Mokro-suché vysávače
Mokro-suché vysávače Kärcher WD sú ideálne pre údržbu a čistenie v domácnostiach, domácich dielňach, garážach a exteriéroch. Majú jedinečný systém vysávania, ktorý umožňuje vysávať prach, špinu, hrubý odpad, vodu, mokré nečistoty a ostatné.
Výkonné vysávače aj na odolnú špinu
Vysávanie vody aj prachu
Vysávače WD sú vybavené robustným motorom s vysokým sacím výkonom, čo umožňuje vysávať vodu aj suchý prach. Majú tiež nastaviteľný výkon sacieho výkonu a nádobu na nečistoty s objemom až 30 litrov.
Praktická obsluha mokro-suchých vysávačov
Kärcher WD vysávače sú navyše vybavené praktickými funkciami ako je možnosť ukladania príslušenstva, jednoduchú výmenu filtrov, funkcia vyfukovania vzduchu a robustnými kolieskami, ktoré umožňujú plynulú manipuláciu. K vysávačom máme v ponuke aj bohatú paletu príslušenstva a náhradných dielov.
Vysávajte v domácnosti účinne a spoľahlivo
Zákazníci si môžu vybrať z rôznych modelov mokro-suchých vysávačov Kärcher WD, ktoré sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a výkonnostných triedach. Všetky modely sú vybavené vysoko kvalitnými komponentami a sú konštruované tak, aby zabezpečili dlhodobú spoľahlivosť a vysokú účinnosť.
Okrem toho, Kärcher WD vysávače sú jednoduché na údržbu a obsahujú širokú škálu príslušenstva, ako napríklad rôzne nadstavce, hadice, vysávacie štetce, hubice a iné.
Vysávajte v interiéri aj v exteriéri
Vďaka veľkej kapacite a vysokému výkonu mokro-suchých vysávačov Kärcher ich môžete použiť aj na čistenie plôch v exteriéri. Chcete udržiavať vašu terasu, altánok, záhradný domček na náradie alebo ďalšie plochy stále ako zo škatuľky? S mokro-suchým vysávačom Kärcher sa vám to podarí za krátky čas, dôkladne a bez námahy.
V závere možno konštatovať, že mokro-suché vysávače Kärcher WD sú ideálnym riešením pre čistenie a údržbu v domácnostiach a domácich dielňach. Ich vysoký výkon, praktické funkcie a ľahká údržba robia z nich perfektnú voľbu pre každého, kto hľadá spoľahlivý a výkonný vysávač ako doplnok k domácemu vysávaču.