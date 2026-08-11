Filter HEPA 12 pre VC 6
Vysoko výkonný filter HEPA 12 (EN1822:1998) spoľahlivo zadrží alergénny peľ, spóry húb, baktérie a výlučky roztočov. Zadrží 99,9 % všetkých čiastočiek väčších ako 0,3 μm.
Pomoc pre alergikov a ideálny pre všetkých, ktorí milujú čistý vzduch: Vysoko výkonný filter HEPA 12 (EN1822:1998) spoľahlivo zadrží alergénny peľ, spóry húb, baktérie a výlučky roztočov. Vysoko výkonný filter garantuje spoľahlivé odfiltrovanie alergénov a prachu, zaručuje perfektnú čistotu. Vyfukovaný vzduch je čistejší ako vzduch v miestnosti. Zadrží 99,9 % všetkých alergénnych čiastočiek väčších ako 0,3 μm. Ideálne riešenie pre ľudí s obzvlášť vysokými nárokmi na hygienu. Výkonný filter HEPA 12 (EN1822:1998) je určený pre stroje VC 6, VC 6100, VC 6200 a VC 6300.
Vlastnosti a výhody
Vhodný pre Kärcher VC 6 / VC 6 Premium alebo staršie stroje VC 6.xxx
Spoľahlivo filtruje najmenej 99,5% všetkých častíč a nečistôt
Ideálny pre alergikov
Odporúčame vymieňať minimálne raz ročne
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|140 x 101 x 46
Oblasti využitia
- Suché nečistoty