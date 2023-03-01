Tipy a triky pre vysokotlakové čističe
Vysokotlakové čističe sú nepostrádateľnými pomocníkmi pri čistení domu, záhrady, garáže, auta, motorky alebo bicykla. Kärcher ponúka širokú škálu vysokotlakových čističov a príslušenstva, ktoré uľahčujú a zefektívňujú čistenie. Ak chcete využiť všetky výhody vysokotlakového čističa Kärcher, nasledujte tieto tipy a triky:
Správne použitie vysokotlakových čističov
Použite správne nástavce
Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky pri čistení, je dôležité použiť správne nástavce. Kärcher ponúka širokú škálu nástavcov pre rôzne druhy čistenia, ako napríklad plošný čistič na čistenie dlažieb, terasy alebo podlahy, nástavce na čistenie auta alebo kefové nástavce na čistenie menších plôch, vonkajších žalúzii alebo záhradného nábytku. Výberom správneho nástavca môžete výrazne skrátiť čas potrebný na vyčistenie vybranej plochy.
Nepoužívajte vysoký tlak na citlivých povrchoch. Vysoký tlak môže poškodiť citlivé povrchy, ako sú napríklad okenné rámy alebo záhradný nábytok.
Ak sa chcete vyhnúť poškodeniu povrchov, použite nižší tlak alebo vhodné príslušenstvo. Príliš vysoký tlak môže narušiť lak, či dokonca odtrhnúť menšie plastové či iné krehké súčiastky napríklad na aute.
Použite vodu s teplotou primeranou k teplotným podmienkam
Správna teplota vody vám umožní dosiahnuť lepšie výsledky pri čistení a zároveň zabráni poškodeniu povrchov. Vysokotlakový čistič Kärcher je možné pripojiť k zdroju vody s teplotou až 60 stupňov, takže môžete čistiť aj vodou zohriatou z bojlera ešte efektívnejšie (s teplou vodou ľahšie odstránite mastné fľaky napríklad z betónovej dlažby od motorového oleja, ktorý vyteká z auta).
Používajte vysokotlakový čistič v správnej vzdialenosti
Pri čistení s vysokotlakovým čističom je dôležité myslieť na pokles tlaku v príliš dlhej prívodnej hadici a na pokles tlaku pri príliš dlhej vysokotlakovej hadici. Ak potrebujete maximálny výkon pre čistenie, umiestnite vysokotlakový čistič, čo najbližšie k zdroju vody a používajte efektívnu dĺžku vysokotlakovej hadici.
Používajte kvalitné čistiace prostriedky
Alfou a omegou efektívneho čistenia je aj použitie správnych čistiacich a ošetrujúcich prostriedkov (napríklad aktívnej peny na umývanie áut), ktoré nielen skrátia domu umývania, ale poradia si aj so zažratými nečistotami. Použitím originálnej drogérie navyše zabránite riziku poškodenia vášho vysokotlakového čističa, ktoré môže vzniknúť pri používaní rôznych agresívnych náhrad.
Myslite na správne skladovanie a uloženie strojov a príslušenstva
Aby ste predišli k znehodnoteniu počas zimných mesiacov, je dôležité správne uloženie strojov. Základom je vypustenie zostatkovej vody z prístroja aby predišlo k zamrznutiu a poškodeniu vnútorných komponentov a čerpadla. Odporúčame zároveň vypustiť vodu z prívodných a vysokotlakových hadíc ako aj vyčistenie všetkého príslušenstva aby bolo správne nachystané pre
novú sezónu.