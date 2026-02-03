Parný čistič SC 3 EasyFix Go!Further
SC 3 Easy Fix Go!Further je limitovaná edícia čierneho parného čističa s 35 % recyklovaného obsahu⁴⁾ a exkluzívnym príslušenstvom, ako sú napríklad utierky na čistenie podláh Re!Fibe.
Parný čistič, ktorý ide ešte o krok ďalej – limitovaná edícia čierneho SC 3 EasyFix Go!Further, vyrobený z 35 percent recyklovaného plastu⁴⁾ s exkluzívnym príslušenstvom, ponúka najlepšie výsledky čistenia a vysokú úroveň pohodlia. Prístroj je pripravený na použitie už po 30 sekundách zahriatia a odstráni až 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných baktérií v domácnosti²⁾ na tvrdých povrchoch. Podlahová hubica EasyFix s flexibilným kĺbom a lamelovou technológiou zaisťuje maximálnu ergonómiu počas používania a perfektné výsledky čistenia. Priložené čistiace utierky na podlahy Re!Fibe sú vyrobené zo 100 percent recyklovaného polyesteru s technológiou CiCLO®⁵⁾ a dajú sa jednoducho pripevniť k podlahovej hubici pomocou pohodlného suchého zipsu a odstrániť bez kontaktu s nečistotami. Ďalším exkluzívnym príslušenstvom je flexibilná ručná hubica, ktorá je ideálna na čistenie odolných nečistôt na rovných a predovšetkým zakrivených povrchoch, ako sú drezy a vane. Trvalo dopĺňateľná nádržka na vodu umožňuje nepretržitú prácu, zatiaľ čo odvápňovacia kartuša automaticky odvápňuje vodu, čím predlžuje životnosť zariadenia.
Vlastnosti a výhody
Krátka doba nahrievaniaS dobou nahrievania iba 30 sekúnd je tento stroj prakticky vždy pripravený na použitie.
Súprava na čistenie podlahy EasyFix s flexibilným kĺbom na podlahovej hubici a pohodlným suchým zipsom na upevnenie utierky na podlahuOptimálne výsledky čistenia na všetkých druhoch tvrdých podláh v domácnosti vďaka efektívnej lamelovej technológii Ergonomické a efektívne čistenie vďaka flexibilnému kĺbu hubice.
Prvky udržateľnostiDizajn s 35 % recyklovaného plastu⁴⁾. Používanie odvápňovacej kartuše predlžuje životnosť zariadenia desaťnásobne³⁾. Vďaka látke Re!Fibe, ktorá je vyrobená zo 100 % recyklovaného polyesteru s technológiou CiCLO®⁵⁾, sa znižuje vplyv mikroplastov na vodné toky⁶⁾.
Nonstop para a integrovaná odvápňovacia kartuša
- Nádrž sa dá kedykoľvek bez problémov doplniť – pre nonstop paru bez prerušovania práce.
Multifunkčné vybavenie príslušenstvom
- Čistenie rôznych povrchov pomocou podlahovej hubice, ručnej hubice, kruhovej kefky a podobne podľa potreby.
Utierka na čistenie podlahy a návlek na ručnú hubicu
- Pre dôkladné čistenie a ešte lepšie uvoľnenie nečistôt.
Detská poistka na parnej pištoli
- Bezpečnostná poistka poskytuje bezpečnú ochranu pred neodborným použitím, či hrajúcimi sa deťmi.
Regulácia prietoku pary priamo na rukoväti
- Sila pary sa dá prispôsobiť príslušnému povrchu a stupňu znečistenia.
Odkladanie príslušenstva a parkovacia poloha
- Pohodlné odkladanie príslušenstva. Parkovacia poloha na jednoduché zavesenie podlahovej hubice pri prerušení práce.
Hlavný vypínač na stroji
- Zapínanie a vypínanie zariadenia je jednoduché.
Špecifikácie
Technické údaje
|Certifikát testovania¹⁾
|Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,99% baktérií²⁾
|Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²)
|Približne 75
|Vykurovací výkon (W)
|1900
|Maximálny tlak pary (bar)
|max. 3,5
|Dĺžka kábla (m)
|4
|Doba zahrievania (min)
|0,5
|Objem nádrže (l)
|1
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae). / ³⁾ V porovnaní s rovnakým zariadením bez kartuše. Pravidelná výmena odvápňovacej kartuše v intervale údržby je nevyhnutná. Minimálne predĺženie životnosti výrobku je založené na internom teste životnosti pri tvrdosti vody 20 °dH a uhličitanovej tvrdosti 15 °dH. / ⁴⁾ Iba produkt, všetky plastové diely okrem príslušenstva. / ⁵⁾ Okrem suchého zipsu. / ⁶⁾ Pri každom praní textílií sa uvoľňujú mikrovlákna, ktoré končia v našich oceánoch. Rozklad polyesterových vlákien s technológiou CICLO® je 94,3 % za 3,7 roka, zatiaľ čo rozklad bežných polyesterových vlákien je iba 4,9 % za 3,7 roka (podľa normy ASTM D6691). Táto látka nie je kompostovateľná. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu. Logo a značky CiCLO® sú registrované ochranné známky spoločnosti Intrinsic Advanced Materials, LLC.
Balenie obsahuje
- Re!Fibe EasyFix univerzálna handrička na čistenie podláh: 2 Kus(y)
- Flexibilná handrička na ručnú hubicu: 1 Kus(y)
- Odvápňovacia kartuša: 1 Kus(y)
- Bodová tryska
- Flexibilná ručná hubica
- Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
- Podlahová hubica: EasyFix
- Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka parných trubíc: 0.5 m
Výbava
- Detská poistka
- Bezpečnostný ventil
- Regulácia pary: na rukoväti (dvojstupňový)
- Nádrž: Možno doplniť, vždy keď je potrebné
- Parná hadica s pištoľou: 2.2 m
- Integrovaný hlavný vypínač
- Odkladanie príslušenstva na stroji
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Armatúry
- Umývadlo
- Obkladačky
- Okná a sklenené povrchy
- Digestory
- Varné dosky
Príslušenstvo
Parný čistič SC 3 EasyFix Go!Further náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher