Súprava froté utierok a návlekov na ručnú hubicu

Súprava utierok z kvalitnej bavlny s 2 širokými handrami na podlahu a 3 froté návlekmi na ručnú hubicu.

Súprava utierok z kvalitnej bavlny s 2 širokými handrami na podlahu a 3 návlekmi na ručnú hubicu. Utierky na podlahu sa upevňujú na veľkú podlahovú hubicu ComfortPlus. Návleky na ručnú hubicu sa dajú jednoducho a pohodlne navliecť na ručnú hubicu. Odolné froté utierky optimálne zbierajú špinu a sú silne savé a nezanechávajú žmolky. Výborne sa hodia na čistenie podláh z PVC, linolea, dlažby a prírodného kameňa.

Vlastnosti a výhody
Utierka na podlahu z kvalitného bavlneného materiálu
  • Špina sa optimálne uvoľní a pozbiera pomocou utierky
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃
Návlek na ručnú hubicu z kvalitnej bavlny
  • Špina sa optimálne uvoľní a pozbiera pomocou utierky
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 265 x 65 x 200
Oblasti využitia
  • Pracovné dosky v kuchyni
  • Obkladačky
  • Sprchovací kút / vaňa
  • Varné dosky
  • Digestory
  • Chladnička (zvnútra aj zvonka)
  • Tvrdé podlahy
  • Kuchyne