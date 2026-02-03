Parný čistič SC 1 Multi & Up Textile Edition

Multifunkčný parný čistič SC 1 Multi & Up Textile Edition 4 v 1 je možné používať v troch rôznych polohách a ako ručný naparovač – dokonale sa prispôsobí individuálnym požiadavkám.

Kompaktný parný čistič SC 1 Multi & Up Textile Edition 4 v 1 čistí bez chemikálií a možno ho bleskovo použiť na hĺbkové čistenie v domácnosti, a to buď ako multifunkčný ručný naparovač, alebo ako všestranný parný čistič 3 v 1 vďaka súprave podlahovej hubice EasyFix Large, ktorá je súčasťou balenia. Pracuje v troch rôznych polohách zariadenia – hornej, strednej a spodnej – a dokonale sa prispôsobí individuálnym požiadavkám. Dôkladné čistenie parným čističom Kärcher odstráni z tvrdých povrchov až 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾. Vďaka kompaktnému a praktickému dizajnu sa zariadenie pohodlne používa a ľahko sa skladuje v najmenších priestoroch. SC 1 Multi & Up Textile Edition je pripravený na použitie za 30 sekúnd a vďaka odnímateľnej nádržke na vodu sa ľahko dopĺňa – takže žiadne dlhé čakacie doby alebo prerušenia. Vymeniteľná kartuša na odstraňovanie vodného kameňa zaisťuje automatické odstraňovanie vodného kameňa pre päťkrát dlhšiu životnosť produktu. LED svetelný displej s ovládacím panelom umožňuje jednoduché ovládanie. Vždy sú na displeji rôzne režimy, ako je ohrev, pripravenosť na použitie, režim pary a výmena kartuše.

Vlastnosti a výhody
Inovatívna a úžasne všestranná aplikácia 4 v 1
  • Inovatívny dizajn zariadenia umožňuje jeho použitie ako multifunkčného ručného parného čističa SC 1 Multi alebo ako parného mopu SC 1 Multi & Up Textile Edition 3 v 1 vďaka súprave podlahových hubíc EasyFix Large, ktorá je súčasťou balenia.
  • Jedinečná koncepcia s tromi rôznymi polohami čističa vám umožňuje kedykoľvek zvoliť optimálnu konfiguráciu.
  • Horná časť: maximálna manévrovateľnosť pod nábytkom a sporadické naparovanie. Stred: kombinácia dobrej manévrovateľnosti pod nábytkom a pohodlného závažia v ruke. Spodná časť: zariadenie je v ruke ľahké ako pierko a na krátke prestávky je samostatne stojace.
Kompaktný a praktický dizajn zariadenia
  • Jednoduchá manipulácia vďaka kompaktnej konštrukcii zariadenia.
  • Ergonomický tvar pre čistenie bez námahy.
  • Zariadenie je možné odkladať priamo v mieste použitia, čím je vždy rýchlo poruke.
Nonstop para a integrovaná odvápňovacia kartuša
  • Vyberateľná nádrž sa dá kedykoľvek ľahko naplniť - pre nepretržitú paru bez prerušenia práce.
  • Inteligentná odvápňovacia kartuša automaticky odstraňuje vodný kameň z vody, čím dramaticky predlžuje životnosť zariadenia.
  • LED indikátor ukazuje, kedy je potrebné kartušu vymeniť, s časovým predstihom jednej hodiny.
LED svetelný displej s ovládacím panelom
  • Pre jednoduchú a bezproblémovú obsluhu.
  • Jednoduchým ľahkým poklepaním na ovládací panel aktivujete paru – nie je potrebná žiadna fyzická námaha.
  • Ľahko zrozumiteľný svetelný displej zobrazuje nasledujúce režimy: ohrev, pripravenosť na použitie, režim pary a výmena kartuše.
Krátka doba nahrievania
  • S dobou nahrievania iba 30 sekúnd je tento stroj prakticky vždy pripravený na použitie.
Podlahová hubica EasyFix Large s flexibilným spojom a suchým zipsom pre utierku na čistenie podláh
  • Vďaka podlahovej hubici EasyFix Large je SC 1 Multi & Up Textile Edition samostatne stojaca v najnižšej polohe zariadenia a pripevnená priamo k podlahovej hubici. Podlahová hubica tiež umožňuje rýchlejšie čistenie.
  • Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu.
Špecifikácie

Technické údaje

Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²) Približne 30
Vykurovací výkon (W) 1300
Dĺžka kábla (m) 5
Doba zahrievania (min) 0,5
Objem nádrže (ml) 200
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 1,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 345 x 113 x 190

Balenie obsahuje

  • Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix Large: 1 Kus(y)
  • Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
  • Odvápňovacia kartuša: 1 Kus(y)
  • Naparovač odevov
  • Ručná hubica
  • Podlahová hubica: EasyFix veľká
  • Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka parných trubíc: 0.5 m

Výbava

  • Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
  • Suchý zips
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Armatúry
  • Umývadlo
  • Obkladačky
  • Okná a sklenené povrchy
  • Digestory
  • Varné dosky
Príslušenstvo
Parný čistič SC 1 Multi & Up Textile Edition náhradný diel

