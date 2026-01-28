Vysávač VC 4 Cordless myHome Car
Kompaktný, ľahký a vždy po ruke: akumulátorový vysávač s bezvreckovým filtračným systémom VC 4 Cordless myHome Car je ideálny pre malé domácnosti a na čistenie interiérov automobilov.
Vždy poruke, keď to potrebujete: Akumulátorový vysávač VC 4 myHome Car je vďaka svojej nízkej hmotnosti a neobmedzenej voľnosti pohybu mimoriadne všestranný a pohodlný na používanie. Po odstránení sacej trubice sa z neho stáva kompaktný ručný vysávač – ideálny na čistenie interiérov automobilov. Dodáva sa tiež s ideálnym príslušenstvom na čistenie interiéru vozidla: konkrétne štrbinovou hubicou, ďalšou dlhou, flexibilnou štrbinovou hubicou na čistenie medzi priestormi, mäkkou nábytkovou kefou 2 v 1 na jemné povrchy, predlžovacou hadicou pre lepší dosah a veľkou hubicou na čalúnenie. Po úplnom nabití môže zariadenie bežať až 30 minút. Praktické prvky vybavenia uľahčujú ťažkú prácu pri vysávaní. Patrí medzi ne aktívna podlahová hubica pre spoľahlivé zachytávanie nečistôt na tvrdých podlahách a kobercoch, funkcia Boost pre extra sací výkon, vyprázdnenie nádoby na prach 1 kliknutím a tlačidlo uzamknutia, ktoré odstraňuje potrebu podržať tlačidlo napájania. Vysávač je možné úhľadne skladovať v malých priestoroch pomocou dodávaného nástenného držiaka.
Vlastnosti a výhody
Vyladená technológiaVýkonná 21,6 V batéria, dokonale zladená s aktívnou podlahovou hubicou. Optimalizovaná doba chodu 30 minút v normálnom režime.
2-stupňová regulácia výkonuDostatočný čas na čistenie malých domácností. Voliteľný režim zosilnenia. Až 18 minút prevádzky pri najvyššej úrovni výkonu.
Doplnkové príslušenstvo najmä na čistenie interiérov automobilovDlhá, flexibilná štrbinová hubica a flexibilná predlžovacia hadica, ktorá uľahčuje dosiahnutie všetkých povrchov vo vozidle. Veľká hubica na čalúnenie pre rýchle a dôkladné čistenie autosedačiek.
Jednoduché použitie
- V závislosti od použitie sa dá výkon jednoducho a rýchlo prispôsobiť požiadavkám.
- Jednoduché vyprázdnenie filtra jedným kliknutím.
- Obsahuje Power Lock pre jednoduchú obsluhu.
Prakticky navrhnutý filtračný systém
- 3-stupňový filtračný systém s cyklónovými filtrami, prívodom vzduchu a hubovými filtrami.
- Nie je potrebné dokupovať filtračné vrecká.
- Jednoduché vyprázdnenie filtra jedným kliknutím.
Aktívna podlahová hubica
- Optimálne zachytávanie nečistôt motorizovaným valcom.
- Zabezpečuje spoľahlivé čistenie povrchov.
- Extrémna manévrovateľnosť uľahčuje pohyb pod nábytkom.
Jednoduché uloženie akumulátorového vysávača
- Pomocou nástenného držiaka je možné zariadenie rýchlo a jednoducho zložiť.
- Priestorovo úsporný dizajn, vždy pripravený na použitie.
- Pohodlné nabíjanie z pevnej polohy.
Všestranné využitie
- Možnosť nasadenia ďalšieho príslušenstva na ideálne čistenie všetkých častí domu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 78
|Objem nádoby (ml)
|650
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|21,6
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min)
|Normálny režim: / Približne 30 Boost režim: / Približne 18
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min)
|345
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|230 x 236 x 1115
Balenie obsahuje
- Batéria: 21,6 V / 2,5 Ah batéria (1 ks)
- Penový filter
- Filter nasávania vzduchu: 1 Kus(y)
- Univerzálna podlahová hubica
- Štrbinová hubica
- Dlhá flexibilná štrbinová hubica
- Flexibilná predlžovacia hadica
- Veľká hubica na čalúnenie
- Hubica na nábytok 2 v 1
- Sacia trubica: Plast
- Malý držiak na stenu
Výbava
- Bezvreckový filtračný systém
- Regulácia výkonu: s 2 úrovňami výkonu
Video
Oblasti využitia
- Utesnené tvrdé podlahy
- Koberce
- Textilné povrchy
- Schody
- Interiér vozidla
Príslušenstvo
Vysávač VC 4 Cordless myHome Car náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher