Strunová kosačka LTR 36-33 Battery
Buriny, trávy a odolná zeleň nemajú žiadnu šancu: plynulo regulovateľná akumulátorová strunová kosačka LTR 36-33 Battery. Batéria nie je súčasťou výbavy.
Akumulátorová strunová kosačka LTR 36-33 Battery je absolútny silák. Vďaka točenej reznej strune vždy zabezpečí presný rez. Automatické nastavenie struny vždy garantuje perfektnú dĺžku. Výkon strunovej kosačky je možné plynulo upraviť podľa oblasti použitia. Priemer rezania je možné taktiež nastaviť, čo uľahčuje lepšie dosiahnutie rohov a úzkych miest. Mäkká rukoväť na oboch stranách, ako aj ramenný popruh chránia chrbát a šetria sily – a tak umožňujú pohodlnú prácu. Výklopný oblúk na ochranu rastlín zabraňuje neúmyselnému poškodeniu kvetov a stromov. Batéria nie je súčasťou výbavy.
Vlastnosti a výhody
Silný balíkVýkonná strunová kosačka bojuje aj proti vysokej tráve a odolnému porastu.
Efektívny systém rezaniaRezná struna sa dostane jednoducho do rohov a úzkych miest v záhrade. Točená struna zaisťuje presný rez a je veľmi tichá.
Plynulá regulácia rýchlostiRegulácia výkonu pre každé použitie podľa potreby.
Praktický oblúk na ochranu rastlín
- Rastliny chráni pred poškodením pri kosení pozdĺž kvetinových záhonov a stromov.
Nastaviteľný priemer rezania
- Kruhový priemer rezania je možné nastaviť v 3 stupňoch. Ideálne pre rohy a úzke miesta.
Ergonomický koncept obsluhy
- Mäkká rukoväť na oboch stranách zaisťuje pohodlné uchopenie aj pri dlhšom kosení.
- S praktickým ramenným popruhom pre pohodlnú a šetrnú prácu.
Automatické predĺženie struny
- Perfektná dĺžka struny je vždy zaručená automatickým nastavením.
Rozdeliteľný driek
- Pre ľahkú prepravu a úsporné odloženie.
Systém 36 V vymeniteľných batérií Battery Power Kärcher
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľný akumulátor je možné použiť v ďalších 36 V zariadeniach systému batérií Battery Power od spoločnosti Kärcher.
Voliteľné použitie nožov strunovej kosačky na trávu
- Ideálne pre obzvlášť náročné úlohy ako je odstraňovanie divokých burín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Priemer rezného kruhu (cm)
|28 - 33
|Rezný nástroj
|Hlavica so strunou
|Podávanie struny
|Automatický
|Geometria struny
|točená
|Priemer struny (mm)
|2
|Regulácia rýchlosti
|Áno
|Otáčky (rpm)
|7000
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|36
|Výkon na jedno nabitie batérie¹⁾ (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1485 x 348 x 347
¹⁾ Okraj trávnika
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Ramenný popruh
Výbava
- Závitová cievka
- Oblúk na ochranu rastlín
- Prídavná rukoväť
Video
Oblasti využitia
- Trávnik
- Okraje trávnika
Príslušenstvo
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