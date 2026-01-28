Vysávač na popol AD 4 Premium

Ľahko zlikviduje popol bez toho, aby ste prišli do kontaktu s akýmikoľvek nečistotami: dlhotrvajúci, výkonný vysávač na popol AD 4 Premium so 17 l kovovou nádobou a filtrom.

Vysávač na popol a suché nečistoty AD 4 Premium so 600-wattovou turbínou a filtrom odpadového vzduchu zaisťuje pôsobivý vysoký a dlhotrvajúci sací výkon. Jeho integrovaný systém čistenia filtra čistí upchatý filter stlačením tlačidla, takže sací výkon sa okamžite opäť zvýši. Rýchle a pohodlné vyprázdnenie nádoby na odpad bez kontaktu s nečistotami zaisťuje 1-dielny filtračný systém (s robustným plochým skladaným filtrom a kovovým filtrom hrubých nečistôt) a praktickou rukoväťou na nádobe. Vysokokvalitné materiály odolné voči ohňu navyše zaisťujú maximálnu bezpečnosť pri vysávaní popola. A vďaka prispôsobenej ručnej trubici sú všetky zvyšky popola pohodlne vysávané – dokonca aj v rohoch a na ťažko dostupných miestach v krbe. Spolu s podlahovou hubicou na čistenie tvrdých povrchov a sacou trubicou z nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú súčasťou balenia, môžete AD 4 Premium použiť kdekoľvek ako plnohodnotný suchý vysávač. Rovnako praktické je aj odkladanie kábla alebo aj pozícia opretia sacej hadice alebo sacích trubíc s podlahovou hubicou pri prestávkach v práci.

Vlastnosti a výhody
Vysávač na popol Vysávač na popol AD 4 Premium: Oklep filtra Kärcher ReBoost
Oklep filtra Kärcher ReBoost
Integrovaný oklep filtra stlačením gombíka. Pre vysoký a trvalý sací výkon. Umožňuje vysávanie veľkých nečistôt
Vysávač na popol Vysávač na popol AD 4 Premium: 1-dielny filtračný systém
1-dielny filtračný systém
Skladá sa z plochého skladaného filtra, kovového filtra a filtra na veľké nečistoty. Navyše filter odpadového vzduchu (iba AD 4 Premium). Maximálne pohodlie vďaka jednoduchému vyberaniu filtra a čisteniu nádoby bez kontaktu so špinou.
Vysávač na popol Vysávač na popol AD 4 Premium: Nehorľavý materiál, kovová nádoba a opláštená kovová hadica
Nehorľavý materiál, kovová nádoba a opláštená kovová hadica
Pre najvyššiu bezpečnosť pri vysávaní popola
Špeciálne príslušenstvo umožňujúceho jeho využitie ako suchého vysávača
  • Možnosť použitia na vysávanie tvrdých podláh
  • Všestranné použitie
Skosená ručná trubica
  • Na dôkladné vyčistenie kútov a úzkych miest v krbe.
1,7 m sacia hadica z oplášteného kovu, 2 x 0,5 m chrómované sacie trubice (35mm)
  • Pre bezpečnú prácu.
  • Vysoká ohybnosť a flexibilita.
Uzamykací systém „Pull & Push"
  • Jednoduché a rýchle otváranie, zatváranie a vyprázdňovanie nádoby.
Praktické úchyty na nádobe
  • Pre pohodlné vyprázdňovanie nádoby.
  • Bez kontaktu so špinou.
Praktické odkladanie príslušenstva na stroji + parkovacia poloha
  • Úsporné, bezpečné a praktické odkladanie štandardného príslušenstva a kábla.
  • Ideálne sa hodí na opretie sacích trubíc s podlahovou hubicou a sacej hadice pri prestávkach v práci.
Kolieska
  • Flexibilná práca
  • Vysoká voľnosť pohybu.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 600
Sací výkon (W) 150
Vysávanie (mbar) max. 215
Prietok vzduchu (l/s) max. 42
Objem nádoby (l) 17
Materiál nádoby Kov
Napájací kábel (m) 4
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Hladina akustického výkonu (dB(A)) <= 80
Farba Čierna
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 5,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 8,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 365 x 330 x 565

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 1.7 m
  • Materiál sacej hadice: Kov, opláštený
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
  • Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
  • Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
  • Hubica na suché vysávanie: Nehorľavý
  • Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Polyester, nehorľavý
  • Filter odpadového vzduchu
  • Filter na hrubé nečistoty
  • Filter na veľké nečistoty, materiál: Kov

Výbava

  • Funkcia čistenia filtra
  • Pohodlná rukoväť na nádobe
  • Pozícia opretia
  • Parkovacia poloha
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
  • Robustný nárazník
  • Hák na kábel
  • Kolesá
  • Odkladacia plocha pre malé diely
Vysávač na popol Vysávač na popol AD 4 Premium
Vysávač na popol Vysávač na popol AD 4 Premium
Vysávač na popol Vysávač na popol AD 4 Premium
Vysávač na popol Vysávač na popol AD 4 Premium
Vysávač na popol Vysávač na popol AD 4 Premium

Video

Oblasti využitia
  • Popol
  • Krby, pece, kachle
  • Grilovanie
  • Hrubé nečistoty
  • Suché nečistoty
  • Dielňa
  • Garáž
  • Pivnica
  • Domáca dielňa
Príslušenstvo
Vysávač na popol AD 4 Premium náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher