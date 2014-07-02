Filtre T/NT

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Kärcher Flat pleated filter HEPA, dust class H

Flat pleated filter HEPA, dust class H

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Kärcher Plochý skladaný filter štandardný, po BIA-C, prachová trieda M

Plochý skladaný filter štandardný, po BIA-C, prachová trieda M

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Kärcher Filter na veľké nečistoty pre mokrú prevádzku

Filter na veľké nečistoty pre mokrú prevádzku

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Kärcher Hlavné filtračné koše

Hlavné filtračné koše

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Kärcher HEPA Filter

HEPA Filter

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Kärcher Filtračné vrecko na mokré hmoty

Filtračné vrecko na mokré hmoty

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Kärcher Plochý skladaný filter štandardný, po BIA-C, prachová trieda M

Plochý skladaný filter štandardný, po BIA-C, prachová trieda M

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Kärcher Plastové vrecia na bezprašnú likvidáciu

Plastové vrecia na bezprašnú likvidáciu

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Kärcher Súpravy bezpečnostných filtrov/vrecia

Súpravy bezpečnostných filtrov/vrecia

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Kärcher Látkový filter

Látkový filter

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Kärcher Látkové filtračné vrecká

Látkové filtračné vrecká

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Kärcher Filter odpadového vzduchu

Filter odpadového vzduchu

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