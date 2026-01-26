Parný čistič SC 2 Deluxe
Kompaktný model SC 2 Deluxe s LED osvetlením na zobrazenie prevádzkového režimu je základným modelom pre čistenie parou bez chemikálií. Ideálne pre všetky tvrdé povrchy v celej domácnosti.
Kompaktný a ľahký základný parný čistič SC 2 Deluxe poskytuje dvojstupňovú reguláciu pary na prispôsobenie intenzity pary povrchu a úrovni nečistôt. Dôkladné čistenie parným čističom Kärcher odstráni až 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾ z bežných domácich tvrdých povrchov – úplne bez chémie. SC 2 Deluxe dokáže kedykoľvek zobraziť prevádzkový režim prostredníctvom inovatívneho osvetleného LED pásiku. Príslušenstvo je možné uložiť do tašky na príslušenstvo. Podlahová hubica EasyFix s otočným kĺbom zaručuje vynikajúcu ergonómiu a vďaka lamelovej technológii zaisťuje dokonalé výsledky čistenia. Vďaka pohodlnému systému suchého zipsu je možné handričku na čistenie podlahy rýchlo a ľahko pripevniť k podlahovej hubici a znova odstrániť bez toho, aby ste museli prísť do kontaktu s nečistotami. Pomocou rôznych doplnkov sa hygienicky čistia dlaždice, varné dosky, odsávače pár a dokonca aj tie najmenšie medzery. Aj odolné nečistoty sa dajú spoľahlivo odstrániť.
Vlastnosti a výhody
LED svetelný displej na zariadeníAk je LED ukazovateľ červený, stroj sa ešte nahrieva. Pri zelenej je stroj pripravený na použitie.
Súprava na čistenie podlahy EasyFix s flexibilným kĺbom na podlahovej hubici a pohodlným suchým zipsom na upevnenie utierky na podlahuOptimálne výsledky čistenia na najrozličnejších tvrdých podlahách v domácnosti Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu. Ergonomické a efektívne čistenie vďaka flexibilnému kĺbu hubice.
Pohodlné skladovanie príslušenstva v parkovacej poloheVšetko príslušenstvo vrátane predlžovacích trubíc je možné skladovať v extra dlhom vaku na príslušenstvo.
Detská poistka na parnej pištoli
- Bezpečnostná poistka poskytuje bezpečnú ochranu pred neodborným použitím, či hrajúcimi sa deťmi.
Multifunkčné vybavenie príslušenstvom
- Čistenie rôznych povrchov pomocou podlahovej hubice, ručnej hubice, kruhovej kefky podľa potreby.
Utierka na čistenie podlahy a návlek na ručnú hubicu
- Pre dôkladné čistenie a ešte lepšie uvoľnenie nečistôt.
Regulácia prietoku pary priamo na rukoväti
- Sila pary sa dá prispôsobiť príslušnému povrchu a stupňu znečistenia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Certifikát testovania¹⁾
|Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,99% baktérií²⁾
|Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²)
|Približne 75
|Vykurovací výkon (W)
|1500
|Maximálny tlak pary (bar)
|max. 3,2
|Dĺžka kábla (m)
|4
|Doba zahrievania (min)
|6,5
|Výkon kotla (l)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|304 x 231 x 287
¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae).
Balenie obsahuje
- Vrecko na príslušenstvo
- Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix: 1 Kus(y)
- Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
- Bodová tryska
- Ručná hubica
- Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
- Štrbinová kefa
- Podlahová hubica: EasyFix
- Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka parných trubíc: 0.5 m
Výbava
- Detská poistka
- Bezpečnostný ventil
- Regulácia pary: na rukoväti (dvojstupňový)
- Parná hadica s pištoľou: 2.2 m
- Odkladanie príslušenstva na stroji
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Armatúry
- Umývadlo
- Obkladačky
- Okná a sklenené povrchy
- Digestory
- Varné dosky
- Škáry dlaždíc
