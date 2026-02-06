Bočná metla na vlhké nečistoty

Dve bočné metly pre zametacie stroje so špeciálnymi štetinami na vlhké nečistoty. Hodia sa pre zametacie stroje S 500 až S 650.

Bočné metly so štandardnými štetinami a 3-krát dlhšími štetinami sa perfektne hodia na uvoľňovanie a zametanie vlhkej špiny. Odporúčame napríklad na zametanie zmoknutého lístia priľnutého k zemi. Bočné metly sa hodia pre zametacie stroje S 500 až S 650.

Vlastnosti a výhody
Špeciálne štetiny zo zmesi štandardných štetín a 3-krát tvrdších štetín
  • Lepšia sila na uvoľnenie a pozametanie mokrých nečistôt.
  • Spoľahlivo pozbiera aj jemnozrnné nečistoty.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Sivá
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 252 x 252 x 51
Oblasti využitia
  • Cesty
  • Mokré nečistoty