Batériový tepovač SE 3-18 Compact Battery Set

Výkonný tepovač SE 3-18 ponúka pôsobivo hĺbkové čistenie až po vlákna interiéru vozidla, maximálnu voľnosť pohybu vďaka 18 V akumulátoru a funkcii čistenia systému.

Čistenie hlboko do vlákien s maximálnou voľnosťou pohybu: tepovač - extraktor SE 3-18 Compact Battery Set čistí textilné povrchy dôkladne a čo je najlepšie, bez zanechania zvyškov. Vďaka kompaktnému dizajnu je zariadenie nielen praktické, ale vďaka 18 V/2,5 Ah akumulátoru Kärcher Battery Power ho možno použiť aj vtedy, keď v blízkosti nie je elektrická zásuvka.To vás zbaví starostí s dôkladným čistením interiérov vozidiel. Dá sa použiť na okamžité odstránenie nečistôt z autosedačiek, koberčekov a batožinového priestoru, ako aj záhradného nábytku a čalúnenia – rovnako dôkladne ako s našimi káblovými tepovačmi. Dlhá a flexibilná sacia hadica so zabudovanou hadicou na čistiaci prostriedok tiež zaručuje veľké pohodlie a flexibilitu aj na ťažko dostupných miestach. Dokonca aj po vyčistení vás tepovač SE 3-18 zaujme svojou funkciou oplachovania, ktorá odstraňuje nečistoty zo zariadenia a hadice a zabraňuje vzniku baktérií a pachov.

Vlastnosti a výhody
Osvedčená technológia Kärcher s hubicou na čalúnenie a štrbinovou hubicou pre optimálne výsledky čistenia
Osvedčená technológia Kärcher s hubicou na čalúnenie a štrbinovou hubicou pre optimálne výsledky čistenia
Čistenie hlboko do vlákien textilných povrchov. Čistenie bez námahy a rýchlosti vďaka efektívnej metóde čistenia. Nízka zvyšková vlhkosť pre rýchle schnutie textilných povrchov.
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery Power
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery Power
Maximálna voľnosť pohybu vďaka práci nezávislej od napájacieho zdroja. Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.
Hygienická funkcia oplachovania
Hygienická funkcia oplachovania
Po vyčistení sa zariadenie vyčistí pomocou funkcie splachovania. Tým sa odstránia všetky zvyšky nečistôt a zabráni sa nepríjemným zápachom z nahromadenia baktérií. Umožňuje okamžité uloženie čistého zariadenia.
Pohodlná hadica 2 v 1
  • Vnútorná striekacia hadica pre veľké pohodlie pri čistení.
  • Dlhá, flexibilná sacia hadica pre pohodlné čistenie, najmä v ťažko prístupných a úzkych priestoroch.
  • S otočným kĺbom na hadici pre ešte väčšiu voľnosť pohybu.
Systém s 2 nádržami
  • Jednoduché plnenie nádrže na čistú vodu.
  • Pohodlné odstránenie a vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu bez kontaktu s nečistotami.
Praktický úložný priestor na príslušenstvo a hadicu
  • Jednoduchá preprava jednou rukou – všetko priložené príslušenstvo a hadicu je možné priamo uložiť na zariadenie.
  • Všetko príslušenstvo je vždy pripojené k zariadeniu, takže sa môžete spoľahnúť, že je tam v mieste použitia.
Kompaktný dizajn
  • Flexibilný, aj v úzkych oblastiach alebo oblastiach, ktoré sú ťažko prístupné.
  • S praktickou rukoväťou pre rýchlu a pohodlnú prepravu zariadenia.
Úložný priestor pre malé príslušenstvo
  • Praktické na dočasné uskladnenie počas čistenia.
  • Ideálne pre špongie, handričky a iné malé časti.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
menovitý príkon (W) 184
Pracovná šírka (mm) 75
Objem nádoby na čistú vodu (l) 1,7
Objem nádoby na špinavú vodu (l) 2,9
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) Približne 12 (2,5 Ah)
Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min) 116
Nabíjací prúd (A) 1,5
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 6,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 446 x 225 x 261

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
  • Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
  • Dĺžka sacej hadice: 1.9 m
  • Tepovacia hubica s násadou na čistenie čalúnenia
  • Štrbinová hubica na čistenie rozprašovaním
  • Čistiace prostriedky: Čistič kobercov a čalúnenia RM 519, 100 ml
  • Komfortný systém 2 v 1 s integrovanou hadicou na nástrek a extrakciu

Výbava

  • Funkcia čistenia systému
  • Praktické odkladanie hadice a príslušenstva
  • Odkladacia plocha pre malé diely
Batériový tepovač SE 3-18 Compact Battery Set
Video

Oblasti využitia
  • Autosedadlá
  • Čalúnený nábytok
  • Čalúnenie
  • Koberce
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Zobraziť produkty Battery
Batériový tepovač SE 3-18 Compact Battery Set náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher