj tie najodolnejšie usadeniny nečistôt a mastnoty je možné spoľahlivo odstrániť. Vďaka svojmu kompaktnému tvaru môže byť zariadenie uložené v najmenších priestoroch presne tam, kde ho potrebujete.

Vlastnosti a výhody
Intenzívny ráz pary
Intenzívny ráz pary
Jednoduché odstraňovanie znečistenia každého druhu – aj na ťažko dostupných miestach.
Malý, šikovný a skladný
Malý, šikovný a skladný
Zariadenie je možné odkladať priamo v mieste použitia, čím je vždy rýchlo poruke.
Detská poistka na stroji
Detská poistka na stroji
Bezpečnostná poistka poskytuje bezpečnú ochranu pred neodborným použitím, či hrajúcimi sa deťmi.
Návlek na ručnú hubicu
  • Pre dôkladné čistenie a ešte lepšie uvoľnenie nečistôt.
Špecifikácie

Technické údaje

Certifikát testovania¹⁾ Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,9% baktérií²⁾
Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²) Približne 20
Vykurovací výkon (W) 1200
Maximálny tlak pary (bar) max. 3
Dĺžka kábla (m) 4
Doba zahrievania (min) 3
Výkon kotla (l) 0,2
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 1,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2
Rozmery (d x š x v) (mm) 321 x 127 x 186

¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae).

Balenie obsahuje

  • Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
  • Bodová tryska
  • Ručná hubica
  • Power tryska
  • Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
  • Odmerka: 200 ml

Výbava

  • Detská poistka
  • Bezpečnostný ventil
Oblasti využitia
  • Armatúry
  • Umývadlo
  • Obkladačky
  • Okná a sklenené povrchy
  • Digestory
  • Varné dosky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Parný čistič SC 1 náhradný diel

