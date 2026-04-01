Kosačka na trávu LMO 36-40 Battery
Z kosenia sa zrazu stane hra - akumulátorová kosačka na trávu LMO 36-40 Battery s veľkou šírkou rezu a priestranným záchytným košom pre rýchle kosenie. Batéria nie je súčasťou výbavy.
S akumulátorovou kosačkou na trávu LMO 36-40 Battery je zaručený čistý výsledok kosenia bez rozdrvených stebiel trávy. Vďaka svojmu systému kosenia 2 v 1 je možné kosenú trávu buď zbierať do priestranného záchytného koša na trávu vrátane ukazovateľa stavu naplnenia alebo rozmetať po trávniku ako prírodné hnojivo pomocou mulčovacieho klinu. Vďaka svojej veľkej šírke rezu spolu s veľkým záchytným košom na trávu môžete pracovať oveľa rýchlejšie bez nepríjemných prestávok. Hrebene na trávu zaisťujú, že tráva bude pokosená aj tesne pri okraji. V závislosti od vašich požiadaviek je možné výšku rezu na kryte pohodlne nastaviť v 5 stupňoch. Aby bolo možné dosiahnuť pracovnú polohu, pri ktorej nie je chrbát vystavený nadmernej námahe, je možné vodiacu tyč upraviť do rôznych uhlov. Ďalej je možné akumulátorovú kosačku na trávu ľahko odložiť vďaka skladacej konštrukcii a pohodlne ovládať pomocou penovej rukoväte a spínačom na oboch stranách. Bezpečnostný kľúč slúži ako detská poistka, aby kosačka nemohla byť naštartovaná omylom. Šírka rezu 40 cm. Batéria nie je súčasťou výbavy.
Vlastnosti a výhody
Kosenie až po okraj trávnikaHrebene na trávnik automaticky kosia aj trávu blízko okrajov.
Veľký kôš na zachytávanie trávyVeľký objem šetrí časté vyprázdňovanie – pre neprerušovanú prácu. Textilný kôš na zachytávanie trávy sa dá sklopiť nadol a pri skladovaní na kosačke na trávu zaberá veľmi málo miesta.
Systém kosenia 2 v 1Sekaná tráva sa počas kosenia efektívne zhromažďuje v koši na zachytávanie trávy. Mulčovacia funkcia: Použitím mulčovacej súpravy sa kosená tráva rozprestiera po trávniku ako prírodné hnojivo. Ostrý oceľový nôž pre čistý výsledok kosenia bez rozdrvených stebiel trávy.
Centrálne nastavenie výšky rezu
- Výšku kosenia je možné nastaviť centrálne do 5 rôznych polôh.
Ukazovateľ stavu naplnenia
- Indikátor úrovne naplnenia vám oznámi, kedy je potrebné vyprázdniť kôš na zachytávanie trávy.
Vyklápacia vodiaca tyč
- Praktická vyklápacia konštrukcia vodiacej tyče umožňuje úsporné odloženie.
Ergonomický koncept obsluhy
- Rýchlouzávery pre jednoduché zaistenie. Nastaviteľný uhol pre zvislú pracovnú polohu.
- Penová rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit.
- Spínače na oboch stranách umožňujú pohodlnú obsluhu.
Bezpečnostný kľúč
- Ochrana detí: Zabráni neúmyselnému spusteniu kosačky na trávu.
Integrované držadlo
- Integrované držadlo pre ľahkú prepravu.
Systém 36 V vymeniteľných batérií Battery Power Kärcher
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľný akumulátor je možné použiť v ďalších 36 V zariadeniach systému batérií Battery Power od spoločnosti Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Šírka rezu (cm)
|40
|Výška rezu (mm)
|20 - 70
|Nastavenie výšky kosenia
|5x
|Objem zberného koša na trávu (l)
|50
|Otáčky (rpm)
|3550
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|36
|Výkon na jedno nabitie batérie¹⁾ (ft/m²)
|max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (h/min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|18,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1284 x 459 x 1043
¹⁾ Výška rezu: úroveň 5
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Mulčovacia súprava
- Kôš na trávu
Výbava
- Nôž
- Integrované držadlo
- Ukazovateľ stavu naplnenia
Video
Oblasti využitia
- Trávnik
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Kosačka na trávu LMO 36-40 Battery náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher