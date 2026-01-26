Parný čistič SC 5 Deluxe Signature Line
Parný čistič SC 5 Deluxe Signature Line, vybavený LED indikátorom teploty v reálnom čase, funkciou VapoHydro a dokonalým úložným miestom na príslušenstvo, čistí pohodlne a bez prerušenia.
Iba naše najinovatívnejšie a najvýkonnejšie produkty nesú podpis technologického priekopníka a zakladateľa spoločnosti Alfreda Kärchera. Nový rad SC 5 Deluxe Signature Line: okamžite rozpoznateľný ako najlepšie zariadenie Kärcher vo svojej kategórii. Náš špičkový parný čistič SC 5 Deluxe Signature Line robí z hygienického čistenia relaxačné cvičenie. Špičkové funkcie, ako je výstup pary, ktorý je možné nastaviť podľa povrchu a stupňa znečistenia, alebo funkcia VapoHydro, ktorú možno okrem pary použiť aj na zapnutie horúcej vody, zaisťujú skutočné WOW momenty pri práci. Nádrž je odnímateľná a znovu naplniteľná, čo zaručuje nepretržité čistenie. Vďaka LED displeju v reálnom čase môžete vidieť, ako rýchlo je zariadenie pripravené na použitie, a vďaka vstavanej priehradke na príslušenstvo to nie je len váš domov, ktorý je po dokončení práce uprataný.
Vlastnosti a výhody
Výhody Signature LinePodpis zakladateľa spoločnosti Alfreda Kärchera označuje výrobok za najlepšie zariadenie Kärcher vo svojej kategórii. Medzi ďalšie exkluzívne výhody patrí podpora aplikácií a predĺžená záruka.
LED zobrazenie teploty v reálnom časeProces ohrevu je možné monitorovať v reálnom čase až do max. teploty 150 °C.
Pohodlné odkladanie príslušenstva a parkovacia polohaPohodlné uloženie príslušenstva, predlžovacej trubice, káblov a parnej hadice.
Funkcia VapoHydro - kombinácia horúcej pary a horúcej vody pre odstránenie aj tých najodolnejších nečistôt
- K pare sa dá navyše zapnúť horúca voda. Zažratá špina sa tak ešte ľahšie uvoľní a spláchne.
Permanentne dopĺňateľná a odnímateľná nádrž na vodu
- Pre čistenie bez prerušovania a pohodlné dopĺňanie vody.
Súprava na čistenie podlahy EasyFix s flexibilným kĺbom na podlahovej hubici a pohodlným suchým zipsom na upevnenie utierky na podlahu
- Optimálne výsledky čistenia na najrozličnejších tvrdých podlahách v domácnosti vďaka efektívnej lamelovej technike.
- Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu.
- Ergonomické a efektívne čistenie vďaka flexibilnému kĺbu hubice.
Multifunkčné vybavenie príslušenstvom
- Čistenie rôznych povrchov pomocou podlahovej hubice, ručnej hubice, kruhovej kefky a podobne podľa potreby.
Detská poistka na parnej pištoli
- Bezpečnostná poistka poskytuje bezpečnú ochranu pred neodborným použitím, či hrajúcimi sa deťmi.
Trojstupňová regulácia prietoku pary
- Prúd pary je možné prispôsobiť povrchu a úrovni znečistenia.
Otočný hlavný vypínač na stroji
- Jednoduché zapínanie a vypínanie stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Certifikát testovania¹⁾
|Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,99% baktérií²⁾
|Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²)
|Približne 130
|Vykurovací výkon (W)
|2250
|Maximálny tlak pary (bar)
|4
|Dĺžka kábla (m)
|6
|Doba zahrievania (min)
|3
|Výkon kotla (l)
|0,5
|Objem nádrže (l)
|1,3
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|9,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae).
Balenie obsahuje
- Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix: 2 Kus(y)
- Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
- Odvápňovací prášok: 3 Kus(y)
- Bodová tryska
- Ručná hubica
- Power tryska
- Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
- Kruhová kefka, veľká
- Štrbinová kefa
- Podlahová hubica: EasyFix
- Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka parných trubíc: 0.5 m
- Klzák na koberce
Výbava
- Detská poistka
- Bezpečnostný ventil
- Regulácia pary: v zariadení (v troch krokoch)
- Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
- Parná hadica s pištoľou: 2.3 m
- Pripojenie na žehličku
- Integrovaný hlavný vypínač
- Funkcia VapoHydro - kombinácia horúcej pary a horúcej vody pre odstránenie aj tých najodolnejších nečistôt
- Odkladanie príslušenstva na stroji
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Armatúry
- Umývadlo
- Obkladačky
- Okná a sklenené povrchy
- Digestory
- Varné dosky
- Škáry dlaždíc
