Súprava froté utierok a návlekov na ručnú hubicu
Súprava utierok z kvalitnej bavlny s 2 širokými handrami na podlahu a 3 froté návlekmi na ručnú hubicu.
Súprava utierok z kvalitnej bavlny s 2 širokými handrami na podlahu a 3 návlekmi na ručnú hubicu. Utierky na podlahu sa upevňujú na veľkú podlahovú hubicu ComfortPlus. Návleky na ručnú hubicu sa dajú jednoducho a pohodlne navliecť na ručnú hubicu. Odolné froté utierky optimálne zbierajú špinu a sú silne savé a nezanechávajú žmolky. Výborne sa hodia na čistenie podláh z PVC, linolea, dlažby a prírodného kameňa.
Vlastnosti a výhody
Utierka na podlahu z kvalitného bavlneného materiálu
- Špina sa optimálne uvoľní a pozbiera pomocou utierky
- Možné prať v práčke pri 60 ℃
Návlek na ručnú hubicu z kvalitnej bavlny
- Špina sa optimálne uvoľní a pozbiera pomocou utierky
- Možné prať v práčke pri 60 ℃
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|265 x 65 x 200
Oblasti využitia
- Pracovné dosky v kuchyni
- Obkladačky
- Sprchovací kút / vaňa
- Varné dosky
- Digestory
- Chladnička (zvnútra aj zvonka)
- Tvrdé podlahy
- Kuchyne