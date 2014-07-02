Stierky široké WV 2 - WV 5 (280 mm)
Náhradné stierky pre bezšmuhovú čistotu na všetkých hladkých povrchoch – bez kvapkajúcej špinavej vody. Vhodné pre čističe okien WV 2, WV 3 a WV 5.
Pre trvalo bezšmuhové výsledky: rýchlo a jednoducho vymeňte 170 mm stierku úzkej sacej hubice. Takto váš čistič okien čistí všetky hladké povrchy bez šmúh. Vhodné pre: WV 1 Go, WV 1 Compact, WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 a WVP 10.
Vlastnosti a výhody
Rýchla výmena stierky.
- Pre čistotu bez šmúh na všetkých hladkých povrchoch – bez kvapkajúcej vody.
Mäkké silikónové stierky
- Čistenie bez šmúh.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|2
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|280 x 5 x 45
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Hladké povrchy
- Okná a sklenené povrchy
- Zrkadlá
- Dlažba
- Sprchovací kút / vaňa
- Pracovné dosky v kuchyni
- Kondenzácia
- Fotovoltaické systémy