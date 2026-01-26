Parný čistič SC 1 Multi & Up
Multifunkčný parný čistič SC 1 Multi & Up je možné používať v troch rôznych polohách alebo ako ručný parný čistič – dokonale sa prispôsobí individuálnym požiadavkám.
Kompaktný parný čistič SC 1 Multi & Up (4 v 1) čistí bez chemikálií a možno ho bleskovo použiť na hĺbkové upratovanie v domácnosti, a to buď ako ručný čistič, alebo ako všestranný parný čistič vďaka súprave podlahových hubíc EasyFix Large, ktorá je súčasťou balenia. Pracuje v troch rôznych polohách zariadenia – hornej, strednej a spodnej – a dokonale sa prispôsobí individuálnym požiadavkám. Dôkladné čistenie parným čističom Kärcher odstráni z tvrdých povrchov až 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾. Vďaka kompaktnému a praktickému dizajnu sa zariadenie pohodlne používa a ľahko sa skladuje v najmenších priestoroch. SC 1 Multi & Up je pripravený na použitie za 30 sekúnd a vďaka odnímateľnej nádržke na vodu sa ľahko dopĺňa – takže žiadne dlhé čakacie doby ani prerušenia. Vymeniteľná kartuša na odstraňovanie vodného kameňa zaisťuje automatické odstraňovanie vodného kameňa pre päťkrát dlhšiu životnosť produktu. LED svetelný displej s ovládacím panelom umožňuje jednoduché ovládanie. Vždy sú na displeji rôzne režimy, ako je ohrev, pripravenosť na použitie, režim pary a výmena kartuše.
Vlastnosti a výhody
Inovatívna a úžasne všestranná aplikácia 4 v 1Inovatívny dizajn zariadenia umožňuje jeho použitie ako multifunkčného ručného čističa SC 1 Multi alebo ako parného čističa SC 1 Multi & Up 4 v 1 vďaka podlahovej hubici EasyFix Large, ktorá je súčasťou balenia. Jedinečná koncepcia s tromi rôznymi polohami čističa vám umožňuje kedykoľvek zvoliť optimálnu konfiguráciu. Horná časť: maximálna manévrovateľnosť pod nábytkom a sporadické naparovanie. Stred: kombinácia dobrej manévrovateľnosti pod nábytkom a pohodlného závažia v ruke. Spodná časť: zariadenie je v ruke ľahké ako pierko a na krátke prestávky je samostatne stojace.
Kompaktný a praktický dizajn zariadeniaJednoduchá manipulácia vďaka kompaktnej konštrukcii zariadenia. Ergonomický tvar pre čistenie bez námahy. Zariadenie je možné odkladať priamo v mieste použitia, čím je vždy rýchlo poruke.
Nonstop para a integrovaná odvápňovacia kartušaVyberateľná nádrž sa dá kedykoľvek ľahko naplniť - pre nepretržitú paru bez prerušenia práce. Inteligentná odvápňovacia kartuša automaticky odstraňuje vodný kameň z vody, čím dramaticky predlžuje životnosť zariadenia. LED indikátor ukazuje, kedy je potrebné kartušu vymeniť, s časovým predstihom jednej hodiny.
LED svetelný displej s ovládacím panelom
- Pre jednoduchú a bezproblémovú obsluhu.
- Jednoduchým ľahkým poklepaním na ovládací panel aktivujete paru – nie je potrebná žiadna fyzická námaha.
- Ľahko zrozumiteľný svetelný displej zobrazuje nasledujúce režimy: ohrev, pripravenosť na použitie, režim pary a výmena kartuše.
Krátka doba nahrievania
- S dobou nahrievania iba 30 sekúnd je tento stroj prakticky vždy pripravený na použitie.
Podlahová hubica EasyFix Large s flexibilným spojom a suchým zipsom pre utierku na čistenie podláh
- Vďaka podlahovej hubici EasyFix Large je SC 1 Multi & Up samostatne stojaca v najnižšej polohe zariadenia a pripevnená priamo k podlahovej hubici. Podlahová hubica tiež umožňuje rýchlejšie čistenie.
- Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²)
|Približne 30
|Vykurovací výkon (W)
|1300
|Dĺžka kábla (m)
|5
|Doba zahrievania (min)
|0,5
|Objem nádrže (ml)
|200
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae). / Minimálny faktor, o ktorý sa predlžuje životnosť výrobku, založený na interných skúškach s tvrdosťou vody 20 °dH a uhličitanovou tvrdosťou 15 °dH.
Balenie obsahuje
- Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix Large: 1 Kus(y)
- Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
- Odvápňovacia kartuša: 1 Kus(y)
- Ručná hubica
- Podlahová hubica: EasyFix veľká
- Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka parných trubíc: 0.5 m
Výbava
- Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
- Suchý zips
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Armatúry
- Umývadlo
- Obkladačky
- Okná a sklenené povrchy
- Digestory
- Varné dosky
