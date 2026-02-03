Parný čistič SC 1 Multi Comfort

Kompaktný a flexibilný ručný parný čistič SC 1 Multi Comfort s predlžovacou hadicou je pripravený na použitie za 30 sekúnd na skutočne pohodlné a hĺbkové čistenie.

Kompaktný ručný parný čistič SC 1 Multi Comfort čistí bez chemikálií a je bleskovo pripravený na hĺbkové čistenie. Dôkladné čistenie odstráni z tvrdých povrchov až 99,999 % vírusov a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií. Prídavná predlžovacia hadica, ktorá je súčasťou balenia, robí domáce práce ešte jednoduchšími a flexibilnejšími, a to aj na ťažko dostupných miestach. Vďaka kompaktnému a praktickému dizajnu sa zariadenie pohodlne používa a ľahko sa skladuje v najmenších priestoroch. SC 1 Multi Comfort je pripravený na použitie za 30 sekúnd a vďaka odnímateľnej nádržke na vodu sa ľahko dopĺňa – takže žiadne dlhé čakacie doby alebo prerušenia. Vymeniteľná kartuša na odstraňovanie vodného kameňa zaisťuje automatické odstraňovanie vodného kameňa pre päťkrát dlhšiu životnosť produktu. LED svetelný displej s ovládacím panelom umožňuje jednoduch ovládanie. Vždy sú na displeji rôzne režimy, ako je ohrev, pripravenosť na použitie, režim pary a výmena kartuše. K dispozícii je tiež možnosť rozšírenia o inovatívny multifunkčný parný čistič 4 v 1.

Vlastnosti a výhody
Parný čistič Parný čistič SC 1 Multi Comfort: Pohodlné a flexibilné čistenie vďaka priloženej predlžovacej hadici
S predlžovacou hadicou, ktorá je súčasťou prístroja, je možné bez námahy vyčistiť aj ťažko dostupné miesta, ako sú rohy a výklenky. Diely príslušenstva, ako je ručná hubica atď., sa vkladajú ľahko.
Parný čistič Parný čistič SC 1 Multi Comfort: Kompaktný a praktický dizajn zariadenia
Jednoduchá manipulácia vďaka kompaktnej konštrukcii zariadenia. Ergonomický tvar pre čistenie bez námahy. Zariadenie je možné odkladať priamo v mieste použitia, čím je vždy rýchlo poruke.
Parný čistič Parný čistič SC 1 Multi Comfort: Nonstop para a integrovaná odvápňovacia kartuša
Vyberateľná nádrž sa dá kedykoľvek ľahko naplniť - pre nepretržitú paru bez prerušenia práce. Inteligentná odvápňovacia kartuša automaticky odstraňuje vodný kameň z vody, čím dramaticky predlžuje životnosť zariadenia. LED indikátor ukazuje, kedy je potrebné kartušu vymeniť, s časovým predstihom jednej hodiny.
LED svetelný displej s ovládacím panelom
  • Pre jednoduchú a bezproblémovú obsluhu.
  • Jednoduchým ľahkým poklepaním na ovládací panel aktivujete paru – nie je potrebná žiadna fyzická námaha.
  • Ľahko zrozumiteľný svetelný displej zobrazuje nasledujúce režimy: ohrev, pripravenosť na použitie, režim pary a výmena kartuše.
Krátka doba nahrievania
  • S dobou nahrievania iba 30 sekúnd je tento stroj prakticky vždy pripravený na použitie.
Špecifikácie

Technické údaje

Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²) Približne 30
Vykurovací výkon (W) 1300
Dĺžka kábla (m) 5
Doba zahrievania (min) 0,5
Objem nádrže (ml) 200
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 1,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 345 x 113 x 190

¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / Minimálny faktor, o ktorý sa predlžuje životnosť výrobku, založený na interných skúškach s tvrdosťou vody 20 °dH a uhličitanovou tvrdosťou 15 °dH.

Balenie obsahuje

  • Predlžovacia hadica
  • Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
  • Odvápňovacia kartuša: 1 Kus(y)
  • Ručná hubica

Výbava

  • Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
Video

Oblasti využitia
  • Armatúry
  • Umývadlo
  • Obkladačky
  • Okná a sklenené povrchy
  • Digestory
  • Varné dosky
Príslušenstvo
Parný čistič SC 1 Multi Comfort náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher