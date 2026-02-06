Robotický mop RCF 3
RCF 3 mopuje tvrdé podlahy úplne autonómne a poskytuje vynikajúce výsledky vďaka valcovej technológii FC. Je vybavený detekciou kobercov a je pripravený na použitie v každej domácnosti.
Čistite podlahy stlačením tlačidla: inteligentný robotický mop RCF 3 sa odteraz postará o inak zdĺhavé a časovo náročné mokré vytieranie tvrdých podláh. Vďaka osvedčenej valcovej technológii FC odstraňuje RCF 3 nielen odolné nečistoty alebo vysušené kvapaliny, ale aj sypký prach a suché omrvinky. Pritom automaticky rozpozná koberce a šikovne sa im vyhne. RCF 3 má dve nádrže, ktoré mu umožňujú neustále dodávať čerstvú vodu do valca a špinavú vodu zbierať do druhej nádrže. Ľahké, suché nečistoty sa ľahko zdvihnú a tiež prepravia do nádrže na špinavú vodu. Pomocou praktického ovládania aplikácie je možné nastaviť rôzne režimy čistenia. Robot sa tak dá veľmi flexibilne prispôsobiť širokému spektru potrieb a požiadaviek. Pri čistení sa robot pohodlne spustí pomocou aplikácie alebo stlačením tlačidla na zariadení. Ak RCF 3 potrebuje pomoc, v mnohých situáciách vám to oznámi prostredníctvom hlasového výstupu alebo aplikácie.
Vlastnosti a výhody
Technológia FC valcovRobotický mop RCF 3 spolupracuje s osvedčenou valcovou technológiou Kärcher, ktorá zabezpečuje mimoriadne dôkladné mokré čistenie tvrdých podláh. Ľahké, suché nečistoty, napr. prach, malé omrvinky alebo menšie nečistoty, sa zachytávajú priamo počas mokrého stierania a zbierajú sa spolu s použitou vodou v nádrži na špinavú vodu. Valcová technológia s nepretržitým čistením valca a 2-nádržový systém zaisťujú optimálne výsledky aj na väčších plochách, pretože vždy pracujete s čistým valcom.
Systém dvoch nádrží s indikátormi stavu naplneniaS inteligentným systémom 2 nádrží: valec z mikrovlákna je neustále navlhčený čerstvou vodou z nádrže na čistú vodu. Použitá voda a nečistoty sa zhromažďujú v 2. nádrži. Indikátory stavu naplnenia nádrže ukazujú, či je nádrž na špinavú vodu plná alebo nádrž na čistú vodu prázdna. V oboch prípadoch robot preruší svoju prácu a vráti sa do nabíjacej stanice. Displej je indikovaný prostredníctvom LED diód priamo na čistiacom robote a tiež prostredníctvom notifikácie v aplikácii.
Detekcia kobercov a vyhýbanie sa imRCF 3 automaticky rozpozná povrchy pokryté kobercami pomocou ultrazvukového senzora a zobrazí ich na mape v aplikácii. Počas čistenia robot jazdí po kobercoch s dômyselnou stratégiou a zabraňuje ich navlhčeniu. V prípade potreby je možné pomocou aplikácie deaktivovať aj vyhýbanie sa kobercom, takže robotický mop prechádza po všetkých povrchoch - dokonca aj po kobercoch s nízkym vlasom.
Samočistiaca funkcia valca
- Na okraji škrabky sa nečistoty nepretržite odstraňujú z valca počas čistenia a spoľahlivo sa zhromažďujú na hrebeni na vlasy alebo sa prepravujú do nádrže na špinavú vodu.
- Najlepšie výsledky čistenia s osvedčenou valcovou technológiou a 2-nádržovým systémom: počas čistenia sa z valca odstráni znečistená voda a častice. Ideálne aj pre väčšie plochy.
Pohodlne sa ovláda cez aplikáciu pomocou WLAN
- Aplikáciu možno použiť na prispôsobenie mnohých nastavení tak, aby zodpovedali individuálnym preferenciám.
- Aplikácia umožňuje ovládanie a konfiguráciu čistiaceho robota z ľubovoľného miesta. Aj keď nie ste doma.
- Prostredníctvom aplikácie sú dostupné informácie o aktuálnom stave zariadenia a displej zobrazujúci aktuálny priebeh čistenia.
Presné mapovanie existujúcich podláh a všestranné možnosti prispôsobenia v aplikácii
- Aplikácia môže ukladať viac máp, napr. pre viac poschodí.
- Definujte zóny, cez ktoré sa nesmie prechádzať a čistiť (napr. koberce, ihriská a väčšie prekážky) alebo ku ktorým je potreba osobitne pristupovať a jednotlivo ich vytierať.
- Definovanie jednotlivých nastavení čistenia (intenzita čistenia, množstvo vody, počet prechodov) pre konkrétne miestnosti alebo priestory v závislosti od požiadavky na čistenie alebo stupňa znečistenia.
Funkcia časovača
- Prostredníctvom aplikácie si môžete naplánovať časy čistenia a vytvoriť plány čistenia.
- RCF 3 nezávisle spúšťa čistiace operácie na základe plánovaných dátumov/časov.
Hlasový výstup
- Vždy dobre informovaný: RCF 3 používa hlasový výstup na poskytovanie dôležitých informácií a zdieľanie aktuálneho stavu.
- Ak robotický mop potrebuje pomoc alebo servis, v mnohých situáciách vám to oznámi prostredníctvom hlasového výstupu.
Senzory proti pádu
- Snímače pádu spoľahlivo zabraňujú pádu RCF 3 zo schodov alebo okrajov.
- Senzory nepretržite skenujú podlahu. Ak sa zistí pokles alebo podobné riziko, riadenie dostane signál, ktorý spustí otočenie robota.
Ochrana a aktualizácie údajov
- Ako výrobca so sídlom v Nemecku kladie Kärcher veľký dôraz na ochranu údajov a venuje mimoriadnu pozornosť tomu, aby boli splnené všetky príslušné zákonné požiadavky.
- Celý prenos údajov medzi aplikáciou Home Robots vo vašom smartfóne a robotickým mopom prebieha cez cloud iba na servery umiestnenom v Nemecku.
- Pravidelné aktualizácie zlepšujú a rozširujú výkon robotického mopu a jeho aplikácie. To tiež znamená, že bezpečnosť systému je neustále aktualizovaná tak, aby zodpovedala aktuálnym požiadavkám.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Doba nabíjania batérie (min)
|180
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Kapacita batérie (Ah)
|5,2
|Doba čistenia na jedno nabitie (min)
|120
|Oblasť výkonu (v závislosti od režimu čistenia) (m²)
|80
|Nádrž na čistú vodu (ml)
|430
|Nádrž na odpadovú vodu (ml)
|115
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hmotnosť robotického mopu (kg)
|4,5
|Hmotnosť nabíjacej stanice (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,2
|Výška robota (mm)
|120
|Priemer robota (mm)
|340
|Rozmery nabíjacej stanice (mm)
|142 x 153 x 124
Balenie obsahuje
- Mikrofázové valce: 2 Kus(y)
- Čistiaci nástroj
- Nádrž na čistú vodu
- Nádrž na odpadovú vodu
- Nabíjacia stanica
Výbava
- Autonómne čistenie
- Senzory proti pádu
- Kobercový senzor
- Obsluha pomocou aplikácie
- Pripojenie cez WLAN
- Smart služby/funkcie v aplikácii
- Hlasový výstup
- Laserový navigačný systém (LiDAR)
- Funkcia časovača: Niekoľko časovačov
- Režimy čistenia: Mokré čistenie/ Automatický systém/ Spot
Video
Oblasti využitia
- Utesnené tvrdé podlahy
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Robotický mop RCF 3 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher