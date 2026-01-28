Vysávač na popol AD 4 Premium
Ľahko zlikviduje popol bez toho, aby ste prišli do kontaktu s akýmikoľvek nečistotami: dlhotrvajúci, výkonný vysávač na popol AD 4 Premium so 17 l kovovou nádobou a filtrom.
Vysávač na popol a suché nečistoty AD 4 Premium so 600-wattovou turbínou a filtrom odpadového vzduchu zaisťuje pôsobivý vysoký a dlhotrvajúci sací výkon. Jeho integrovaný systém čistenia filtra čistí upchatý filter stlačením tlačidla, takže sací výkon sa okamžite opäť zvýši. Rýchle a pohodlné vyprázdnenie nádoby na odpad bez kontaktu s nečistotami zaisťuje 1-dielny filtračný systém (s robustným plochým skladaným filtrom a kovovým filtrom hrubých nečistôt) a praktickou rukoväťou na nádobe. Vysokokvalitné materiály odolné voči ohňu navyše zaisťujú maximálnu bezpečnosť pri vysávaní popola. A vďaka prispôsobenej ručnej trubici sú všetky zvyšky popola pohodlne vysávané – dokonca aj v rohoch a na ťažko dostupných miestach v krbe. Spolu s podlahovou hubicou na čistenie tvrdých povrchov a sacou trubicou z nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú súčasťou balenia, môžete AD 4 Premium použiť kdekoľvek ako plnohodnotný suchý vysávač. Rovnako praktické je aj odkladanie kábla alebo aj pozícia opretia sacej hadice alebo sacích trubíc s podlahovou hubicou pri prestávkach v práci.
Vlastnosti a výhody
Oklep filtra Kärcher ReBoostIntegrovaný oklep filtra stlačením gombíka. Pre vysoký a trvalý sací výkon. Umožňuje vysávanie veľkých nečistôt
1-dielny filtračný systémSkladá sa z plochého skladaného filtra, kovového filtra a filtra na veľké nečistoty. Navyše filter odpadového vzduchu (iba AD 4 Premium). Maximálne pohodlie vďaka jednoduchému vyberaniu filtra a čisteniu nádoby bez kontaktu so špinou.
Nehorľavý materiál, kovová nádoba a opláštená kovová hadicaPre najvyššiu bezpečnosť pri vysávaní popola
Špeciálne príslušenstvo umožňujúceho jeho využitie ako suchého vysávača
- Možnosť použitia na vysávanie tvrdých podláh
- Všestranné použitie
Skosená ručná trubica
- Na dôkladné vyčistenie kútov a úzkych miest v krbe.
1,7 m sacia hadica z oplášteného kovu, 2 x 0,5 m chrómované sacie trubice (35mm)
- Pre bezpečnú prácu.
- Vysoká ohybnosť a flexibilita.
Uzamykací systém „Pull & Push"
- Jednoduché a rýchle otváranie, zatváranie a vyprázdňovanie nádoby.
Praktické úchyty na nádobe
- Pre pohodlné vyprázdňovanie nádoby.
- Bez kontaktu so špinou.
Praktické odkladanie príslušenstva na stroji + parkovacia poloha
- Úsporné, bezpečné a praktické odkladanie štandardného príslušenstva a kábla.
- Ideálne sa hodí na opretie sacích trubíc s podlahovou hubicou a sacej hadice pri prestávkach v práci.
Kolieska
- Flexibilná práca
- Vysoká voľnosť pohybu.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|600
|Sací výkon (W)
|150
|Vysávanie (mbar)
|max. 215
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 42
|Objem nádoby (l)
|17
|Materiál nádoby
|Kov
|Napájací kábel (m)
|4
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|<= 80
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|8,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|365 x 330 x 565
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 1.7 m
- Materiál sacej hadice: Kov, opláštený
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Hubica na suché vysávanie: Nehorľavý
- Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Polyester, nehorľavý
- Filter odpadového vzduchu
- Filter na hrubé nečistoty
- Filter na veľké nečistoty, materiál: Kov
Výbava
- Funkcia čistenia filtra
- Pohodlná rukoväť na nádobe
- Pozícia opretia
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Hák na kábel
- Kolesá
- Odkladacia plocha pre malé diely
Oblasti využitia
- Popol
- Krby, pece, kachle
- Grilovanie
- Hrubé nečistoty
- Suché nečistoty
- Dielňa
- Garáž
- Pivnica
- Domáca dielňa
Príslušenstvo
Vysávač na popol AD 4 Premium náhradný diel
