Parný čistič SC 3 EasyFix
Parný čistič SC 3 EasyFix s podlahovou hubicou EasyFix a odvápňovacou kartušou umožňuje neprerušované čistenie vďaka doplniteľnej nádrži na vodu. Zahreje sa len za 30 sekúnd.
SC 3 EasyFix je najrýchlejší parný čistič svojej doby a je pripravený na použitie už za 30 sekúnd. Nádrž na vodu je možné kedykoľvek doplniť pre neprerušované čistenie. Odvápňovacia kartuša autonómne odvápňuje vodu, čím zvyšuje životnosť zariadenia. Kärcher SC 3 EasyFix čistí bez chémie a môže byť použitý prakticky kdekoľvek v domácnosti. Môže byť použitý na všetky typy domácich tvrdých povrchov. Dôkladné čistenie parným čističom Kärcher odstráni 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾ z typických domácich tvrdých povrchov. Jeho rozsiahle príslušenstvo poskytuje hygienické výsledky pri čistení dlaždíc, varných dosiek, digestorov a dokonca aj tých najmenších štrbín – odstraňuje aj odolné nečistoty. Dodáva sa tiež s podlahovou hubicou EasyFix s flexibilným kĺbom pre vynikajúcu ergonómiu a lamelovou technológiou pre dokonalé výsledky čistenia. Pomocou praktického systému suchého zipsu je možné utierku na čistenie podlahy bez námahy pripevniť k podlahovej hubici a znova odstrániť bez toho, aby ste museli prísť do kontaktu s nečistotami. Pomocou dvojstupňovej regulácie pary je možné intenzitu pary dokonale prispôsobiť povrchu a nečistotám. Ďalšie podrobnosti: úložný priestor na príslušenstvo a parkovacia poloha pre podlahovú hubicu.
Vlastnosti a výhody
Krátka doba nahrievaniaS dobou nahrievania iba 30 sekúnd je tento stroj prakticky vždy pripravený na použitie.
Súprava na čistenie podlahy EasyFix s flexibilným kĺbom na podlahovej hubici a pohodlným suchým zipsom na upevnenie utierky na podlahuOptimálne výsledky čistenia na najrozličnejších tvrdých podlahách v domácnosti Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu. Ergonomické a efektívne čistenie vďaka flexibilnému kĺbu hubice.
Nonstop para a integrovaná odvápňovacia kartušaNádrž sa dá kedykoľvek bez problémov doplniť – pre nonstop paru bez prerušovania práce. Vďaka inteligentnej odvápňovacej kartuši sa naplnená voda automaticky kompletne zbaví vápnika.
Multifunkčné vybavenie príslušenstvom
- Čistenie rôznych povrchov pomocou podlahovej hubice, ručnej hubice, kruhovej kefky a podobne podľa potreby.
Utierka na čistenie podlahy a návlek na ručnú hubicu
- Pre dôkladné čistenie a ešte lepšie uvoľnenie nečistôt.
Detská poistka na parnej pištoli
- Bezpečnostná poistka poskytuje bezpečnú ochranu pred neodborným použitím, či hrajúcimi sa deťmi.
Regulácia prietoku pary priamo na rukoväti
- Sila pary sa dá prispôsobiť príslušnému povrchu a stupňu znečistenia.
Odkladanie príslušenstva a parkovacia poloha
- Pohodlné odkladanie príslušenstva. Parkovacia poloha na jednoduché zavesenie podlahovej hubice pri prerušení práce.
Hlavný vypínač na stroji
- Jednoduché zapínanie a vypínanie stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Certifikát testovania¹⁾
|Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,99% baktérií²⁾
|Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²)
|Približne 75
|Vykurovací výkon (W)
|1900
|Maximálny tlak pary (bar)
|max. 3,5
|Dĺžka kábla (m)
|4
|Doba zahrievania (min)
|0,5
|Objem nádrže (l)
|1
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae). / Minimálny faktor, o ktorý sa predlžuje životnosť výrobku, založený na interných skúškach s tvrdosťou vody 20 °dH a uhličitanovou tvrdosťou 15 °dH.
Balenie obsahuje
- Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix: 1 Kus(y)
- Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
- Odvápňovacia kartuša: 1 Kus(y)
- Bodová tryska
- Ručná hubica
- Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
- Podlahová hubica: EasyFix
- Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka parných trubíc: 0.5 m
Výbava
- Detská poistka
- Bezpečnostný ventil
- Regulácia pary: na rukoväti (dvojstupňový)
- Nádrž: Možno doplniť, vždy keď je potrebné
- Parná hadica s pištoľou: 2.2 m
- Integrovaný hlavný vypínač
- Odkladanie príslušenstva na stroji
Video
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Armatúry
- Umývadlo
- Obkladačky
- Okná a sklenené povrchy
- Digestory
- Varné dosky
Príslušenstvo
Parný čistič SC 3 EasyFix náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher