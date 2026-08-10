Filter HEPA 12 pre VC 4s
Náš vysoko výkonný filter HEPA 12 spoľahlivo eliminuje 99,5% najmenších častíc, spór plesní, baktérií a alergénov, ako sú výkaly roztočov alebo peľ, z odpadového vzduchu.
Kto chce po vysávaní pomocou našich bezdrôtových vysávačov 2 v 1 VC 4s dýchať obzvlášť voľne, môže sa spoľahnúť na vhodný vysoko výkonný filter HEPA 12. Bezpečne a spoľahlivo odstráni z nasávaného vzduchu v miestnosti až 99,5% aj tých najmenších častíc s veľkosťou iba 0,3 µm, spór plesní a baktérií alebo alergénov, ako sú exkrementy roztočov a peľ. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov vyčistite filter každé 2 týždne alebo ho vymeňte každých 6 mesiacov.
Vlastnosti a výhody
Odstraňuje častice, spóry húb, baktérie a alergény, ako sú exkrementy roztočov a peľ
Rýchla a jednoduchá výmena
Dlhá životnosť vďaka pravidelnému čisteniu
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|90 x 85 x 26
Oblasti využitia
- Interiéry