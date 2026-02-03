Parný čistič SC 1 Multi & Up Textile Edition
Multifunkčný parný čistič SC 1 Multi & Up Textile Edition 4 v 1 je možné používať v troch rôznych polohách a ako ručný naparovač – dokonale sa prispôsobí individuálnym požiadavkám.
Kompaktný parný čistič SC 1 Multi & Up Textile Edition 4 v 1 čistí bez chemikálií a možno ho bleskovo použiť na hĺbkové čistenie v domácnosti, a to buď ako multifunkčný ručný naparovač, alebo ako všestranný parný čistič 3 v 1 vďaka súprave podlahovej hubice EasyFix Large, ktorá je súčasťou balenia. Pracuje v troch rôznych polohách zariadenia – hornej, strednej a spodnej – a dokonale sa prispôsobí individuálnym požiadavkám. Dôkladné čistenie parným čističom Kärcher odstráni z tvrdých povrchov až 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾. Vďaka kompaktnému a praktickému dizajnu sa zariadenie pohodlne používa a ľahko sa skladuje v najmenších priestoroch. SC 1 Multi & Up Textile Edition je pripravený na použitie za 30 sekúnd a vďaka odnímateľnej nádržke na vodu sa ľahko dopĺňa – takže žiadne dlhé čakacie doby alebo prerušenia. Vymeniteľná kartuša na odstraňovanie vodného kameňa zaisťuje automatické odstraňovanie vodného kameňa pre päťkrát dlhšiu životnosť produktu. LED svetelný displej s ovládacím panelom umožňuje jednoduché ovládanie. Vždy sú na displeji rôzne režimy, ako je ohrev, pripravenosť na použitie, režim pary a výmena kartuše.
Vlastnosti a výhody
Inovatívna a úžasne všestranná aplikácia 4 v 1
- Inovatívny dizajn zariadenia umožňuje jeho použitie ako multifunkčného ručného parného čističa SC 1 Multi alebo ako parného mopu SC 1 Multi & Up Textile Edition 3 v 1 vďaka súprave podlahových hubíc EasyFix Large, ktorá je súčasťou balenia.
- Jedinečná koncepcia s tromi rôznymi polohami čističa vám umožňuje kedykoľvek zvoliť optimálnu konfiguráciu.
- Horná časť: maximálna manévrovateľnosť pod nábytkom a sporadické naparovanie. Stred: kombinácia dobrej manévrovateľnosti pod nábytkom a pohodlného závažia v ruke. Spodná časť: zariadenie je v ruke ľahké ako pierko a na krátke prestávky je samostatne stojace.
Kompaktný a praktický dizajn zariadenia
- Jednoduchá manipulácia vďaka kompaktnej konštrukcii zariadenia.
- Ergonomický tvar pre čistenie bez námahy.
- Zariadenie je možné odkladať priamo v mieste použitia, čím je vždy rýchlo poruke.
Nonstop para a integrovaná odvápňovacia kartuša
- Vyberateľná nádrž sa dá kedykoľvek ľahko naplniť - pre nepretržitú paru bez prerušenia práce.
- Inteligentná odvápňovacia kartuša automaticky odstraňuje vodný kameň z vody, čím dramaticky predlžuje životnosť zariadenia.
- LED indikátor ukazuje, kedy je potrebné kartušu vymeniť, s časovým predstihom jednej hodiny.
LED svetelný displej s ovládacím panelom
- Pre jednoduchú a bezproblémovú obsluhu.
- Jednoduchým ľahkým poklepaním na ovládací panel aktivujete paru – nie je potrebná žiadna fyzická námaha.
- Ľahko zrozumiteľný svetelný displej zobrazuje nasledujúce režimy: ohrev, pripravenosť na použitie, režim pary a výmena kartuše.
Krátka doba nahrievania
- S dobou nahrievania iba 30 sekúnd je tento stroj prakticky vždy pripravený na použitie.
Podlahová hubica EasyFix Large s flexibilným spojom a suchým zipsom pre utierku na čistenie podláh
- Vďaka podlahovej hubici EasyFix Large je SC 1 Multi & Up Textile Edition samostatne stojaca v najnižšej polohe zariadenia a pripevnená priamo k podlahovej hubici. Podlahová hubica tiež umožňuje rýchlejšie čistenie.
- Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²)
|Približne 30
|Vykurovací výkon (W)
|1300
|Dĺžka kábla (m)
|5
|Doba zahrievania (min)
|0,5
|Objem nádrže (ml)
|200
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|345 x 113 x 190
Balenie obsahuje
- Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix Large: 1 Kus(y)
- Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
- Odvápňovacia kartuša: 1 Kus(y)
- Naparovač odevov
- Ručná hubica
- Podlahová hubica: EasyFix veľká
- Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka parných trubíc: 0.5 m
Výbava
- Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
- Suchý zips
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Armatúry
- Umývadlo
- Obkladačky
- Okná a sklenené povrchy
- Digestory
- Varné dosky
Príslušenstvo
Parný čistič SC 1 Multi & Up Textile Edition náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher