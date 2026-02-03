Parný čistič SC 5 EF Iron Select Bath Edition
Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition s tlakom pary 4,2 baru obsahuje naparovaciu žehličku, funkciu VapoHydro, podlahovú hubicu a ďalšie príslušenstvo.
Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition nielenže dosahuje dobrú hodnotu, ale sľubuje aj plný čistiaci výkon: Vynikajúci tlak pary 4,2 baru z neho robí najlepší parný čistič vo svojej triede. Štvorstupňová regulácia pary umožňuje nastavenie prietoku pary podľa potreby. Dôkladné čistenie parným čističom Kärcher odstráni 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾ z typických domácich tvrdých povrchov. A vďaka širokej škále dostupného príslušenstva dokáže dokonale vyčistiť hladké povrchy, digestory, rohy a medzery. Obzvlášť praktická naparovacia tlaková žehlička, ktorá je tiež súčasťou balenia, urýchľuje žehlenie o 50 %. Funkcia VapoHydro navyše umožňuje pridávať horúcu vodu a ľahšie odstraňovať odolné nečistoty. Flexibilná podlahová hubica EasyFix je vybavená pôsobivou a účinnou lamelovou technológiou. Pomocou systému suchého zipsu je možné utierku na čistenie podláh pohodlne pripevniť na podlahovú hubicu bez toho, aby ste museli prísť do kontaktu s nečistotami. Nádržku na vodu je možné vybrať a dopĺňať. Dodáva sa tiež s integrovaným úložným priestorom na kábel, úložným priestorom na príslušenstvo, parkovacou polohou pre podlahovú hubicu.
Vlastnosti a výhody
Funkcia VapoHydro - kombinácia horúcej pary a horúcej vody pre odstránenie aj tých najodolnejších nečistôtZapínanie horúcej vody dodatočne k pare. Špina sa tak ešte ľahšie uvoľní a jednoducho spláchne. Pre ešte lepšie výsledky čistenia.
Súprava na čistenie podlahy EasyFix s flexibilným kĺbom na podlahovej hubici a pohodlným suchým zipsom na upevnenie utierky na podlahuOptimálne výsledky čistenia na najrozličnejších tvrdých podlahách v domácnosti Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu. Ergonomické a efektívne čistenie vďaka flexibilnému kĺbu hubice.
Permanentne dopĺňateľná a odnímateľná nádrž na voduPre čistenie bez prerušovania a pohodlné dopĺňanie vody.
Multifunkčné príslušenstvo vrátane parotlakovej žehličky
- Čistenie rôznych povrchov pomocou podlahovej hubice, ručnej hubice, kruhovej kefky a podobne podľa potreby.
- Parná žehlička s pevným nastavením teploty, automatickým vypínaním a ľahkou žehliacou plochou. Úspora času až 50%.
Utierka na čistenie podlahy a návlek na ručnú hubicu
- Pre dôkladné čistenie a ešte lepšie uvoľnenie nečistôt.
Detská poistka na parnej pištoli
- Bezpečnostná poistka poskytuje bezpečnú ochranu pred neodborným použitím, či hrajúcimi sa deťmi.
4-stupňová regulácia prietoku pary
- Sila pary sa dá prispôsobiť príslušnému povrchu a stupňu znečistenia.
Odkladanie príslušenstva a parkovacia poloha
- Pohodlné odkladanie príslušenstva. Parkovacia poloha na jednoduché zavesenie podlahovej hubice pri prerušení práce.
Otočný hlavný vypínač na stroji
- Jednoduché zapínanie a vypínanie stroja.
Priečinok na odkladanie kábla
- Bezpečné uloženie káblov a príslušenstva.
Špecifikácie
Technické údaje
|Certifikát testovania¹⁾
|Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,99% baktérií²⁾
|Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²)
|Približne 150
|Vykurovací výkon (W)
|2250
|Maximálny tlak pary (bar)
|max. 4,2
|Dĺžka kábla (m)
|6
|Doba zahrievania (min)
|3
|Výkon kotla (l)
|0,5
|Objem nádrže (l)
|1,5
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|10,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae).
Balenie obsahuje
- Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix: 1 Kus(y)
- Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna: 1 Kus(y)
- Odvápňovací prášok: 3 Kus(y)
- Bodová tryska
- Ručná hubica
- Hubica na okná Comfort
- Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
- XXL štrbinová kefa
- Parná žehlička EasyFinish
- Podlahová hubica: EasyFix
- Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka parných trubíc: 0.5 m
Výbava
- Detská poistka
- Bezpečnostný ventil
- Regulácia pary: na zariadení (štvorstupňový)
- Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
- Parná hadica s pištoľou: 2.3 m
- Pripojenie na žehličku
- Integrovaný hlavný vypínač
- Funkcia VapoHydro - kombinácia horúcej pary a horúcej vody pre odstránenie aj tých najodolnejších nečistôt
- Odkladanie príslušenstva na stroji
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Armatúry
- Umývadlo
- Obkladačky
- Okná a sklenené povrchy
- Digestory
- Varné dosky
- Žehlenie
