Robotický vysávač RCV 5 Comfort
RCV 5 Comfort s navigáciou LiDAR či duálnym laserovým systémom pre navigáciu okolo prekážok. Autonómne vysáva koberce, tvrdé podlahy s funkciou mopovania a možnosťou ovládania cez aplikáciu.
RCV 5 Comfort kombinuje umelú inteligenciu s duálnym laserovým systémom a kamerou na detekciu prekážok, ako sú káble alebo topánky, a bezpečnú jazdu okolo nich. Po spustení začne robot autonómne vysávať: suché nečistoty sú spoľahlivo odvádzané do nádoby na odpad rotačnou kefou, bočnými kefami a výkonným ventilátorom. Ultrazvukový senzor kobercov detekuje koberce a aktivuje výkonné automatické zosilnenie režimu sania. Voliteľne môže byť RCV 5 vybavený utieracou jednotkou, takže môže tiež utierať podlahy. V režime mopovania sa robot automaticky vyhýba kobercom. Pomocou detekcie prostredia LiDAR vytvorí RCV 5 mapu miestnosti, ktorú je možné prispôsobiť v aplikácii. To vám umožní definovať oblasti, ktoré by sa mali vždy iba vysávať alebo iba vytierať. Robot sa aktivuje aplikáciou, prednastaveným plánom alebo stlačením tlačidla. Stav čistenia je možné sledovať v aplikácii. V prípade problémov RCV 5 doručí upozornenia prostredníctvom hlasového výstupu. Po dokončení úlohy, alebo v prípade potreby medzi tým, sa automaticky vráti do inteligentnej nabíjacej a samovyprázdňovacej stanice, kde automaticky vyprázdni nádobu na prach a nabije batériu.
Vlastnosti a výhody
Mokré mopovanie
Presná navigácia pomocou umelej inteligencie
Automatické vyprázdňovanie prachu
Detekcia kobercov a Auto Boost
Nastavenie parametrov čistenia
Pohodlne sa ovláda cez aplikáciu pomocou WLAN
Presné mapovanie s všestrannými možnosťami prispôsobenia
Hlasový výstup
Ochrana a aktualizácie údajov
Fleecové filtračné vrecko
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Doba nabíjania batérie (min)
|230
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Kapacita batérie (Ah)
|5,2
|Doba čistenia na jedno nabitie (min)
|120
|Oblasť výkonu (v závislosti od režimu čistenia) (m²/h)
|85
|Odpadová nádoba (ml)
|330
|Nádrž na čistú vodu (ml)
|240
|Sací výkon (Pa)
|5000
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|66
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť robotického vysávača (vrátane stieracej jednotky a utierky) (kg)
|3,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|12,5
|Výška robotického vysávača (mm)
|97
|Priemer robota (mm)
|350
|Rozmery nabíjacej stanice (mm)
|135 x 150 x 99
Balenie obsahuje
- Čistiaca kefa
- Bočná kefa: 2 x
- Filtre: 2 x
- Čistiaci nástroj
- Stieracia jednotka
- Handrička na utieranie: 2 x
- Odpadová nádoba
- Nádrž na čistú vodu
Výbava
- Autonómne čistenie
- Senzory proti pádu
- Kobercový senzor
- Nabíjacia a odsávacia stanica
- Obsluha pomocou aplikácie
- Pripojenie cez WLAN
- Smart služby/funkcie v aplikácii
- Hlasový výstup
- Laserový navigačný systém (LiDAR)
- Laserový senzor a kamera
- Funkcia časovača: Niekoľko časovačov
- Režimy čistenia: Suché čistenie/ Mokré čistenie/ Kombinované čistenie (mokré a suché)/ Automatický systém/ Spot
Oblasti využitia
- Utesnené tvrdé podlahy
- Na kobercoch s nízkym vlasom
Príslušenstvo
Robotický vysávač RCV 5 Comfort náhradný diel
