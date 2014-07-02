Zametací stroj KM 70/20 C

Bohužiaľ, žiadaný produkt sa už nenachádza v našom aktuálnom sortimente. Príslušenstvo, čistiace prostriedky a návody na obsluhu sú k dispozícii.

Prejsť na aktuálny sortiment.
Príslušenstvo
Zametací stroj KM 70/20 C náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher

VYZNAMENANIA

Best of KM 70 20 C

Best of Heimwerker Praxis 2014

Náš zametací stroj KM 70/20 C bol časopisom "HEIMWERKER PRAXIS 1/2014" zvolený za zlatý klinec v oblasti náradia.

Najlepšie náradie KM 70 20 C

Najlepšie náradie 2014

Zametací stroj KM 70/20 C bol časopisom "Heimwerker Praxis" vyznamenaný ako "NAJLEPŠIE NÁRADIE 2014".