Vysokotlakové čističe – príslušenstvo
Vysokotlakové čističe Kärcher sú ideálne pre všetky úlohy čistenia v domácnosti. So širokou ponukou príslušenstva, ktoré môžete kombinovať s vysokotlakovým čističom, dosiahnete presne to, čo potrebujete na čistenie vášho domu, záhrady, garáže, terasy alebo automobilov.
Špeciálne nástavce pre čistenie vysokým tlakom vody
Pre čistenie vonkajších plôch, ako sú terasy, dlažby, prístupové cesty a záhradný nábytok, môžete použiť rôzne špeciálne nástavce. Sú vyrobené z odolného materiálu, ktorý umožňuje ľahké odstraňovanie silných nečistôt, ako sú škvrny, prach a blato. Plošné čističe využijete na čistenie veľkých plôch, betónovej alebo keramickej dlažby, ale aj terasy. Kefy na čistenie povrchov si nájdu uplatnenie pri čistení schodov alebo podlahy v garáži.
Kefy a trysky pre vysokotlakové čističe
Na čistenie automobilov, motocyklov a bicyklov môžete použiť rotujúce umývacie kefy alebo penovacie trysky. Rotujúce kefy využijete na silnejšie znečistené autá alebo aj pri čistení garážových brán prípadne vonkajších žalúzii. Penovacie trysky vytvoria hustú aktívnu penu, ktorá nečistoty bezpečne odstráni z povrchov bez následného mechanického čistenie. Penu stačí následne zmyť len pomocou čistej vody pod vysokým tlakom. V garáži môžete použiť plošné
čističe alebo kefy na čistenie povrchov. Špáry a zákutia jednoducho vyčistíte správnym nastavením pracovného nástavca, kde si podľa potreby vyberiete vhodný lúč a tlak vody.
Teleskopické predĺženia pre vysokotlakové čističe
Medzi ďalšie príslušenstvo patria teleskopické nástavce, ktoré umožňujú dosiahnuť na nedostupné miesta ako sú vysoké fasády, strechy, okná, sklá alebo solárne panely. S vysokotlakovými čističmi môžete vďaka vhodnému príslušenstvu čistiť potrubia, odkvapy alebo žľaby bez použitia rebríka a špeciálnych nástrojov.
Ďalšie príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Pre pripojenie vody si môžete vybrať z bohatej ponuky záhradných hadíc v rôznych rozmeroch a vo vašej preferovanej hrúbke. Samozrejmosťou je aj široká ponuka hadicových spojok so systémom Aqua Stop. Objavte celú našu ponuku príslušenstva a náhradných dielov pre vysokotlakové čističe Kärcher. Výhodou vysokotlakových čističov je diametrálne nižšia spotreba vody v porovnaní s klasickým umývaním pomocou pištole k záhradnej hadici. Ani pri čistení veľkých plôch dlažby, väčšieho množstva áut alebo iných povrchov a predmetov sa nemusíte báť, že sa vám hodiny na vodomeroch výrazne roztočia.