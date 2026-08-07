Kosačka na trávu LMO 36-46 Battery Set
Zaručuje čisté kosenie trávnika: výkonná akumulátorová kosačka LMO 36-46 Battery s prepínateľným praktickým pohonom zadných kolies stlačením jediného tlačidla. Batéria je súčasťou výbavy.
Silná a výkonná s prepínateľným pohonom zadných kolies Push Assist dokáže bez námahy zvládnuť stúpanie v záhrade. Vďaka svojej veľkej šírke záberu v kombinácii s veľkorysým vreckom na zachytávanie trávy môžete pri kosení pracovať rýchlejšie a s malými prerušeniami. Hrebene na trávniky tiež zachytávajú trávu rastúcu až po okraj. Vďaka systému kosenia 2 v 1 sa kosená tráva môže zbierať do koša na zachytávanie trávy alebo pomocou mulčovacej súpravy rozmetať po trávniku ako prírodné hnojivo. Výška kosenia môže byť nastavená na päť rôznych úrovní na žacej lište. Vodiaca rukoväť sa dá veľmi ľahko zaistiť a pomocou nastavenia uhla zaistí zvislú pracovnú polohu. Skladací dizajn navyše umožňuje ukladanie, ktoré šetrí miesto. Pohodlnú manipuláciu zabezpečuje penová rukoväť a obojstranné prepínače umožňujú pohodlné ovládanie. Indikátor úrovne naplnenia je tiež veľmi praktický: Ukazuje, kedy je potrebné vyprázdniť kôš na zachytávanie trávy. Bezpečnostný kľúč slúži ako detská bezpečnostná poistka, ktorá zabraňuje neúmyselnému spusteniu zariadenia. Batéria a rýchlonabíjačka sú súčasťou dodávky.
Vlastnosti a výhody
Pohon zadného kolesa Push AssistDodatočný pohon ľavého zadného kolesa stlačením tlačidla. Kosenie bez námahy aj pri miernom stúpaní.
Kosenie až po okraj trávnikaHrebene na trávnik automaticky kosia aj trávu blízko okrajov.
Systém kosenia 2 v 1Sekaná tráva sa počas kosenia efektívne zhromažďuje v koši na zachytávanie trávy. Mulčovacia funkcia: Použitím mulčovacej súpravy sa kosená tráva rozprestiera po trávniku ako prírodné hnojivo. Ostrý oceľový nôž pre čistý výsledok kosenia bez rozdrvených stebiel trávy.
Centrálne nastavenie výšky rezu
- Výšku kosenia je možné nastaviť centrálne do 5 rôznych polôh.
Veľký kôš na zachytávanie trávy
- Veľký objem šetrí časté vyprázdňovanie – pre neprerušovanú prácu.
- Textilný kôš na zachytávanie trávy sa dá sklopiť nadol a pri skladovaní na kosačke na trávu zaberá veľmi málo miesta.
Ukazovateľ stavu naplnenia
- Indikátor úrovne naplnenia vám oznámi, kedy je potrebné vyprázdniť kôš na zachytávanie trávy.
Vyklápacia vodiaca tyč
- Praktická vyklápacia konštrukcia vodiacej tyče umožňuje úsporné odloženie.
Ergonomický koncept obsluhy
- Rýchlouzávery pre jednoduché zaistenie. Nastaviteľný uhol pre zvislú pracovnú polohu.
- Penová rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit. Spínače na oboch stranách pre pohodlnú obsluhu.
- Integrované držadlo pre ľahkú prepravu.
Bezuhlíkový motor
- Pre dlhú výdrž a dlhšiu životnosť prístroja.
Systém 36 V vymeniteľných batérií Battery Power Kärcher
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľný akumulátor je možné použiť v ďalších 36 V zariadeniach systému batérií Battery Power od spoločnosti Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Šírka rezu (cm)
|46
|Výška rezu (mm)
|20 - 70
|Nastavenie výšky kosenia
|5x
|Objem zberného koša na trávu (l)
|55
|Pohon
|Bezuhlíkový motor
|Otáčky (rpm)
|2800
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|3
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|36
|Kapacita (Ah)
|5
|Výkon na jedno nabitie batérie¹⁾ (m²)
|max. 650 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 30 (5,0 Ah)
|Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min)
|98 / 138
|Nabíjací prúd (A)
|2,5
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|18,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1452 x 483 x 978
¹⁾ Výška rezu: úroveň 5
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 36 V/ 5.0 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: Rýchlonabíjačka 36 V Battery Power+ (1 ks)
- Mulčovacia súprava
- Kôš na trávu
Výbava
- Nôž
- Pohon zadných kolies
- Integrované držadlo
- Ukazovateľ stavu naplnenia
Video
Oblasti využitia
- Trávnik
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Kosačka na trávu LMO 36-46 Battery Set náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher