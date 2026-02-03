Parný čistič SC 1 Multi Comfort
Kompaktný a flexibilný ručný parný čistič SC 1 Multi Comfort s predlžovacou hadicou je pripravený na použitie za 30 sekúnd na skutočne pohodlné a hĺbkové čistenie.
Kompaktný ručný parný čistič SC 1 Multi Comfort čistí bez chemikálií a je bleskovo pripravený na hĺbkové čistenie. Dôkladné čistenie odstráni z tvrdých povrchov až 99,999 % vírusov a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií. Prídavná predlžovacia hadica, ktorá je súčasťou balenia, robí domáce práce ešte jednoduchšími a flexibilnejšími, a to aj na ťažko dostupných miestach. Vďaka kompaktnému a praktickému dizajnu sa zariadenie pohodlne používa a ľahko sa skladuje v najmenších priestoroch. SC 1 Multi Comfort je pripravený na použitie za 30 sekúnd a vďaka odnímateľnej nádržke na vodu sa ľahko dopĺňa – takže žiadne dlhé čakacie doby alebo prerušenia. Vymeniteľná kartuša na odstraňovanie vodného kameňa zaisťuje automatické odstraňovanie vodného kameňa pre päťkrát dlhšiu životnosť produktu. LED svetelný displej s ovládacím panelom umožňuje jednoduch ovládanie. Vždy sú na displeji rôzne režimy, ako je ohrev, pripravenosť na použitie, režim pary a výmena kartuše. K dispozícii je tiež možnosť rozšírenia o inovatívny multifunkčný parný čistič 4 v 1.
Vlastnosti a výhody
Pohodlné a flexibilné čistenie vďaka priloženej predlžovacej hadiciS predlžovacou hadicou, ktorá je súčasťou prístroja, je možné bez námahy vyčistiť aj ťažko dostupné miesta, ako sú rohy a výklenky. Diely príslušenstva, ako je ručná hubica atď., sa vkladajú ľahko.
Kompaktný a praktický dizajn zariadeniaJednoduchá manipulácia vďaka kompaktnej konštrukcii zariadenia. Ergonomický tvar pre čistenie bez námahy. Zariadenie je možné odkladať priamo v mieste použitia, čím je vždy rýchlo poruke.
Nonstop para a integrovaná odvápňovacia kartušaVyberateľná nádrž sa dá kedykoľvek ľahko naplniť - pre nepretržitú paru bez prerušenia práce. Inteligentná odvápňovacia kartuša automaticky odstraňuje vodný kameň z vody, čím dramaticky predlžuje životnosť zariadenia. LED indikátor ukazuje, kedy je potrebné kartušu vymeniť, s časovým predstihom jednej hodiny.
LED svetelný displej s ovládacím panelom
- Pre jednoduchú a bezproblémovú obsluhu.
- Jednoduchým ľahkým poklepaním na ovládací panel aktivujete paru – nie je potrebná žiadna fyzická námaha.
- Ľahko zrozumiteľný svetelný displej zobrazuje nasledujúce režimy: ohrev, pripravenosť na použitie, režim pary a výmena kartuše.
Krátka doba nahrievania
- S dobou nahrievania iba 30 sekúnd je tento stroj prakticky vždy pripravený na použitie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²)
|Približne 30
|Vykurovací výkon (W)
|1300
|Dĺžka kábla (m)
|5
|Doba zahrievania (min)
|0,5
|Objem nádrže (ml)
|200
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / Minimálny faktor, o ktorý sa predlžuje životnosť výrobku, založený na interných skúškach s tvrdosťou vody 20 °dH a uhličitanovou tvrdosťou 15 °dH.
Balenie obsahuje
- Predlžovacia hadica
- Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
- Odvápňovacia kartuša: 1 Kus(y)
- Ručná hubica
Výbava
- Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
Video
Oblasti využitia
- Armatúry
- Umývadlo
- Obkladačky
- Okná a sklenené povrchy
- Digestory
- Varné dosky
Príslušenstvo
Parný čistič SC 1 Multi Comfort náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher