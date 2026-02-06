Vysávač na popol AD 2 Battery

Pre rýchle a bezprašné čistenie krbov, vykurovacích systémov na pelety alebo grilovania na drevenom uhlí: náš výkonný batériový vysávač popola AD 2 Battery.

Spoľahlivé a bezpečné odstránenie popola, hrubých nečistôt, ale aj jemných prachových častíc je jednou z úloh špeciálne navrhnutých špecialistov na vysávanie, ako je napríklad náš výkonný batériový vysávač popola AD 2 Battery. Flexibilná sacia hadica potiahnutá kovom, ohňovzdorná záchytná nádoba s objemom 14 litrov a robustný plochý skladaný filter s filtrom hrubých nečistôt vyrobeným z kovu zaručujú maximálnu bezpečnosť a bezprašné vysávanie. Inovatívna funkcia ReBoost, ktorá stlačením tlačidla odstráni popol a prach z filtra, zaisťuje trvalo vysoký sací výkon. Potrebný výkon a výdrž zaisťuje výkonná 18 V vymeniteľná batéria Kärcher Battery Power s technológiou Real Time pre zobrazovanie výdrže batérie na integrovanom LCD displeji. So skosenou rúrkou možno ľahko dosiahnuť aj na ťažko prístupné miesta a zasunutie sacej hadice do krytu kompaktného zariadenia uľahčuje ukladanie, ktoré po dokončení práce ušetrí miesto.

Vlastnosti a výhody
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery Power
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery Power
Nehorľavý materiál a kovová nádoba
Nehorľavý materiál a kovová nádoba
Technológia čistenia filtra Kärcher ReBoost - čistenie filtra jednoduchým stlačením tlačidla
Technológia čistenia filtra Kärcher ReBoost - čistenie filtra jednoduchým stlačením tlačidla
1-dielny filtračný systém s plochým skladaným filtrom a kovovým filtrom na veĺké nečistoty
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
menovitý príkon (W) 200
Sací výkon (W) 45
Vysávanie (mbar) max. 95
Prietok vzduchu (l/s) max. 22
Objem nádoby (l) 14
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) Približne 13 (2,5 Ah) / Približne 25 (5,0 Ah)
Hladina akustického výkonu (dB(A)) 78
Farba Čierna
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 6
Rozmery (d x š x v) (mm) 328 x 343 x 431

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Dĺžka sacej hadice: 1.2 m
  • Materiál sacej hadice: Kov, opláštený
  • Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Polyester, nehorľavý
  • Filter na hrubé nečistoty
  • Filter na veľké nečistoty, materiál: Kov

Výbava

  • Materiál nádoby: Kov
  • Funkcia čistenia filtra
  • Pozícia opretia
  • Pohodlná rukoväť na nádobe
  • Odkladacia plocha pre malé diely
Oblasti využitia
  • Popol
  • Krby, pece, kachle
  • Grilovanie
Príslušenstvo
Vysávač na popol AD 2 Battery náhradný diel

