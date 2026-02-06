Vysávač na popol AD 2 Battery
Pre rýchle a bezprašné čistenie krbov, vykurovacích systémov na pelety alebo grilovania na drevenom uhlí: náš výkonný batériový vysávač popola AD 2 Battery.
Spoľahlivé a bezpečné odstránenie popola, hrubých nečistôt, ale aj jemných prachových častíc je jednou z úloh špeciálne navrhnutých špecialistov na vysávanie, ako je napríklad náš výkonný batériový vysávač popola AD 2 Battery. Flexibilná sacia hadica potiahnutá kovom, ohňovzdorná záchytná nádoba s objemom 14 litrov a robustný plochý skladaný filter s filtrom hrubých nečistôt vyrobeným z kovu zaručujú maximálnu bezpečnosť a bezprašné vysávanie. Inovatívna funkcia ReBoost, ktorá stlačením tlačidla odstráni popol a prach z filtra, zaisťuje trvalo vysoký sací výkon. Potrebný výkon a výdrž zaisťuje výkonná 18 V vymeniteľná batéria Kärcher Battery Power s technológiou Real Time pre zobrazovanie výdrže batérie na integrovanom LCD displeji. So skosenou rúrkou možno ľahko dosiahnuť aj na ťažko prístupné miesta a zasunutie sacej hadice do krytu kompaktného zariadenia uľahčuje ukladanie, ktoré po dokončení práce ušetrí miesto.
Vlastnosti a výhody
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery Power
Nehorľavý materiál a kovová nádoba
Technológia čistenia filtra Kärcher ReBoost - čistenie filtra jednoduchým stlačením tlačidla
1-dielny filtračný systém s plochým skladaným filtrom a kovovým filtrom na veĺké nečistoty
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|menovitý príkon (W)
|200
|Sací výkon (W)
|45
|Vysávanie (mbar)
|max. 95
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 22
|Objem nádoby (l)
|14
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|Približne 13 (2,5 Ah) / Približne 25 (5,0 Ah)
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|78
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|328 x 343 x 431
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Dĺžka sacej hadice: 1.2 m
- Materiál sacej hadice: Kov, opláštený
- Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Polyester, nehorľavý
- Filter na hrubé nečistoty
- Filter na veľké nečistoty, materiál: Kov
Výbava
- Materiál nádoby: Kov
- Funkcia čistenia filtra
- Pozícia opretia
- Pohodlná rukoväť na nádobe
- Odkladacia plocha pre malé diely
Video
Oblasti využitia
- Popol
- Krby, pece, kachle
- Grilovanie
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Vysávač na popol AD 2 Battery náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher