Parný čistič SC 3 Deluxe
Zahriatie len za 30 sekúnd: SC 3 Deluxe s osvetleným LED pásikom a dokonalým úložným priestorom na príslušenstvo čistí bez prerušenia vďaka doplniteľnej nádržke na vodu.
SC 3 Deluxe je pripravený na štart po 30 sekundách zahrievania a eliminuje až 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾ na tvrdých povrchoch. Vďaka integrovanému odkladaciemu priestoru na príslušenstvo v zariadení je možné jednoduché a pohodlné skladovanie príslušenstva, káblov a hadíc. Medzi ďalšie funkcie patrí integrovaná odvápňovacia kartuša, trvalo dopĺňateľná nádrž na vodu pre nepretržité čistenie, osvetlený LED pásik na zobrazenie prevádzkového režimu, ako aj rôzne príslušenstvo na odstraňovanie odolných nečistôt na dlaždiciach, varných doskách, digestoroch či v špárach. Dodáva sa tiež s podlahovou hubicou EasyFix s flexibilným kĺbom pre vynikajúcu ergonómiu a lamelovou technológiou pre dokonalé výsledky čistenia. Pomocou pohodlného systému suchého zipsu je možné utierku na čistenie podlahy bez námahy pripevniť k podlahovej hubici a znova odstrániť bez toho, aby ste museli prísť do kontaktu s nečistotami. Dvojstupňová regulácia pary vždy zaručuje dokonalé prispôsobenie prietoku pary povrchu a príslušnej úrovni nečistôt.
Vlastnosti a výhody
Krátka doba nahrievaniaS dobou nahrievania iba 30 sekúnd je tento stroj prakticky vždy pripravený na použitie.
Pohodlné odkladanie príslušenstva a parkovacia polohaPohodlné uloženie príslušenstva, predlžovacej trubice, káblov a parnej hadice. Parkovacia poloha pre ľahké zaparkovanie podlahovej hubice počas prestávok.
Nonstop para a integrovaná odvápňovacia kartušaNádrž sa dá kedykoľvek bez problémov doplniť – pre nonstop paru bez prerušovania práce. Vďaka inteligentnej odvápňovacej kartuši sa naplnená voda automaticky kompletne zbaví vápnika.
Súprava na čistenie podlahy EasyFix s flexibilným kĺbom na podlahovej hubici a pohodlným suchým zipsom na upevnenie utierky na podlahu
- Optimálne výsledky čistenia na najrozličnejších tvrdých podlahách v domácnosti vďaka efektívnej lamelovej technike.
- Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu.
- Ergonomické a efektívne čistenie vďaka flexibilnému kĺbu hubice.
Multifunkčné vybavenie príslušenstvom
- Čistenie rôznych povrchov pomocou podlahovej hubice, ručnej hubice, kruhovej kefky a podobne podľa potreby.
Utierka na čistenie podlahy a návlek na ručnú hubicu
- Pre dôkladné čistenie a ešte lepšie uvoľnenie nečistôt.
Detská poistka na parnej pištoli
- Bezpečnostná poistka poskytuje bezpečnú ochranu pred neodborným použitím, či hrajúcimi sa deťmi.
Regulácia prietoku pary priamo na rukoväti
- Sila pary sa dá prispôsobiť príslušnému povrchu a stupňu znečistenia.
Hlavný vypínač na stroji
- Jednoduché zapínanie a vypínanie stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Certifikát testovania¹⁾
|Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,99% baktérií²⁾
|Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²)
|Približne 75
|Vykurovací výkon (W)
|1900
|Maximálny tlak pary (bar)
|max. 3,5
|Dĺžka kábla (m)
|4
|Doba zahrievania (min)
|0,5
|Objem nádrže (l)
|1
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae). / Minimálny faktor, o ktorý sa predlžuje životnosť výrobku, založený na interných skúškach s tvrdosťou vody 20 °dH a uhličitanovou tvrdosťou 15 °dH.
Balenie obsahuje
- Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix: 1 Kus(y)
- Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
- Odvápňovacia kartuša: 1 Kus(y)
- Bodová tryska
- Ručná hubica
- Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
- Štrbinová kefa
- Podlahová hubica: EasyFix
- Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka parných trubíc: 0.5 m
Výbava
- Detská poistka
- Bezpečnostný ventil
- Regulácia pary: v zariadení (v dvoch krokoch)
- Nádrž: Možno doplniť, vždy keď je potrebné
- Parná hadica s pištoľou: 2.2 m
- Integrovaný hlavný vypínač
- Odkladanie príslušenstva na stroji
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Armatúry
- Umývadlo
- Obkladačky
- Okná a sklenené povrchy
- Digestory
- Varné dosky
- Škáry dlaždíc
Príslušenstvo
Parný čistič SC 3 Deluxe náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher