Fleecové filtračné vrecká WD 1 Compact Battery

Navrhnuté pre vysávač na mokré a suché vysávanie WD 1 Compact Battery: 3-vrstvové flísové filtračné vrecko pre dlhotrvajúci sací výkon a vysoké zadržiavanie prachu.

Pre vysoký výkon: 3-vrstvové flísové filtračné vrecká, ktoré boli špeciálne vyvinuté pre mokrý a suchý vysávač WD 1 Compact Battery napájaný z batérie, sú extrémne odolné proti roztrhnutiu a ponúkajú pôsobivé zadržiavanie prachu a optimálny sací výkon. Ideálne sa hodia aj na náročné aplikácie, napr. na odsávanie vlhkých nečistôt. Súčasťou dodávky sú štyri vrecia.

Vlastnosti a výhody
Vhodné pre mokro suchý vysávač WD 1 Battery Powered
Odolný fleecový materiál, ktorý je zvlášť vhodný pre náročné aplikácie
Trojvrstvový fleecový materiál pre vynikajúce zadržiavanie prachu a optimálny sací výkon
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 550 x 100 x 120
Oblasti využitia
  • Suché nečistoty
  • Mokré nečistoty