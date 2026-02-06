Fleecové filtračné vrecká WD 1 Compact Battery
Navrhnuté pre vysávač na mokré a suché vysávanie WD 1 Compact Battery: 3-vrstvové flísové filtračné vrecko pre dlhotrvajúci sací výkon a vysoké zadržiavanie prachu.
Pre vysoký výkon: 3-vrstvové flísové filtračné vrecká, ktoré boli špeciálne vyvinuté pre mokrý a suchý vysávač WD 1 Compact Battery napájaný z batérie, sú extrémne odolné proti roztrhnutiu a ponúkajú pôsobivé zadržiavanie prachu a optimálny sací výkon. Ideálne sa hodia aj na náročné aplikácie, napr. na odsávanie vlhkých nečistôt. Súčasťou dodávky sú štyri vrecia.
Vlastnosti a výhody
Vhodné pre mokro suchý vysávač WD 1 Battery Powered
Odolný fleecový materiál, ktorý je zvlášť vhodný pre náročné aplikácie
Trojvrstvový fleecový materiál pre vynikajúce zadržiavanie prachu a optimálny sací výkon
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|550 x 100 x 120
Oblasti využitia
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty