Vysávač VC 6 Cordless ourFamily Pet
Bezvreckový vysávač VC 6 ourFamilyPet Vás uchváti vysokým sacím výkonom, ako aj príslušenstvom na zachytenie prakticky všetkých chlpov domácich miláčikov a odumretých kožných buniek.
Akumulátorový vysávač VC 6 ourFamily Pet zaujme vynikajúcimi výsledkami, pohodlnou manipuláciou a maximálnou voľnosťou pohybu pri prevádzkovej dobe až 50 minút. Výkonný 250-wattový BLDC motor zaisťuje bez námahy vysávanie a dôkladné výsledky čistenia, aj keď je potrebné odstrániť chlpy domácich miláčikov a odumreté kožné bunky. Má tiež funkciu Boost pre extra výkon, keď je to potrebné. Motorizovaná podlahová hubica s LED svetlom čistí tvrdé podlahy aj koberce. K dispozícii je tiež motorizovaná mini turbo kefa na čalúnený nábytok a matrace. Pre väčšie pohodlie má vyprázdnenie nádoby na prach len 1 kliknutím, ergonomický dizajn pre ľahký prístup pod nábytok a trojúrovňový indikátor batérie. Ďalšou výhodou je tichý prevádzkový hluk pri vysávaní, ktorý nevystraší domáce zvieratá. Tlačidlo uzamknutia odstraňuje potrebu neustáleho podržania tlačidla napájania. Kompaktné zariadenie je možné použiť aj ako ručný vysávač, napríklad na čistenie nábytku. Rozsah balenia zahŕňa štrbinovú hubicu, mäkkú nábytkovú kefu 2 v 1, nástroj na čistenie filtra, ako aj druhý náhradný filter a nástenný držiak s funkciou nabíjania.
Vlastnosti a výhody
Vyladená technológiaVýkonná 25,2 V batéria, dokonale zladená s aktívnou podlahovou hubicou. Optimalizovaná doba chodu 50 minút v normálnom režime. 250 W motor, aktívna podlahová hubica, Power Lock a 3-stupňový bezvreckový filtračný systém.
Prakticky navrhnutý filtračný systém3-stupňový filtračný systém s cyklónovým filtrom, prívodom vzduchu a hygienickými filtrami HEPA. Jednoduché vyprázdnenie filtra jedným kliknutím.
Ďalšie príslušenstvo najmä pre majiteľov domácich miláčikovMotorizovaná mini turbo kefa ľahko odstráni prakticky všetky rozpustené chlpy domácich miláčikov z čalúneného nábytku. Jednoduché čistenie filtra - dôležité pre oblasti s vysokou koncentráciou nečistôt v domácnostiach s domácimi miláčikmi, kedy by sa mal filter čistiť častejšie.
Aktívna podlahová hubica
- Optimálne zachytávanie nečistôt motorizovaným valcom.
- Extrémna manévrovateľnosť uľahčuje pohyb pod nábytkom.
- Zabezpečuje spoľahlivé čistenie povrchov.
2-stupňová regulácia výkonu
- Dostatočný čas na upratovanie väčších domácností.
- Voliteľný režim zosilnenia.
Držiak na stenu vrátane možnosti nabíjania
- Pomocou nástenného držiaka je možné zariadenie rýchlo a jednoducho zložiť.
- Pohodlné nabíjanie jednoduchým zavesením vysávača.
Intuitívna spätná väzba a zobrazenie nabitia
- Spätná väzba a chybové hlásenia prostredníctvom ľahko čitateľného LED displeja.
- Vymazať zobrazenie stavu batérie.
Jednoduché použitie
- V závislosti od použitie sa dá výkon jednoducho a rýchlo prispôsobiť požiadavkám.
- Voliteľný režim zosilnenia.
- Obsahuje Power Lock pre jednoduchú obsluhu.
Všestranné využitie
- Možnosť nasadenia ďalšieho príslušenstva na ideálne čistenie všetkých častí domu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 78
|Objem nádoby (ml)
|800
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|25,2
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min)
|Normálny režim: / Približne 50 Boost režim: / Približne 11
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min)
|235
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|235 x 266 x 1130
Balenie obsahuje
- Batéria: 25,2 V / 2,5 Ah batéria (1 ks)
- Typ filtra HEPA: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
- Filter nasávania vzduchu: 2 Kus(y)
- Nástroj na čistenie filtra
- Veľká univerzálna podlahová hubica s LED
- Mini turbo kefa
- Štrbinová hubica
- Hubica na nábytok 2 v 1
- Sacia trubica: Kov
- Veľký nástenný držiak s nabíjacou jednotkou
Výbava
- Vložka softgrip na rukoväti
- Bezvreckový filtračný systém
- Regulácia výkonu: s 2 úrovňami výkonu
Video
Oblasti využitia
- Utesnené tvrdé podlahy
- Koberce
- Chlpy domácich zvierat
Príslušenstvo
Vysávač VC 6 Cordless ourFamily Pet náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher