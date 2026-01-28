Parný čistič SC 4 EasyFix
Pohodlné a neprerušované čistenie parou: S parným čističom SC 4 EasyFix s podlahovou hubicou EasyFix a doplňovateľnou odnímateľnou nádržou na vodu.
Parný čistič SC 4 EasyFix ponúka vysoký komfort, môže sa pochváliť integrovaným úložným priestorom na káble, úložným priestorom na príslušenstvo a parkovacou polohou pre podlahovú hubicu. Podlahová hubica EasyFix zaručuje vynikajúcu ergonómiu vďaka flexibilnému spoju, zatiaľ čo lamelová technológia poskytuje žiarivo čisté výsledky. Pomocou pohodlného systému suchého zipsu je možné utierku na čistenie podlahy rýchlo a ľahko pripevniť k podlahovej hubici a znova odstrániť bez toho, aby ste museli prísť do kontaktu s nečistotami. Pomocou dvojstupňovej regulácie pary je možné prispôsobiť intenzitu pary povrchu a nečistotám. Vďaka širokému sortimentu príslušenstva sa dlaždice, varné dosky, digestory a aj tie najmenšie medzery rýchlo rozžiaria ako nové – odstránia sa aj tie najodolnejšie nečistoty. Doplňovateľná odnímateľná nádrž na vodu umožňuje neprerušované čistenie. SC 4 EasyFix čistí bez chémie a môže byť použitý prakticky kdekoľvek v domácnosti. Dôkladné čistenie parným čističom Kärcher odstráni 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾ z typických domácich tvrdých povrchov.
Vlastnosti a výhody
Permanentne dopĺňateľná a odnímateľná nádrž na voduČistenie bez prerušovania a pohodlné plnenie vody.
Súprava na čistenie podlahy EasyFix s flexibilným kĺbom na podlahovej hubici a pohodlným suchým zipsom na upevnenie utierky na podlahuOptimálne výsledky čistenia na najrozličnejších tvrdých podlahách v domácnosti Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu. Ergonomické a efektívne čistenie vďaka flexibilnému kĺbu hubice.
Priečinok na odkladanie káblaBezpečné uloženie káblov a príslušenstva.
Multifunkčné vybavenie príslušenstvom
- Čistenie rôznych povrchov pomocou podlahovej hubice, ručnej hubice, kruhovej kefky a podobne podľa potreby.
Utierka na podlahu a návlek na ručnú hubicu z kvalitného mikrovlákna
- Pre dôkladné čistenie a ešte lepšie uvoľnenie nečistôt.
Detská poistka na parnej pištoli
- Bezpečnostná poistka poskytuje bezpečnú ochranu pred neodborným použitím, či hrajúcimi sa deťmi.
Regulácia prietoku pary priamo na rukoväti
- Sila pary sa dá prispôsobiť príslušnému povrchu a stupňu znečistenia.
Odkladanie príslušenstva a parkovacia poloha
- Pohodlné odkladanie príslušenstva. Parkovacia poloha na jednoduché zavesenie podlahovej hubice pri prerušení práce.
Hlavný vypínač na stroji
- Jednoduché zapínanie a vypínanie stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Certifikát testovania¹⁾
|Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,99% baktérií²⁾
|Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²)
|Približne 100
|Vykurovací výkon (W)
|2000
|Maximálny tlak pary (bar)
|max. 3,5
|Dĺžka kábla (m)
|4
|Doba zahrievania (min)
|4
|Výkon kotla (l)
|0,5
|Objem nádrže (l)
|0,8
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae).
Balenie obsahuje
- Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix: 1 Kus(y)
- Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
- Odvápňovací prášok: 3 Kus(y)
- Bodová tryska
- Ručná hubica
- Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
- Podlahová hubica: EasyFix
- Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka parných trubíc: 0.5 m
Výbava
- Detská poistka
- Bezpečnostný ventil
- Regulácia pary: na rukoväti (dvojstupňový)
- Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
- Parná hadica s pištoľou: 2.2 m
- Integrovaný hlavný vypínač
- Odkladanie príslušenstva na stroji
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Armatúry
- Umývadlo
- Obkladačky
- Okná a sklenené povrchy
- Digestory
- Varné dosky
