Vysávače VC
Vysávače sú neoddeliteľnou súčasťou každej domácnosti, ktorá si zakladá na čistote svojho bývania. Čistenie podláh a kobercov je nutné, ale aj časovo náročné. Výber správneho vysávača pre vašu domácnosť je teda kľúčový. Spoločnosť Kärcher ponúka širokú škálu vysávačov pre domácnosti s vysokým výkonom a účinnými motormi. Tieto vysávače zahŕňajú vreckové, bezvreckové a tyčové modely.
Vlastnosti vysávačov Kärcher
Vreckové vysávače pre domácnosti
Vreckové vysávače sú ideálne pre malé a stredne veľké domácnosti. Sú kompaktné a ľahko prenosné, takže ich môžete použiť na čistenie všetkých typov podláh a kobercov. Sú vybavené filtrami, ktoré zabraňujú vzniku alergií a nečistôt. Použité vrecká je možné zlikvidovať pohodlne bez kontaktu so špinou. V našej ponuke nájdete náhradné vrecká pre všetky typy vysávačov.
Výkonné bezvreckové vysávače
Bezvreckové vysávače sú vhodné pre domácnosti, ktoré vyžadujú väčšiu kapacitu a vyšší sací výkon. Vďaka multi cyklónovej technológií poskytujú vysoký výkon a môžete tak vysávať koberce až do hĺbky vlákien. Bezvreckové vysávače sú vybavené filtrami, ktoré zabraňujú šíreniu alergénov a zachovávajú čistotu vzduchu v interiéri. Umývateľná nádoba umožňuje udržiavať vysávač hygienicky čistý. Všetky filtre do bezvreckových vysávačov je možné po čase vymeniť za nové.
Praktické a skladné tyčové vysávače
Tyčové vysávače sú ideálne pre domácnosti, kde je potrebné pravidelnejšie vysávanie. Vďaka batériovej technológií sú okamžite po ruke bez použitia bez káblov. Tyčové vysávače sú vybavené filtrami, ktoré zabraňujú šíreniu alergénov a udržiavajú čistotu vzduchu v interiéri. Tyčové vysávače sú ľahké a pohodlné na použitie, takže ich môžete použiť na čistenie všetkých typov podláh a kobercov. Veľkou výhodou tyčových vysávačov je aj ich skladnosť. Ľahko nájdu svoje
miesto v akejkoľvek skrini či poličke a po roztiahnutí teleskopickej tyče sú okamžite pripravené na použitie.
Široká ponuka vysávačov Kärcher
Zaujímavou možnosťou sú aj takzvané mokro-suché vysávače, ktoré sú určené na odstránenie silného znečistenia v interiéri, ale aj v exteriéri (napríklad na terase v kombinácii s čističom terás). Pre väčšie domácnosti, penzióny, upratovacie služby – jednoducho pre každého, kto potrebuje vysávať intenzívne a často veľké plochy, máme v ponuke aj celý modelový rad profesionálnych
vysávačov.
Všetky vysávače Kärcher sú vybavené efektívnymi filtrami, ktoré zabraňujú vypúšťaniu alergénov a iných škodlivých látok do ovzdušia. Niektoré modely disponujú výkonnými HEPA filtrami, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre zachytenie aj veľmi malých častíc, ako sú roztoče a prachové zrnká.