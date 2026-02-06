Ručný vysávač CVH Anniversary Edition
Limitovaná edícia CVH Anniversary Edition so špeciálnym príslušenstvom pri príležitosti 90. výročia spoločnosti ponúka výkonné čistenie a je pripravená na použitie kdekoľvek a kedykoľvek.
CVH Anniversary Edition pri príležitosti 90. výročia spoločnosti je limitovaný farebný variant so špeciálnym príslušenstvom. Akumulátorový ručný vysávač účinne odstraňuje všetky druhy nečistôt, ako sú vlasy, omrvinky a prach, bez zanechania stôp – bez ohľadu na povrch, bez ohľadu na priestor, dokonca aj na stiesnených miestach. Umývateľný dvojstupňový filtračný systém pozostávajúci z jemnej oceľovej sieťky na hrubé nečistoty a vlasy a následného HEPA filtra (EN 1822:1998) zaisťuje extra čistý odpadový vzduch. Ďalšie výhody: vysoký sací výkon a dlhšia životnosť vďaka tichému BLDC motoru, kompaktná a ľahká konštrukcia zariadenia, dva stupne sania s výdržou batérie až 20 minút. Vďaka pohodlnej možnosti nabíjania cez USB-C je vysávač vhodný najmä do auta a kempovania/karavaningu. Pre priestorovo úsporné skladovanie je možné CVH Anniversary Edition a všetko príslušenstvo uložiť a prepravovať v dodanej látkovej taške.
Vlastnosti a výhody
Vysoký čistiaci výkon vďaka BLDC motoruVysoký sací výkon pre všetky typy menších čistiacich úloh vďaka BLDC motoru.
Výber medzi dvoma režimamiMinimálny režim pre dlhú dobu chodu (max. 20 min), maximálny režim pre vysoký sací výkon.
Pohodlné nabíjanieNabíjacia zásuvka USB typu C na zariadení umožňuje flexibilné nabíjanie aj na cestách, napr. v aute alebo powerbanke.
Ľahký a kompaktný
- Bez námahy vykonávajte malé každodenné úlohy čistenia.
Okamžite pripravený na prevádzku
- Dá sa použiť kedykoľvek a kdekoľvek vďaka kompaktnému dizajnu a jednoduchému použitiu príslušenstva.
Dvojstupňový filtračný systém
- Ideálna kombinácia jemnej oceľovej sieťoviny na hrubé nečistoty a vlasy, ako aj HEPA filter (EN 1822:1998).
Umývateľný filter a nádoba na prach
- Ľahko sa čistí pod tečúcou vodou a dá sa znovu použiť.
Praktické doplnky
- Vhodné na jemné povrchy a ťažko dostupné miesta.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Nádoba (l)
|0,15
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|78
|Príkon (W)
|max. 100
|Doba chodu v EKO režime (min)
|20
|Režim max. doby chodu (min)
|9
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie batérie (V)
|7,2
|Napätie (V)
|7,2
|Kapacita batérie (Ah)
|2,5
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (h)
|4
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|380 x 76 x 76
Balenie obsahuje
- Nabíjačka: 5 V / 2 A USB kábel + adaptér (1 z každého)
- Štrbinová hubica 2 v 1
- Typ filtra HEPA: HEPA filter (EN 1822:1998)
- Úložná taška
Výbava
- Regulácia výkonu: s 2 úrovňami výkonu
Oblasti využitia
- Koše a pelechy pre domáce zvieratá
- Ideálne na vysávanie povrchov, ako sú police na knihy, pohovky, stoly atď.
- Čalúnenie
Príslušenstvo
Ručný vysávač CVH Anniversary Edition náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher