Vysávač VC 4 Cordless myHome Pet
Kompaktný, bez potreby filtračného vrecka a ideálny na odstraňovanie chlpov domácich miláčikov: Akumulátorový vysávač VC 4 myHome Pet je skvelou voľbou pre malé domácnosti s domácimi miláčikmi.
Kompaktný, ale pôsobivý akumulátorový vysávač: VC 4 Cordless myHome Pet je rýchlo po ruke a spoľahlivo odstraňuje prach, nečistoty a chlpy domácich miláčikov zo všetkých podláh a povrchov. Bezvreckový akumulátorový vysávač ponúka pôsobivú kombináciu vysokého komfortu, nízkej hmotnosti a neobmedzenej slobody pohybu. Nízka hladina hluku navyše zabraňuje strachu domácich miláčikov. Po úplnom nabití môže zariadenie bežať až 30 minút. Môže byť použitý buď ako podlahový vysávač alebo ručný vysávač. Aktívna, motorizovaná podlahová hubica zaisťuje dôkladné zachytávanie nečistôt a chlpov z tvrdých podláh a kobercov. A motorizovaná mini turbo kefa spoľahlivo odstraňuje zakorenené nečistoty, omrvinky, odumreté kožné bunky a chĺpky z čalúnenia, postelí pre domáce zvieratá a matracov. Ďalšie prvky výbavy: vyprázdnenie nádoby na prach 1 kliknutím, funkcia Boost pre extra sací výkon a tlačidlo uzamknutia, ktoré odstraňuje potrebu podržať tlačidlo napájania. Štrbinová hubica, mäkká kefa na nábytok 2 v 1 a nástenný držiak dopĺňajú rozsah balenia.
Vlastnosti a výhody
Vyladená technológiaVýkonná 21,6 V batéria, dokonale zladená s aktívnou podlahovou hubicou. Optimalizovaná doba chodu 30 minút v normálnom režime.
2-stupňová regulácia výkonuDostatočný čas na čistenie malých domácností. Voliteľný režim zosilnenia. Až 18 minút prevádzky pri najvyššej úrovni výkonu.
Ďalšie príslušenstvo najmä pre majiteľov domácich miláčikovMotorizovaná mini turbo kefa ľahko odstráni prakticky všetky rozpustené chlpy domácich miláčikov z čalúneného nábytku.
Jednoduché použitie
- V závislosti od použitie sa dá výkon jednoducho a rýchlo prispôsobiť požiadavkám.
- Jednoduché vyprázdnenie filtra jedným kliknutím.
- Obsahuje Power Lock pre jednoduchú obsluhu.
Prakticky navrhnutý filtračný systém
- 3-stupňový filtračný systém s cyklónovými filtrami, prívodom vzduchu a hubovými filtrami.
- Nie je potrebné dokupovať filtračné vrecká.
- Jednoduché vyprázdnenie filtra jedným kliknutím.
Aktívna podlahová hubica
- Optimálne zachytávanie nečistôt motorizovaným valcom.
- Zabezpečuje spoľahlivé čistenie povrchov.
- Extrémna manévrovateľnosť uľahčuje pohyb pod nábytkom.
Jednoduché uloženie akumulátorového vysávača
- Pomocou nástenného držiaka je možné zariadenie rýchlo a jednoducho zložiť.
- Priestorovo úsporný dizajn, vždy pripravený na použitie.
- Pohodlné nabíjanie z pevnej polohy.
Všestranné využitie
- Možnosť nasadenia ďalšieho príslušenstva na ideálne čistenie všetkých častí domu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 78
|Objem nádoby (ml)
|650
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|21,6
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min)
|Normálny režim: / Približne 30 Boost režim: / Približne 18
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min)
|345
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|230 x 236 x 1115
Balenie obsahuje
- Batéria: 21,6 V / 2,5 Ah batéria (1 ks)
- Penový filter
- Filter nasávania vzduchu: 1 Kus(y)
- Univerzálna podlahová hubica
- Mini turbo kefa
- Štrbinová hubica
- Hubica na nábytok 2 v 1
- Sacia trubica: Plast
- Malý držiak na stenu
Výbava
- Bezvreckový filtračný systém
- Regulácia výkonu: s 2 úrovňami výkonu
Oblasti využitia
- Utesnené tvrdé podlahy
- Koberce
- Chlpy domácich zvierat
