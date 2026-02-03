Vysávač VC 6 Cordless ourFamily Extra
Plne vybavený všestranný vysávač: VC 6 Cordless ourFamily Extra bezvreckový vysávač má celý rad príslušenstva, ktoré vás zbaví náročnej práce so samostatne stojacou parkovacou stanicou.
Všestranná prevádzka vďaka rozsiahlej škále príslušenstva: VC 6 Cordless ourFamily Extra je dokonale vybavený pre každú úlohu požadovanú od vysávača. Poskytuje maximálne pohodlie s dobou prevádzky až 50 minút. Vďaka 250-wattovému motoru BLDC je vysávanie bez námahy, či už ide o čistenie celého domu alebo upratovanie malých rozliatych kvapalín. Motorizovaná podlahová hubica s LED osvetlením vysáva rovnako dôkladne na tvrdých podlahách ako na kobercoch. K dispozícii je tiež motorizovaná mini turbo kefa na čalúnený nábytok a matrace. Pre väčšie pohodlie viete vyprádzniť nádoby na prach len 1 kliknutím, funkciu Boost pre extra sací výkon, ergonomický dizajn pre ľahký prístup pod nábytok, trojúrovňový indikátor batérie a nízkohlučné vysávanie. Tlačidlo uzamknutia odstraňuje potrebu neustáleho podržania tlačidla napájania. Jeho nízka hmotnosť znamená, že zariadenie môže byť použité aj ako kompaktný ručný vysávač. Rozsah dodávky zahŕňa LED štrbinovú hubicu pre tmavé rohy a zákutia, mäkkú kefu na nábytok 2 v 1, nástroj na čistenie filtra, ako aj druhý náhradný filter a voľne stojacu parkovaciu stanicu s funkciou uloženia príslušenstva a nabíjania.
Vlastnosti a výhody
Vyladená technológiaVýkonná 25,2 V batéria, dokonale zladená s aktívnou podlahovou hubicou. Optimalizovaná doba chodu 50 minút v normálnom režime. 250 W motor, aktívna podlahová hubica, Power Lock a 3-stupňový bezvreckový filtračný systém.
Prakticky navrhnutý filtračný systém3-stupňový filtračný systém s cyklónovým filtrom, prívodom vzduchu a hygienickými filtrami HEPA. Jednoduché vyprázdnenie filtra jedným kliknutím.
Ďalšie príslušenstvo pre ďalšie oblasti použitiaČalúnený nábytok alebo úzke zákutia sa ešte ľahšie čistia pomocou ďalších trysiek, ako je mini turbo kefa a LED štrbinová hubica. Motorizácia mini turbo kefy a osvetlenie LED štrbinovej hubice zaisťujú lepšie odstraňovanie a detekciu nečistôt. Samostatne stojaca nabíjacia stanica eliminuje potrebu montáže nabíjacej stanice na stenu.
Aktívna podlahová hubica
- Optimálne zachytávanie nečistôt motorizovaným valcom.
- Extrémna manévrovateľnosť uľahčuje pohyb pod nábytkom.
- Zabezpečuje spoľahlivé čistenie povrchov.
2-stupňová regulácia výkonu
- Dostatočný čas na upratovanie väčších domácností.
- Voliteľný režim zosilnenia.
Intuitívna spätná väzba a zobrazenie nabitia
- Spätná väzba a chybové hlásenia prostredníctvom ľahko čitateľného LED displeja.
- Vymazať zobrazenie stavu batérie.
Jednoduché použitie
- V závislosti od použitie sa dá výkon jednoducho a rýchlo prispôsobiť požiadavkám.
- Voliteľný režim zosilnenia.
- Obsahuje Power Lock pre jednoduchú obsluhu.
Všestranné využitie
- Možnosť nasadenia ďalšieho príslušenstva na ideálne čistenie všetkých častí domu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 78
|Objem nádoby (ml)
|800
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|25,2
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min)
|Normálny režim: / Približne 50 Boost režim: / Približne 11
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min)
|235
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|10,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|235 x 266 x 1130
Balenie obsahuje
- Batéria: 25,2 V / 2,5 Ah batéria (1 ks)
- Typ filtra HEPA: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
- Filter nasávania vzduchu: 2 Kus(y)
- Nástroj na čistenie filtra
- Veľká univerzálna podlahová hubica s LED
- Mini turbo kefa
- LED - Štrbinová hubica
- Hubica na nábytok 2 v 1
- Sacia trubica: Kov
- Samostatne stojaca parkovacia stanica s funkciou nabíjania
Výbava
- Vložka softgrip na rukoväti
- Bezvreckový filtračný systém
- Regulácia výkonu: s 2 úrovňami výkonu
Video
Oblasti využitia
- Utesnené tvrdé podlahy
- Koberce
- Schody
Príslušenstvo
Vysávač VC 6 Cordless ourFamily Extra náhradný diel
