Parný čistič SG 4/4
Kompaktný výkonný parný čistič SG 4/4 s tlakom pary 4 bar. S plynulou reguláciou množstva pary a funkciou Vapo-Hydro pre perfektné výsledky čistenia. Cerfifikovaný pre dezinfekciu bez chémie.
SG 4/4 je kompaktný a odolný parný čistič, ktorý presviedča excelentnou a certifikovanou dezinfekciou*. Vďaka tlaku pary 4 bary sa dosahuje optimálny čistiaci účinok. Plynulá regulácia prietoku pary a funkcia VapoHydro (plynulá regulácia nasýtenia pary) umožňujú perfektné nastavenie stroja na príslušné čistenie. Systém 2 nádrží je permanentne dopĺňateľný a umožňuje rýchlu dobu nahrievania a prácu bez prerušovania. Pri dosahovaní optimálnych výsledkov čistenia pomáha aj ukazovateľ teploty. Tento stroj je použiteľný univerzálne a čistí úplne bez chémie. Rozsiahly balík výbavy zahŕňa okrem iného dve podlahové hubice (na abrazívne a hygienické čistenie), priečinok na odkladanie príslušenstva, hák na zavesenie kábla a držiak trubíc, takže pri skladovaní nezaberá veľa miesta. (*podľa prEN 16615, PVC podlaha, stroj: SG 4/4 (podlahová hubica s lamelami, 30 cm/s, max. tlak pary, min. VapoHydro)Test na choroboplodné zárodky: Enterococcus hirae ATCC 10541)
Vlastnosti a výhody
Certifikovaná a vysoko účinná dezinfekciaDezinfekcia povrchu podľa EN 16615 overená externým laboratóriom. Spektrum účinnosti baktericídne a virucidné proti obaleným vírusom PLUS. Testovacie zárodky: Enterococcus hirae, MVA, myší norovírus, adenovírus.
Dezinfekcia bez chémiePriateľské k prírodným zdrojom a bez zvyškov, čistené iba vodou. Maximálna bezpečnosť, pretože je zabránené vývoju multirezistentných zárodkov. Povrchovo nezávadné čistenie bez chemikálií.
Systém s 2 nádržamiNádrž na čistú vodu sa môže permanentne plniť, pretože kotol a nádrž sú navzájom oddelené. Keďže sa nahrieva vždy iba časť celkového objemu, vzniká obratom ruky konštantný prúd pary. S celkovým objemom vyše 4 litrov je možné používať SG 4/4 veľmi dlho bez dopĺňania.
VapoHydro
- Vďaka funkcii VapoHydro je možné intenzitu pary plynulo prispôsobovať príslušnému čisteniu.
- Okrem tlaku pary je možné nastavovať aj nasýtenie pary od plnej pary až po horúcu vodu.
- Prúdom horúcej vody je možné najprv účinne uvoľniť zažraté nečistoty.
Priečinok na odkladanie príslušenstva
- Integrovaný priečinok umožňuje uloženie rôzneho príslušenstva.
- Špeciálne malé diely sú vždy bezpečne uložené a nestratia sa.
- Dokonca aj trubice je možné uložiť na zadnej strane stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Výkon kotla (l)
|2,4
|Objem nádrže (l)
|2
|Tlak pary (bar)
|max. 4
|Vykurovací výkon (W)
|2300
|Doba zahrievania (min)
|9
|Teplota kotla (°C)
|max. 145
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|475 x 320 x 275
Balenie obsahuje
- Ručná hubica s kefou: 165 mm
- Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka parných trubíc: 505 mm
- Parná hadica s pištoľou: 2 m
- Podlahová hubica so stierkami: 320 mm
- Podlahová hubica so štetinami: 310 mm
- Plniaci lievik
- Trubice na odsávanie pary: 2 Kus(y)
- Froté návlek na ručnú hubicu
- Utierka na podlahové hubice (froté, 400x200 mm)
- Utierka na podlahové hubice (froté, 480x270 mm)
Výbava
- Nádrž: Možno doplniť, vždy keď je potrebné
- Ergonomické držadlo
- Power tryska
- Tryska bodového prúdu, krátka
- Tryska bodového prúdu, dlhá
- Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
- Funkcia VapoHydro - kombinácia horúcej pary a horúcej vody pre odstránenie aj tých najodolnejších nečistôt
- Plynulá regulácia sýtosti pary
- Regulácia pary: na zariadení
- Bezpečnostný zámok na parnom kotli
- Bezpečnostný zámok na parnej pištoli
Video
Oblasti využitia
- Všestranné využitie na miestach s vysokými hygienickými požiadavkami
Príslušenstvo
Parný čistič SG 4/4 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher