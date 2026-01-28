Parný čistič SC 2 EasyFix

SC 2 EasyFix od spoločnosti Kärcher je základný model pre čistenie parou bez chémie. Pre čistú čistotu na tvrdých povrchoch v celom dome.

Jednoduchý a intuitívny základný parný čistič SC 2 EasyFix poskytuje dvojstupňovú reguláciu pary na prispôsobenie intenzity pary povrchu a úrovni nečistôt. Praktické uloženie príslušenstva na zariadení, ako aj parkovacia poloha pre podlahovú hubicu sú užitočné detaily pre ešte pohodlnejšie čistenie parou. Podlahová hubica EasyFix s otočným kĺbom zaručuje vynikajúcu ergonómiu a vďaka lamelovej technológii zaisťuje dokonalé výsledky čistenia. Vďaka pohodlnému systému suchého zipsu je možné handričku na čistenie podlahy rýchlo a ľahko pripevniť k podlahovej hubici a znova odstrániť bez toho, aby ste museli prísť do kontaktu s nečistotami. SC 2 EasyFix čistí úplne bez chémie a môže byť použitý univerzálne. Dôkladné čistenie parným čističom Kärcher odstráni až 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾ z typických domácich tvrdých povrchov. Pomocou rôznych doplnkov sa hygienicky čistia dlaždice, varné dosky, odsávače pár a dokonca aj tie najmenšie medzery. Aj odolné nečistoty sa spoľahlivo odstránia.

Vlastnosti a výhody
Odkladanie príslušenstva a parkovacia poloha
Pohodlné odkladanie príslušenstva a jednoduché odloženie podlahovej hubice pri prerušení práce.
Optimálne výsledky čistenia na najrozličnejších tvrdých podlahách v domácnosti Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu. Ergonomické a efektívne čistenie vďaka flexibilnému kĺbu hubice.
Detská poistka na parnej pištoli
Bezpečnostná poistka poskytuje bezpečnú ochranu pred neodborným použitím, či hrajúcimi sa deťmi.
Multifunkčné vybavenie príslušenstvom
  • Čistenie rôznych povrchov pomocou podlahovej hubice, ručnej hubice, kruhovej kefky podľa potreby.
Utierka na čistenie podlahy a návlek na ručnú hubicu
  • Pre dôkladné čistenie a ešte lepšie uvoľnenie nečistôt.
Regulácia prietoku pary priamo na rukoväti
  • Sila pary sa dá prispôsobiť príslušnému povrchu a stupňu znečistenia.
Špecifikácie

Technické údaje

Certifikát testovania¹⁾ Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,99% baktérií²⁾
Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²) Približne 75
Vykurovací výkon (W) 1500
Maximálny tlak pary (bar) max. 3,2
Dĺžka kábla (m) 4
Doba zahrievania (min) 6,5
Výkon kotla (l) 1
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 380 x 254 x 260

¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae).

Balenie obsahuje

  • Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix: 1 Kus(y)
  • Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
  • Bodová tryska
  • Ručná hubica
  • Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
  • Podlahová hubica: EasyFix
  • Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka parných trubíc: 0.5 m

Výbava

  • Detská poistka
  • Bezpečnostný ventil
  • Regulácia pary: na rukoväti (dvojstupňový)
  • Parná hadica s pištoľou: 2.2 m
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Armatúry
  • Umývadlo
  • Obkladačky
  • Okná a sklenené povrchy
  • Digestory
  • Varné dosky
