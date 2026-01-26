Parný čistič SC 3 EasyFix

Parný čistič SC 3 EasyFix s podlahovou hubicou EasyFix a odvápňovacou kartušou umožňuje neprerušované čistenie vďaka doplniteľnej nádrži na vodu. Zahreje sa len za 30 sekúnd.

SC 3 EasyFix je najrýchlejší parný čistič svojej doby a je pripravený na použitie už za 30 sekúnd. Nádrž na vodu je možné kedykoľvek doplniť pre neprerušované čistenie. Odvápňovacia kartuša autonómne odvápňuje vodu, čím zvyšuje životnosť zariadenia. Kärcher SC 3 EasyFix čistí bez chémie a môže byť použitý prakticky kdekoľvek v domácnosti. Môže byť použitý na všetky typy domácich tvrdých povrchov. Dôkladné čistenie parným čističom Kärcher odstráni 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾ z typických domácich tvrdých povrchov. Jeho rozsiahle príslušenstvo poskytuje hygienické výsledky pri čistení dlaždíc, varných dosiek, digestorov a dokonca aj tých najmenších štrbín – odstraňuje aj odolné nečistoty. Dodáva sa tiež s podlahovou hubicou EasyFix s flexibilným kĺbom pre vynikajúcu ergonómiu a lamelovou technológiou pre dokonalé výsledky čistenia. Pomocou praktického systému suchého zipsu je možné utierku na čistenie podlahy bez námahy pripevniť k podlahovej hubici a znova odstrániť bez toho, aby ste museli prísť do kontaktu s nečistotami. Pomocou dvojstupňovej regulácie pary je možné intenzitu pary dokonale prispôsobiť povrchu a nečistotám. Ďalšie podrobnosti: úložný priestor na príslušenstvo a parkovacia poloha pre podlahovú hubicu.

Vlastnosti a výhody
Parný čistič Parný čistič SC 3 EasyFix: Krátka doba nahrievania
Krátka doba nahrievania
S dobou nahrievania iba 30 sekúnd je tento stroj prakticky vždy pripravený na použitie.
Parný čistič Parný čistič SC 3 EasyFix: Súprava na čistenie podlahy EasyFix s flexibilným kĺbom na podlahovej hubici a pohodlným suchým zipsom na upevnenie utierky na podlahu
Súprava na čistenie podlahy EasyFix s flexibilným kĺbom na podlahovej hubici a pohodlným suchým zipsom na upevnenie utierky na podlahu
Optimálne výsledky čistenia na najrozličnejších tvrdých podlahách v domácnosti Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu. Ergonomické a efektívne čistenie vďaka flexibilnému kĺbu hubice.
Parný čistič Parný čistič SC 3 EasyFix: Nonstop para a integrovaná odvápňovacia kartuša
Nonstop para a integrovaná odvápňovacia kartuša
Nádrž sa dá kedykoľvek bez problémov doplniť – pre nonstop paru bez prerušovania práce. Vďaka inteligentnej odvápňovacej kartuši sa naplnená voda automaticky kompletne zbaví vápnika.
Multifunkčné vybavenie príslušenstvom
  • Čistenie rôznych povrchov pomocou podlahovej hubice, ručnej hubice, kruhovej kefky a podobne podľa potreby.
Utierka na čistenie podlahy a návlek na ručnú hubicu
  • Pre dôkladné čistenie a ešte lepšie uvoľnenie nečistôt.
Detská poistka na parnej pištoli
  • Bezpečnostná poistka poskytuje bezpečnú ochranu pred neodborným použitím, či hrajúcimi sa deťmi.
Regulácia prietoku pary priamo na rukoväti
  • Sila pary sa dá prispôsobiť príslušnému povrchu a stupňu znečistenia.
Odkladanie príslušenstva a parkovacia poloha
  • Pohodlné odkladanie príslušenstva. Parkovacia poloha na jednoduché zavesenie podlahovej hubice pri prerušení práce.
Hlavný vypínač na stroji
  • Jednoduché zapínanie a vypínanie stroja.
Špecifikácie

Technické údaje

Certifikát testovania¹⁾ Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,99% baktérií²⁾
Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²) Približne 75
Vykurovací výkon (W) 1900
Maximálny tlak pary (bar) max. 3,5
Dĺžka kábla (m) 4
Doba zahrievania (min) 0,5
Objem nádrže (l) 1
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 360 x 236 x 253

¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae). / Minimálny faktor, o ktorý sa predlžuje životnosť výrobku, založený na interných skúškach s tvrdosťou vody 20 °dH a uhličitanovou tvrdosťou 15 °dH.

Balenie obsahuje

  • Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix: 1 Kus(y)
  • Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
  • Odvápňovacia kartuša: 1 Kus(y)
  • Bodová tryska
  • Ručná hubica
  • Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
  • Podlahová hubica: EasyFix
  • Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka parných trubíc: 0.5 m

Výbava

  • Detská poistka
  • Bezpečnostný ventil
  • Regulácia pary: na rukoväti (dvojstupňový)
  • Nádrž: Možno doplniť, vždy keď je potrebné
  • Parná hadica s pištoľou: 2.2 m
  • Integrovaný hlavný vypínač
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
Video

Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Armatúry
  • Umývadlo
  • Obkladačky
  • Okná a sklenené povrchy
  • Digestory
  • Varné dosky
Príslušenstvo
Parný čistič SC 3 EasyFix náhradný diel

