Parný čistič SC 1 EasyFix
Kompaktný parný čistič SC 1 EasyFix je ideálny na rýchle medzičistenie bez chemikálií a vďaka sprievodnej podlahovej hubici EasyFix dokáže dokonca zamiesť podlahu.
Kompaktný parný čistič Kärcher SC 1 EasyFix (so súpravou na čistenie podláh) nájde univerzálne využitie v každej domácnosti a čistí bez použitia chémie. Dôkladné čistenie parným čističom Kärcher odstráni 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾ z typických domácich tvrdých povrchov. Vďaka svojim kompaktným rozmerom je zariadenie ideálne pre rýchle a dôkladné medzičistenie. Keď skončíte, môžete ho uložiť presne tam, kde je to potrebné, bez toho, aby zaberal veľa miesta. Či už ide o čistenie armatúr, dlaždíc, varných dosiek, digestorov alebo najmenších špár a výklenkov – výkonná para a rozsiahly sortiment príslušenstva zaručujú bezchybné výsledky. Vďaka sade na čistenie podláh EasyFix je možné praktický ručný parný čistič okamžite premeniť na čistenie podláh. Dokonca aj odolné usadeniny nečistôt a mastnoty sú okamžite odstránené.
Vlastnosti a výhody
Intenzívny ráz paryJednoduché odstraňovanie znečistenia každého druhu – aj na ťažko dostupných miestach.
Súprava na čistenie podlahy EasyFix s flexibilným kĺbom na podlahovej hubici a pohodlným suchým zipsom na upevnenie utierky na podlahuOptimálne výsledky čistenia na všetkých druhoch tvrdých podláh v domácnosti vďaka efektívnej lamelovej technológii Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu. Ergonomické a efektívne čistenie vďaka flexibilnému kĺbu hubice.
Malý, šikovný a skladnýZariadenie je možné odkladať priamo v mieste použitia, čím je vždy rýchlo poruke.
Detská poistka na stroji
- Bezpečnostná poistka poskytuje bezpečnú ochranu pred neodborným použitím, či hrajúcimi sa deťmi.
Utierka na čistenie podlahy a návlek na ručnú hubicu
- Pre dôkladné čistenie a ešte lepšie uvoľnenie nečistôt.
Špecifikácie
Technické údaje
|Certifikát testovania¹⁾
|Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,99% baktérií²⁾
|Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²)
|Približne 20
|Vykurovací výkon (W)
|1200
|Maximálny tlak pary (bar)
|max. 3
|Dĺžka kábla (m)
|4
|Doba zahrievania (min)
|3
|Výkon kotla (l)
|0,2
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae).
Balenie obsahuje
- Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix: 1 Kus(y)
- Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
- Bodová tryska
- Ručná hubica
- Power tryska
- Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
- Podlahová hubica: EasyFix
- Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka parných trubíc: 0.5 m
- Odmerka: 200 ml
Výbava
- Detská poistka
- Bezpečnostný ventil
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Armatúry
- Umývadlo
- Obkladačky
- Okná a sklenené povrchy
- Digestory
- Varné dosky
