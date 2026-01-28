Vysávač VC 4 Cordless myHome
Vysávanie bez námahy vďaka ľahkej konštrukcii: VC 4 Cordless myHome vás zbaví námahy pri vysávaní v malých domácnostiach.
Maximálna voľnosť pohybu a maximálny komfort: Akumulátorový vysávač VC 4 myHome s dobou prevádzky až 30 minút ušetrí používateľovi nutnosť ťahať so sebou veľký stroj. Vďaka mnohým inteligentným funkciám je vysávanie radosťou: vyprázdňovanie nádoby na prach 1 kliknutím, funkcia zosilnenia, tichý chod, ergonomický dizajn a aktívna podlahová hubica, ktorá zaručuje spoľahlivé zachytávanie nečistôt na tvrdých podlahách a kobercoch. Praktický zámok napájania odstraňuje potrebu neustáleho držania tlačidla napájania. Jeho starostlivo koncipovaný dizajn tiež znamená, že dokáže vyčistiť ťažko dostupné miesta, napríklad pozdĺž pohovky alebo pod nábytkom.
Vlastnosti a výhody
Vyladená technológiaVýkonná 21,6 V batéria, dokonale zladená s aktívnou podlahovou hubicou. Optimalizovaná doba chodu 30 minút v normálnom režime.
2-stupňová regulácia výkonuDostatočný čas na čistenie malých domácností. Voliteľný režim zosilnenia. Až 18 minút prevádzky pri najvyššej úrovni výkonu.
Jednoduché použitieV závislosti od použitie sa dá výkon jednoducho a rýchlo prispôsobiť požiadavkám. Jednoduché vyprázdnenie filtra jedným kliknutím. Obsahuje Power Lock pre jednoduchú obsluhu.
Prakticky navrhnutý filtračný systém
- 3-stupňový filtračný systém s cyklónovými filtrami, prívodom vzduchu a hubovými filtrami.
- Nie je potrebné dokupovať filtračné vrecká.
- Jednoduché vyprázdnenie filtra jedným kliknutím.
Aktívna podlahová hubica
- Optimálne zachytávanie nečistôt motorizovaným valcom.
- Zabezpečuje spoľahlivé čistenie povrchov.
- Extrémna manévrovateľnosť uľahčuje pohyb pod nábytkom.
Jednoduché uloženie akumulátorového vysávača
- Pomocou nástenného držiaka je možné zariadenie rýchlo a jednoducho zložiť.
- Priestorovo úsporný dizajn, vždy pripravený na použitie.
- Pohodlné nabíjanie z pevnej polohy.
Všestranné využitie
- Možnosť nasadenia ďalšieho príslušenstva na ideálne čistenie všetkých častí domu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 78
|Objem nádoby (ml)
|650
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|21,6
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min)
|Normálny režim: / Približne 30 Boost režim: / Približne 18
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min)
|345
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|230 x 236 x 1115
Balenie obsahuje
- Batéria: 21,6 V / 2,5 Ah batéria (1 ks)
- Penový filter
- Filter nasávania vzduchu: 1 Kus(y)
- Univerzálna podlahová hubica
- Štrbinová hubica
- Hubica na čalúnenie a mäkká kefa na prach (2 v 1)
- Sacia trubica: Plast
- Malý držiak na stenu
Výbava
- Bezvreckový filtračný systém
- Regulácia výkonu: s 2 úrovňami výkonu
Oblasti využitia
- Utesnené tvrdé podlahy
- Koberce
- Textilné povrchy
- Schody
