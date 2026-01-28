Batériový tepovač SE 3-18 Compact Battery Set
Výkonný tepovač SE 3-18 ponúka pôsobivo hĺbkové čistenie až po vlákna interiéru vozidla, maximálnu voľnosť pohybu vďaka 18 V akumulátoru a funkcii čistenia systému.
Čistenie hlboko do vlákien s maximálnou voľnosťou pohybu: tepovač - extraktor SE 3-18 Compact Battery Set čistí textilné povrchy dôkladne a čo je najlepšie, bez zanechania zvyškov. Vďaka kompaktnému dizajnu je zariadenie nielen praktické, ale vďaka 18 V/2,5 Ah akumulátoru Kärcher Battery Power ho možno použiť aj vtedy, keď v blízkosti nie je elektrická zásuvka.To vás zbaví starostí s dôkladným čistením interiérov vozidiel. Dá sa použiť na okamžité odstránenie nečistôt z autosedačiek, koberčekov a batožinového priestoru, ako aj záhradného nábytku a čalúnenia – rovnako dôkladne ako s našimi káblovými tepovačmi. Dlhá a flexibilná sacia hadica so zabudovanou hadicou na čistiaci prostriedok tiež zaručuje veľké pohodlie a flexibilitu aj na ťažko dostupných miestach. Dokonca aj po vyčistení vás tepovač SE 3-18 zaujme svojou funkciou oplachovania, ktorá odstraňuje nečistoty zo zariadenia a hadice a zabraňuje vzniku baktérií a pachov.
Vlastnosti a výhody
Osvedčená technológia Kärcher s hubicou na čalúnenie a štrbinovou hubicou pre optimálne výsledky čisteniaČistenie hlboko do vlákien textilných povrchov. Čistenie bez námahy a rýchlosti vďaka efektívnej metóde čistenia. Nízka zvyšková vlhkosť pre rýchle schnutie textilných povrchov.
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery PowerMaximálna voľnosť pohybu vďaka práci nezávislej od napájacieho zdroja. Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.
Hygienická funkcia oplachovaniaPo vyčistení sa zariadenie vyčistí pomocou funkcie splachovania. Tým sa odstránia všetky zvyšky nečistôt a zabráni sa nepríjemným zápachom z nahromadenia baktérií. Umožňuje okamžité uloženie čistého zariadenia.
Pohodlná hadica 2 v 1
- Vnútorná striekacia hadica pre veľké pohodlie pri čistení.
- Dlhá, flexibilná sacia hadica pre pohodlné čistenie, najmä v ťažko prístupných a úzkych priestoroch.
- S otočným kĺbom na hadici pre ešte väčšiu voľnosť pohybu.
Systém s 2 nádržami
- Jednoduché plnenie nádrže na čistú vodu.
- Pohodlné odstránenie a vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu bez kontaktu s nečistotami.
Praktický úložný priestor na príslušenstvo a hadicu
- Jednoduchá preprava jednou rukou – všetko priložené príslušenstvo a hadicu je možné priamo uložiť na zariadenie.
- Všetko príslušenstvo je vždy pripojené k zariadeniu, takže sa môžete spoľahnúť, že je tam v mieste použitia.
Kompaktný dizajn
- Flexibilný, aj v úzkych oblastiach alebo oblastiach, ktoré sú ťažko prístupné.
- S praktickou rukoväťou pre rýchlu a pohodlnú prepravu zariadenia.
Úložný priestor pre malé príslušenstvo
- Praktické na dočasné uskladnenie počas čistenia.
- Ideálne pre špongie, handričky a iné malé časti.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|menovitý príkon (W)
|184
|Pracovná šírka (mm)
|75
|Objem nádoby na čistú vodu (l)
|1,7
|Objem nádoby na špinavú vodu (l)
|2,9
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|Približne 12 (2,5 Ah)
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min)
|116
|Nabíjací prúd (A)
|1,5
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|446 x 225 x 261
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
- Dĺžka sacej hadice: 1.9 m
- Tepovacia hubica s násadou na čistenie čalúnenia
- Štrbinová hubica na čistenie rozprašovaním
- Čistiace prostriedky: Čistič kobercov a čalúnenia RM 519, 100 ml
- Komfortný systém 2 v 1 s integrovanou hadicou na nástrek a extrakciu
Výbava
- Funkcia čistenia systému
- Praktické odkladanie hadice a príslušenstva
- Odkladacia plocha pre malé diely
Oblasti využitia
- Autosedadlá
- Čalúnený nábytok
- Čalúnenie
- Koberce
