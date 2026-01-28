Vysávač VC 4 Cordless myHome

Vysávanie bez námahy vďaka ľahkej konštrukcii: VC 4 Cordless myHome vás zbaví námahy pri vysávaní v malých domácnostiach.

Maximálna voľnosť pohybu a maximálny komfort: Akumulátorový vysávač VC 4 myHome s dobou prevádzky až 30 minút ušetrí používateľovi nutnosť ťahať so sebou veľký stroj. Vďaka mnohým inteligentným funkciám je vysávanie radosťou: vyprázdňovanie nádoby na prach 1 kliknutím, funkcia zosilnenia, tichý chod, ergonomický dizajn a aktívna podlahová hubica, ktorá zaručuje spoľahlivé zachytávanie nečistôt na tvrdých podlahách a kobercoch. Praktický zámok napájania odstraňuje potrebu neustáleho držania tlačidla napájania. Jeho starostlivo koncipovaný dizajn tiež znamená, že dokáže vyčistiť ťažko dostupné miesta, napríklad pozdĺž pohovky alebo pod nábytkom.

Vlastnosti a výhody
Batériový vysávač Vysávač VC 4 Cordless myHome: Vyladená technológia
Vyladená technológia
Výkonná 21,6 V batéria, dokonale zladená s aktívnou podlahovou hubicou. Optimalizovaná doba chodu 30 minút v normálnom režime.
Batériový vysávač Vysávač VC 4 Cordless myHome: 2-stupňová regulácia výkonu
2-stupňová regulácia výkonu
Dostatočný čas na čistenie malých domácností. Voliteľný režim zosilnenia. Až 18 minút prevádzky pri najvyššej úrovni výkonu.
Batériový vysávač Vysávač VC 4 Cordless myHome: Jednoduché použitie
Jednoduché použitie
V závislosti od použitie sa dá výkon jednoducho a rýchlo prispôsobiť požiadavkám. Jednoduché vyprázdnenie filtra jedným kliknutím. Obsahuje Power Lock pre jednoduchú obsluhu.
Prakticky navrhnutý filtračný systém
  • 3-stupňový filtračný systém s cyklónovými filtrami, prívodom vzduchu a hubovými filtrami.
  • Nie je potrebné dokupovať filtračné vrecká.
  • Jednoduché vyprázdnenie filtra jedným kliknutím.
Aktívna podlahová hubica
  • Optimálne zachytávanie nečistôt motorizovaným valcom.
  • Zabezpečuje spoľahlivé čistenie povrchov.
  • Extrémna manévrovateľnosť uľahčuje pohyb pod nábytkom.
Jednoduché uloženie akumulátorového vysávača
  • Pomocou nástenného držiaka je možné zariadenie rýchlo a jednoducho zložiť.
  • Priestorovo úsporný dizajn, vždy pripravený na použitie.
  • Pohodlné nabíjanie z pevnej polohy.
Všestranné využitie
  • Možnosť nasadenia ďalšieho príslušenstva na ideálne čistenie všetkých častí domu.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Hladina akustického výkonu (dB(A)) < 78
Objem nádoby (ml) 650
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 21,6
Kapacita (Ah) 2,5
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min) Normálny režim: / Približne 30 Boost režim: / Približne 18
Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min) 345
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 230 x 236 x 1115

Balenie obsahuje

  • Batéria: 21,6 V / 2,5 Ah batéria (1 ks)
  • Penový filter
  • Filter nasávania vzduchu: 1 Kus(y)
  • Univerzálna podlahová hubica
  • Štrbinová hubica
  • Hubica na čalúnenie a mäkká kefa na prach (2 v 1)
  • Sacia trubica: Plast
  • Malý držiak na stenu

Výbava

  • Bezvreckový filtračný systém
  • Regulácia výkonu: s 2 úrovňami výkonu
Video

Oblasti využitia
  • Utesnené tvrdé podlahy
  • Koberce
  • Textilné povrchy
  • Schody
Príslušenstvo
Vysávač VC 4 Cordless myHome náhradný diel

