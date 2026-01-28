Parný čistič SC 1 EasyFix

Kompaktný parný čistič SC 1 EasyFix je ideálny na rýchle medzičistenie bez chemikálií a vďaka sprievodnej podlahovej hubici EasyFix dokáže dokonca zamiesť podlahu.

Kompaktný parný čistič Kärcher SC 1 EasyFix (so súpravou na čistenie podláh) nájde univerzálne využitie v každej domácnosti a čistí bez použitia chémie. Dôkladné čistenie parným čističom Kärcher odstráni 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾ z typických domácich tvrdých povrchov. Vďaka svojim kompaktným rozmerom je zariadenie ideálne pre rýchle a dôkladné medzičistenie. Keď skončíte, môžete ho uložiť presne tam, kde je to potrebné, bez toho, aby zaberal veľa miesta. Či už ide o čistenie armatúr, dlaždíc, varných dosiek, digestorov alebo najmenších špár a výklenkov – výkonná para a rozsiahly sortiment príslušenstva zaručujú bezchybné výsledky. Vďaka sade na čistenie podláh EasyFix je možné praktický ručný parný čistič okamžite premeniť na čistenie podláh. Dokonca aj odolné usadeniny nečistôt a mastnoty sú okamžite odstránené.

Vlastnosti a výhody
Parný čistič Parný čistič SC 1 EasyFix: Intenzívny ráz pary
Intenzívny ráz pary
Jednoduché odstraňovanie znečistenia každého druhu – aj na ťažko dostupných miestach.
Parný čistič Parný čistič SC 1 EasyFix: Súprava na čistenie podlahy EasyFix s flexibilným kĺbom na podlahovej hubici a pohodlným suchým zipsom na upevnenie utierky na podlahu
Súprava na čistenie podlahy EasyFix s flexibilným kĺbom na podlahovej hubici a pohodlným suchým zipsom na upevnenie utierky na podlahu
Optimálne výsledky čistenia na všetkých druhoch tvrdých podláh v domácnosti vďaka efektívnej lamelovej technológii Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu. Ergonomické a efektívne čistenie vďaka flexibilnému kĺbu hubice.
Parný čistič Parný čistič SC 1 EasyFix: Malý, šikovný a skladný
Malý, šikovný a skladný
Zariadenie je možné odkladať priamo v mieste použitia, čím je vždy rýchlo poruke.
Detská poistka na stroji
  • Bezpečnostná poistka poskytuje bezpečnú ochranu pred neodborným použitím, či hrajúcimi sa deťmi.
Utierka na čistenie podlahy a návlek na ručnú hubicu
  • Pre dôkladné čistenie a ešte lepšie uvoľnenie nečistôt.
Špecifikácie

Technické údaje

Certifikát testovania¹⁾ Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,99% baktérií²⁾
Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²) Približne 20
Vykurovací výkon (W) 1200
Maximálny tlak pary (bar) max. 3
Dĺžka kábla (m) 4
Doba zahrievania (min) 3
Výkon kotla (l) 0,2
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 1,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 321 x 127 x 186

¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae).

Balenie obsahuje

  • Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix: 1 Kus(y)
  • Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
  • Bodová tryska
  • Ručná hubica
  • Power tryska
  • Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
  • Podlahová hubica: EasyFix
  • Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka parných trubíc: 0.5 m
  • Odmerka: 200 ml

Výbava

  • Detská poistka
  • Bezpečnostný ventil
Parný čistič Parný čistič SC 1 EasyFix
Parný čistič Parný čistič SC 1 EasyFix
Parný čistič Parný čistič SC 1 EasyFix
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Armatúry
  • Umývadlo
  • Obkladačky
  • Okná a sklenené povrchy
  • Digestory
  • Varné dosky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Parný čistič SC 1 EasyFix náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher