Parný čistič SC 5 Deluxe Signature Line

Parný čistič SC 5 Deluxe Signature Line, vybavený LED indikátorom teploty v reálnom čase, funkciou VapoHydro a dokonalým úložným miestom na príslušenstvo, čistí pohodlne a bez prerušenia.

Iba naše najinovatívnejšie a najvýkonnejšie produkty nesú podpis technologického priekopníka a zakladateľa spoločnosti Alfreda Kärchera. Nový rad SC 5 Deluxe Signature Line: okamžite rozpoznateľný ako najlepšie zariadenie Kärcher vo svojej kategórii. Náš špičkový parný čistič SC 5 Deluxe Signature Line robí z hygienického čistenia relaxačné cvičenie. Špičkové funkcie, ako je výstup pary, ktorý je možné nastaviť podľa povrchu a stupňa znečistenia, alebo funkcia VapoHydro, ktorú možno okrem pary použiť aj na zapnutie horúcej vody, zaisťujú skutočné WOW momenty pri práci. Nádrž je odnímateľná a znovu naplniteľná, čo zaručuje nepretržité čistenie. Vďaka LED displeju v reálnom čase môžete vidieť, ako rýchlo je zariadenie pripravené na použitie, a vďaka vstavanej priehradke na príslušenstvo to nie je len váš domov, ktorý je po dokončení práce uprataný.

Vlastnosti a výhody
Parný čistič Parný čistič SC 5 Deluxe Signature Line: Výhody Signature Line
Výhody Signature Line
Podpis zakladateľa spoločnosti Alfreda Kärchera označuje výrobok za najlepšie zariadenie Kärcher vo svojej kategórii. Medzi ďalšie exkluzívne výhody patrí podpora aplikácií a predĺžená záruka.
Parný čistič Parný čistič SC 5 Deluxe Signature Line: LED zobrazenie teploty v reálnom čase
LED zobrazenie teploty v reálnom čase
Proces ohrevu je možné monitorovať v reálnom čase až do max. teploty 150 °C.
Parný čistič Parný čistič SC 5 Deluxe Signature Line: Pohodlné odkladanie príslušenstva a parkovacia poloha
Pohodlné odkladanie príslušenstva a parkovacia poloha
Pohodlné uloženie príslušenstva, predlžovacej trubice, káblov a parnej hadice.
Funkcia VapoHydro - kombinácia horúcej pary a horúcej vody pre odstránenie aj tých najodolnejších nečistôt
  • K pare sa dá navyše zapnúť horúca voda. Zažratá špina sa tak ešte ľahšie uvoľní a spláchne.
Permanentne dopĺňateľná a odnímateľná nádrž na vodu
  • Pre čistenie bez prerušovania a pohodlné dopĺňanie vody.
Súprava na čistenie podlahy EasyFix s flexibilným kĺbom na podlahovej hubici a pohodlným suchým zipsom na upevnenie utierky na podlahu
  • Optimálne výsledky čistenia na najrozličnejších tvrdých podlahách v domácnosti vďaka efektívnej lamelovej technike.
  • Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu.
  • Ergonomické a efektívne čistenie vďaka flexibilnému kĺbu hubice.
Multifunkčné vybavenie príslušenstvom
  • Čistenie rôznych povrchov pomocou podlahovej hubice, ručnej hubice, kruhovej kefky a podobne podľa potreby.
Detská poistka na parnej pištoli
  • Bezpečnostná poistka poskytuje bezpečnú ochranu pred neodborným použitím, či hrajúcimi sa deťmi.
Trojstupňová regulácia prietoku pary
  • Prúd pary je možné prispôsobiť povrchu a úrovni znečistenia.
Otočný hlavný vypínač na stroji
  • Jednoduché zapínanie a vypínanie stroja.
Špecifikácie

Technické údaje

Certifikát testovania¹⁾ Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,99% baktérií²⁾
Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²) Približne 130
Vykurovací výkon (W) 2250
Maximálny tlak pary (bar) 4
Dĺžka kábla (m) 6
Doba zahrievania (min) 3
Výkon kotla (l) 0,5
Objem nádrže (l) 1,3
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 5,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 9,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 400 x 265 x 300

¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae).

Balenie obsahuje

  • Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix: 2 Kus(y)
  • Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
  • Odvápňovací prášok: 3 Kus(y)
  • Bodová tryska
  • Ručná hubica
  • Power tryska
  • Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
  • Kruhová kefka, veľká
  • Štrbinová kefa
  • Podlahová hubica: EasyFix
  • Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka parných trubíc: 0.5 m
  • Klzák na koberce

Výbava

  • Detská poistka
  • Bezpečnostný ventil
  • Regulácia pary: v zariadení (v troch krokoch)
  • Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
  • Parná hadica s pištoľou: 2.3 m
  • Pripojenie na žehličku
  • Integrovaný hlavný vypínač
  • Funkcia VapoHydro - kombinácia horúcej pary a horúcej vody pre odstránenie aj tých najodolnejších nečistôt
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Armatúry
  • Umývadlo
  • Obkladačky
  • Okná a sklenené povrchy
  • Digestory
  • Varné dosky
  • Škáry dlaždíc
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Parný čistič SC 5 Deluxe Signature Line náhradný diel

Parný čistič SC 5 Deluxe Signature Line náhradný diel