Kompaktný model SC 2 Deluxe s LED osvetlením na zobrazenie prevádzkového režimu je základným modelom pre čistenie parou bez chemikálií. Ideálne pre všetky tvrdé povrchy v celej domácnosti.

Kompaktný a ľahký základný parný čistič SC 2 Deluxe poskytuje dvojstupňovú reguláciu pary na prispôsobenie intenzity pary povrchu a úrovni nečistôt. Dôkladné čistenie parným čističom Kärcher odstráni až 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾ z bežných domácich tvrdých povrchov – úplne bez chémie. SC 2 Deluxe dokáže kedykoľvek zobraziť prevádzkový režim prostredníctvom inovatívneho osvetleného LED pásiku. Príslušenstvo je možné uložiť do tašky na príslušenstvo. Podlahová hubica EasyFix s otočným kĺbom zaručuje vynikajúcu ergonómiu a vďaka lamelovej technológii zaisťuje dokonalé výsledky čistenia. Vďaka pohodlnému systému suchého zipsu je možné handričku na čistenie podlahy rýchlo a ľahko pripevniť k podlahovej hubici a znova odstrániť bez toho, aby ste museli prísť do kontaktu s nečistotami. Pomocou rôznych doplnkov sa hygienicky čistia dlaždice, varné dosky, odsávače pár a dokonca aj tie najmenšie medzery. Aj odolné nečistoty sa dajú spoľahlivo odstrániť.

Vlastnosti a výhody
Parný čistič Parný čistič SC 2 Deluxe: LED svetelný displej na zariadení
LED svetelný displej na zariadení
Ak je LED ukazovateľ červený, stroj sa ešte nahrieva. Pri zelenej je stroj pripravený na použitie.
Parný čistič Parný čistič SC 2 Deluxe: Súprava na čistenie podlahy EasyFix s flexibilným kĺbom na podlahovej hubici a pohodlným suchým zipsom na upevnenie utierky na podlahu
Súprava na čistenie podlahy EasyFix s flexibilným kĺbom na podlahovej hubici a pohodlným suchým zipsom na upevnenie utierky na podlahu
Optimálne výsledky čistenia na najrozličnejších tvrdých podlahách v domácnosti Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu. Ergonomické a efektívne čistenie vďaka flexibilnému kĺbu hubice.
Parný čistič Parný čistič SC 2 Deluxe: Pohodlné skladovanie príslušenstva v parkovacej polohe
Pohodlné skladovanie príslušenstva v parkovacej polohe
Všetko príslušenstvo vrátane predlžovacích trubíc je možné skladovať v extra dlhom vaku na príslušenstvo.
Detská poistka na parnej pištoli
  • Bezpečnostná poistka poskytuje bezpečnú ochranu pred neodborným použitím, či hrajúcimi sa deťmi.
Multifunkčné vybavenie príslušenstvom
  • Čistenie rôznych povrchov pomocou podlahovej hubice, ručnej hubice, kruhovej kefky podľa potreby.
Utierka na čistenie podlahy a návlek na ručnú hubicu
  • Pre dôkladné čistenie a ešte lepšie uvoľnenie nečistôt.
Regulácia prietoku pary priamo na rukoväti
  • Sila pary sa dá prispôsobiť príslušnému povrchu a stupňu znečistenia.
Špecifikácie

Technické údaje

Certifikát testovania¹⁾ Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,99% baktérií²⁾
Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²) Približne 75
Vykurovací výkon (W) 1500
Maximálny tlak pary (bar) max. 3,2
Dĺžka kábla (m) 4
Doba zahrievania (min) 6,5
Výkon kotla (l) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 304 x 231 x 287

¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae).

Balenie obsahuje

  • Vrecko na príslušenstvo
  • Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix: 1 Kus(y)
  • Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
  • Bodová tryska
  • Ručná hubica
  • Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
  • Štrbinová kefa
  • Podlahová hubica: EasyFix
  • Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka parných trubíc: 0.5 m

Výbava

  • Detská poistka
  • Bezpečnostný ventil
  • Regulácia pary: na rukoväti (dvojstupňový)
  • Parná hadica s pištoľou: 2.2 m
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Armatúry
  • Umývadlo
  • Obkladačky
  • Okná a sklenené povrchy
  • Digestory
  • Varné dosky
  • Škáry dlaždíc
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
