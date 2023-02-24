Čistenie tvrdých podláh
Tvrdé podlahy sú súčasťou mnohých moderných domácností, avšak ich čistenie môže byť časovo náročné, namáhavé a s neistým výsledkom. Kärcher, popredný výrobca čistiacich zariadení, ponúka širokú škálu vysoko kvalitných čističov tvrdých podláh, vrátane modelov vrcholného modelu FC 7, čističa s odsávaním FC 5 a elektrického mopu EWM2, ktoré poskytujú profesionálne výsledky v čistení vašich podláh.
Výkonné a dôkladné umývanie podláh
Čističe podláh s intuitívnym ovládaním
Vrcholný model Kärcher FC 7 poskytuje vysoký výkon, hlboký čistiaci efekt a jednoduché ovládanie. Disponuje štyrmi valcami, ktoré zbierajú nečistoty a zanechávajú za sebou čistú podlahu. Vďaka minimálnemu množstvu potrebných čistiacich prostriedkov a minimálnemu množstvu zanechávania vody, je podlaha okamžite suchá a bez šmúh. Ľahko si však poradí aj s podlahami, ktoré sú vysoko zaťažené, ako sú napríklad kúpeľne alebo kuchyne. V ponuke máme aj originálne príslušenstvo pre čističe podláh, ale aj čistiace a ošetrujúce prostriedky pre dokonalú čistotu a lesk povrchov vo vašej domácnosti.
Rýchle čistenie podláh bez námahy
Kärcher FC 5 je ideálny pre čistenie tvrdých podláh v domácnostiach, ktoré sú vysoko zaťažené. Tento čistič disponuje čistením a odsávaním v jednom kroku. Dva rotačné valce čistia podlahu a zostatková znečistená voda sa odsáva do nádoby. Vďaka jednoduchému ovládaniu, umožňuje ľahké a rýchle čistenie tvrdých podláh, s vždy skvelým výsledkom.
Kompaktné čističe podláh pre menšie domácnosti
Kompaktný elektrický mop Kärcher EWM2 poskytuje univerzálne čistenie pre rôzne typy podláh ako sú vinyl, linoleum, drevo alebo kameň. Dokáže odstrániť špinu a nečistoty z vašich tvrdých podláh bez poškodenia povrchu. Vďaka kompaktným rozmerom sa s ním ľahko manévruje a pri odkladaní vám nebude prekážať. Ideálne sa tak hodí do menších bytov alebo ako doplnok k domácemu vysávaču.
Údržba podláh a ďalších povrchov
Kompaktný čistič podláh Kärcher si ľahko poradí aj s ďalšími väčšími plochami, ako sú napríklad veľkoformátové obklady v kúpeľni. Skvele vyčistí napríklad aj keramickú gresovú dlažbu v exteriéri (napríklad na terase). V ponuke máme aj leštič podláh, ktorý vráti keramickej alebo inej podlahe jej zašlú slávu a obnoví lesk, ktorým sa mohla pochváliť v prvých dňoch po pokládke.
Aké sú teda hlavné výhody používania čističov tvrdých podláh Kärcher? Vysoký výkon čistenia, jednoduché ovládanie, určené pre rôzne typy tvrdých podláh, profesionálne výsledky čistenia, kvalita a spoľahlivosť.