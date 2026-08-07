Strunová kosačka LTR Battery 36-33 Set

Buriny, trávy a odolná zeleň nemajú žiadnu šancu: plynulo regulovateľná akumulátorová strunová kosačka LTR 36-33 Battery. Batéria je súčasťou výbavy.

Akumulátorová strunová kosačka LTR 36-33 s batériou je absolútny silák. Plynulá regulácia výkonu znamená, že užívateľ môže zariadenie prispôsobiť akejkoľvek úlohe. Točená rezná struna zaručuje mimoriadne presné výsledky rezania. Funkcia automatického nastavenia dĺžky struny zaručuje vždy rovnú líniu. Priemer rezného kruhu je nastaviteľný pre jednoduchšiu prácu v rohoch a tesných priestoroch. Mäkká rukoväť na oboch stranách a ramenný popruh znamenajú, že práca s vyžínačom nepoškodí váš chrbát a šetrí silu. Vyklápací kryt na ochranu rastlín zabraňuje náhodnému poškodeniu kvetov a stromov. Jedna batéria a rýchlonabíjačka sú súčasťou dodávky.

Vlastnosti a výhody
Strunová kosačka LTR Battery 36-33 Set: Silný balík
Silný balík
Výkonná strunová kosačka bojuje aj proti vysokej tráve a odolnému porastu.
Strunová kosačka LTR Battery 36-33 Set: Efektívny systém rezania
Efektívny systém rezania
Rezná struna sa dostane jednoducho do rohov a úzkych miest v záhrade. Točená struna zaisťuje presný rez a je veľmi tichá.
Strunová kosačka LTR Battery 36-33 Set: Plynulá regulácia rýchlosti
Plynulá regulácia rýchlosti
Regulácia výkonu pre každé použitie podľa potreby.
Praktický oblúk na ochranu rastlín
  • Rastliny chráni pred poškodením pri kosení pozdĺž kvetinových záhonov a stromov.
Nastaviteľný priemer rezania
  • Kruhový priemer rezania je možné nastaviť v 3 stupňoch. Ideálne pre rohy a úzke miesta.
Ergonomický koncept obsluhy
  • Mäkká rukoväť na oboch stranách zaisťuje pohodlné uchopenie aj pri dlhšom kosení.
  • S praktickým ramenným popruhom pre pohodlnú a šetrnú prácu.
Automatické predĺženie struny
  • Perfektná dĺžka struny je vždy zaručená automatickým nastavením.
Rozdeliteľný driek
  • Pre ľahkú prepravu a úsporné odloženie.
Systém 36 V vymeniteľných batérií Battery Power Kärcher
  • Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
  • Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
  • Vymeniteľný akumulátor je možné použiť v ďalších 36 V zariadeniach systému batérií Battery Power od spoločnosti Kärcher.
Voliteľné použitie nožov strunovej kosačky na trávu
  • Ideálne pre obzvlášť náročné úlohy ako je odstraňovanie divokých burín.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 36 V batériová platforma
Priemer rezného kruhu (cm) 28 - 33
Rezný nástroj Hlavica so strunou
Podávanie struny Automatický
Geometria struny točená
Priemer struny (mm) 2
Regulácia rýchlosti Áno
Otáčky (rpm) 7000
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 36
Kapacita (Ah) 2,5
Výkon na jedno nabitie batérie¹⁾ (m) max. 600 (2,5 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 35 (2,5 Ah)
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min) 48 / 78
Nabíjací prúd (A) 2,5
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 1485 x 348 x 347

¹⁾ Okraj trávnika

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Batéria: Batéria 36 V/ 2,5 Ah (1 ks)
  • Nabíjačka: Rýchlonabíjačka 36 V Battery Power+ (1 ks)
  • Ramenný popruh

Výbava

  • Závitová cievka
  • Oblúk na ochranu rastlín
  • Prídavná rukoväť
Strunová kosačka LTR Battery 36-33 Set
Strunová kosačka LTR Battery 36-33 Set

Video

Oblasti využitia
  • Trávnik
  • Okraje trávnika
Príslušenstvo
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