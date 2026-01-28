Parný čistič SC 4 EasyFix Plus
Čistí koberce plnou parou: Parný čistič SC 4 EasyFix Plus s kobercovým klzákom a praktickým príslušenstvom. Perfektný na nepretržité čistenie vďaka trvalo dopĺňateľnej nádržke na vodu.
Parný čistič SC 4 EasyFix Plus so svojim širokým príslušenstvom pre ešte cielenejšie odstraňovanie nečistôt zaisťuje hygienickú čistotu v celej domácnosti. Zariadenie čistí úplne bez chemikálií a môže byť použité prakticky kdekoľvek. Dokonca aj na kobercoch – vďaka dodávanému kobercovému klzáku. Dôkladné čistenie parným čističom Kärcher odstráni 99,999 % koronavírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾ z typických tvrdých povrchov v domácnosti. Jeho rozsiahle príslušenstvo dôkladne vyčistí dlaždice, varné dosky, digestory či škáry. Ani odstránenie extrémne odolných nečistôt nie je problém. Flexibilná podlahová hubica EasyFix s lamelovou technológiou zaručuje vynikajúcu ergonómiu a dokonalé výsledky čistenia. Pomocou pohodlného suchého zipsu je možné utierku z mikrovlákna rýchlo pripevniť a znova odstrániť z podlahovej hubice bez kontaktu s nečistotami. Dvojstupňovú reguláciu pary je možné optimálne prispôsobiť povrchu a úrovni nečistôt. Dopĺňateľná nádrž na vodu umožňuje neprerušované čistenie. SC 4 EasyFix Plus je vybavený integrovaným úložným priestorom na káble, úložným priestorom na príslušenstvo, ako aj parkovacou pozíciou pre podlahovú hubicu.
Vlastnosti a výhody
Permanentne dopĺňateľná a odnímateľná nádrž na voduČistenie bez prerušovania a pohodlné plnenie vody.
Súprava na čistenie podlahy EasyFix s flexibilným kĺbom na podlahovej hubici a pohodlným suchým zipsom na upevnenie utierky na podlahuOptimálne výsledky čistenia na najrozličnejších tvrdých podlahách v domácnosti Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu. Ergonomické a efektívne čistenie vďaka flexibilnému kĺbu hubice.
Priečinok na odkladanie káblaBezpečné uloženie káblov a príslušenstva.
Multifunkčné vybavenie príslušenstvom Premium
- Čistenie rôznych povrchov pomocou podlahovej hubice, ručnej hubice, kruhovej kefky a podobne podľa potreby.
Utierka na čistenie podlahy a návlek na ručnú hubicu
- Pre dôkladné čistenie a ešte lepšie uvoľnenie nečistôt.
Detská poistka na parnej pištoli
- Bezpečnostná poistka poskytuje bezpečnú ochranu pred neodborným použitím, či hrajúcimi sa deťmi.
Regulácia prietoku pary priamo na rukoväti
- Sila pary sa dá prispôsobiť príslušnému povrchu a stupňu znečistenia.
Odkladanie príslušenstva a parkovacia poloha
- Pohodlné odkladanie príslušenstva. Parkovacia poloha na jednoduché zavesenie podlahovej hubice pri prerušení práce.
Hlavný vypínač na stroji
- Jednoduché zapínanie a vypínanie stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Certifikát testovania¹⁾
|Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,99% baktérií²⁾
|Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²)
|Približne 100
|Vykurovací výkon (W)
|2000
|Maximálny tlak pary (bar)
|max. 3,5
|Dĺžka kábla (m)
|4
|Doba zahrievania (min)
|4
|Výkon kotla (l)
|0,5
|Objem nádrže (l)
|0,8
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae).
Balenie obsahuje
- Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix: 2 Kus(y)
- Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
- Odvápňovací prášok: 3 Kus(y)
- Bodová tryska
- Ručná hubica
- Power tryska
- Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
- Kruhová kefka, veľká
- Podlahová hubica: EasyFix
- Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka parných trubíc: 0.5 m
- Klzák na koberce
Výbava
- Detská poistka
- Bezpečnostný ventil
- Regulácia pary: na rukoväti (dvojstupňový)
- Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
- Parná hadica s pištoľou: 2.2 m
- Integrovaný hlavný vypínač
- Odkladanie príslušenstva na stroji
Video
Oblasti využitia
- Oživenie kobercov
- Tvrdé podlahy
- Armatúry
- Umývadlo
- Obkladačky
- Okná a sklenené povrchy
- Digestory
- Varné dosky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Parný čistič SC 4 EasyFix Plus náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher