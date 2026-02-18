Čistič okien WVP 10
Pre hladké povrchy od okien až po dlaždice: Batériový vysávač okien WVP 10 sa postará o výsledky bež šmúh, pohodlne sa drží v ruke a umožňuje dokonca i prácu nad hlavou.
Batériový, ľahký a robustný: Náš ručný profesionálny vysávač okien WVP 10 presvedčí kvalitnými komponentmi ako napríklad rýchlootáčkovým motorom, ktorý ponúka v porovnaní s bežným zariadeným výrazne vyšší sací výkon. Výsledkom sú povrchy bez šmúh, či už použijete vysávač pre vysávanie mokrých nečistôt ako vysávač okien, dlaždíc, zrkadiel, vitrín, pultov alebo budete čistiť akýkoľvek iný povrch. Pritom nehrá úlohu, či pracujete vertikálne, horizontálne alebo dokonca nad hlavou, vysávač sedí vždy dobre v ruke a výsledky čistenia sú v každej polohe dokonale – vďaka manuálne nastaviteľnému dorazu až k okrajom. Nádrž na špinavú vodou s objemom 200 mililitrov má dostatočnú kapacitu pre dlhšie používanie, je možné nádobu rýchlo a ľahko vyprázdni a dokonca umyť v umývačke na riad. Súčasť balenia je batéria (doba nabíjania 30 minút), nabíjačka, fľaška s rozprašovačom a poťah z mikrovlákna.
Vlastnosti a výhody
Ľahké, ergonomické a univerzálneVhodné pre všetky typy hladkých povrchov - použitie horizontálne, vertikálne alebo dokonca nad hlavou. Pohodlná manipulácia a ľahká obsluha. Bezpečné, príjemné ovládanie vďaka gumenej rukoväti.
Vymeniteľná batériaStav nabíjania sa zobrazuje pomocou troch diód LED nad vypínačom ON / OFF.
Pohodlné čistenie okrajovBezúdržbové čistenie poskytuje výsledky až po okraje vďaka ručne nastaviteľnej rozperke.
Veľký objem nádrže na znečistenú vodu
- Znižuje pracovné prerušenia vďaka častému vyprázdňovaniu a tým zvyšuje produktivitu.
- Lepšie využitie pracovného času, ktorý je k dispozícii.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka sacej hubice (mm)
|280
|Objem nádoby na špinavú vodu (ml)
|200
|Čas nabíjania batérie (min)
|180
|Výdrž batérie (min)
|35
|Typ batérie
|Odnímateľná lítium-iónová batéria
|Napätie batérie (V)
|3,7
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2
|Hmotnosť vrátane batérie (kg)
|1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|280 x 130 x 335
Balenie obsahuje
- Koncentrát na čistenie povrchov CA 30 R
- Súprava so sprejovou fľašou Extra
- Návlek z mikrovlákna: 1 x
- Batéria
- Nabíjačka
- Škrabka na nečistoty
Výbava
- Šírka sacej hubice: 280 mm
Video
Oblasti využitia
- Stavebníctvo
- Maloobchod
- Kancelárie
- Hotelierstvo
- Reštaurácie a stravovanie
- Zdravotníctvo
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič okien WVP 10 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher