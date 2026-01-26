Robotický vysávač RCV 5 Comfort

RCV 5 Comfort s navigáciou LiDAR či duálnym laserovým systémom pre navigáciu okolo prekážok. Autonómne vysáva koberce, tvrdé podlahy s funkciou mopovania a možnosťou ovládania cez aplikáciu.

RCV 5 Comfort kombinuje umelú inteligenciu s duálnym laserovým systémom a kamerou na detekciu prekážok, ako sú káble alebo topánky, a bezpečnú jazdu okolo nich. Po spustení začne robot autonómne vysávať: suché nečistoty sú spoľahlivo odvádzané do nádoby na odpad rotačnou kefou, bočnými kefami a výkonným ventilátorom. Ultrazvukový senzor kobercov detekuje koberce a aktivuje výkonné automatické zosilnenie režimu sania. Voliteľne môže byť RCV 5 vybavený utieracou jednotkou, takže môže tiež utierať podlahy. V režime mopovania sa robot automaticky vyhýba kobercom. Pomocou detekcie prostredia LiDAR vytvorí RCV 5 mapu miestnosti, ktorú je možné prispôsobiť v aplikácii. To vám umožní definovať oblasti, ktoré by sa mali vždy iba vysávať alebo iba vytierať. Robot sa aktivuje aplikáciou, prednastaveným plánom alebo stlačením tlačidla. Stav čistenia je možné sledovať v aplikácii. V prípade problémov RCV 5 doručí upozornenia prostredníctvom hlasového výstupu. Po dokončení úlohy, alebo v prípade potreby medzi tým, sa automaticky vráti do inteligentnej nabíjacej a samovyprázdňovacej stanice, kde automaticky vyprázdni nádobu na prach a nabije batériu.

Vlastnosti a výhody
Mokré mopovanie
Presná navigácia pomocou umelej inteligencie
Automatické vyprázdňovanie prachu
Detekcia kobercov a Auto Boost
Nastavenie parametrov čistenia
Pohodlne sa ovláda cez aplikáciu pomocou WLAN
Presné mapovanie s všestrannými možnosťami prispôsobenia
Hlasový výstup
Ochrana a aktualizácie údajov
Fleecové filtračné vrecko
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Doba nabíjania batérie (min) 230
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Kapacita batérie (Ah) 5,2
Doba čistenia na jedno nabitie (min) 120
Oblasť výkonu (v závislosti od režimu čistenia) (m²/h) 85
Odpadová nádoba (ml) 330
Nádrž na čistú vodu (ml) 240
Sací výkon (Pa) 5000
Hladina akustického výkonu (dB(A)) 66
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Farba Biela
Hmotnosť robotického vysávača (vrátane stieracej jednotky a utierky) (kg) 3,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 12,5
Výška robotického vysávača (mm) 97
Priemer robota (mm) 350
Rozmery nabíjacej stanice (mm) 135 x 150 x 99

Balenie obsahuje

  • Čistiaca kefa
  • Bočná kefa: 2 x
  • Filtre: 2 x
  • Čistiaci nástroj
  • Stieracia jednotka
  • Handrička na utieranie: 2 x
  • Odpadová nádoba
  • Nádrž na čistú vodu

Výbava

  • Autonómne čistenie
  • Senzory proti pádu
  • Kobercový senzor
  • Nabíjacia a odsávacia stanica
  • Obsluha pomocou aplikácie
  • Pripojenie cez WLAN
  • Smart služby/funkcie v aplikácii
  • Hlasový výstup
  • Laserový navigačný systém (LiDAR)
  • Laserový senzor a kamera
  • Funkcia časovača: Niekoľko časovačov
  • Režimy čistenia: Suché čistenie/ Mokré čistenie/ Kombinované čistenie (mokré a suché)/ Automatický systém/ Spot
Oblasti využitia
  • Utesnené tvrdé podlahy
  • Na kobercoch s nízkym vlasom
Príslušenstvo
