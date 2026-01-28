Parný čistič SG 4/4

Kompaktný výkonný parný čistič SG 4/4 s tlakom pary 4 bar. S plynulou reguláciou množstva pary a funkciou Vapo-Hydro pre perfektné výsledky čistenia. Cerfifikovaný pre dezinfekciu bez chémie.

SG 4/4 je kompaktný a odolný parný čistič, ktorý presviedča excelentnou a certifikovanou dezinfekciou*. Vďaka tlaku pary 4 bary sa dosahuje optimálny čistiaci účinok. Plynulá regulácia prietoku pary a funkcia VapoHydro (plynulá regulácia nasýtenia pary) umožňujú perfektné nastavenie stroja na príslušné čistenie. Systém 2 nádrží je permanentne dopĺňateľný a umožňuje rýchlu dobu nahrievania a prácu bez prerušovania. Pri dosahovaní optimálnych výsledkov čistenia pomáha aj ukazovateľ teploty. Tento stroj je použiteľný univerzálne a čistí úplne bez chémie. Rozsiahly balík výbavy zahŕňa okrem iného dve podlahové hubice (na abrazívne a hygienické čistenie), priečinok na odkladanie príslušenstva, hák na zavesenie kábla a držiak trubíc, takže pri skladovaní nezaberá veľa miesta. (*podľa prEN 16615, PVC podlaha, stroj: SG 4/4 (podlahová hubica s lamelami, 30 cm/s, max. tlak pary, min. VapoHydro)Test na choroboplodné zárodky: Enterococcus hirae ATCC 10541)

Vlastnosti a výhody
Parný čistič Parný čistič SG 4/4: Certifikovaná a vysoko účinná dezinfekcia
Certifikovaná a vysoko účinná dezinfekcia
Dezinfekcia povrchu podľa EN 16615 overená externým laboratóriom. Spektrum účinnosti baktericídne a virucidné proti obaleným vírusom PLUS. Testovacie zárodky: Enterococcus hirae, MVA, myší norovírus, adenovírus.
Parný čistič Parný čistič SG 4/4: Dezinfekcia bez chémie
Dezinfekcia bez chémie
Priateľské k prírodným zdrojom a bez zvyškov, čistené iba vodou. Maximálna bezpečnosť, pretože je zabránené vývoju multirezistentných zárodkov. Povrchovo nezávadné čistenie bez chemikálií.
Parný čistič Parný čistič SG 4/4: Systém s 2 nádržami
Systém s 2 nádržami
Nádrž na čistú vodu sa môže permanentne plniť, pretože kotol a nádrž sú navzájom oddelené. Keďže sa nahrieva vždy iba časť celkového objemu, vzniká obratom ruky konštantný prúd pary. S celkovým objemom vyše 4 litrov je možné používať SG 4/4 veľmi dlho bez dopĺňania.
VapoHydro
  • Vďaka funkcii VapoHydro je možné intenzitu pary plynulo prispôsobovať príslušnému čisteniu.
  • Okrem tlaku pary je možné nastavovať aj nasýtenie pary od plnej pary až po horúcu vodu.
  • Prúdom horúcej vody je možné najprv účinne uvoľniť zažraté nečistoty.
Priečinok na odkladanie príslušenstva
  • Integrovaný priečinok umožňuje uloženie rôzneho príslušenstva.
  • Špeciálne malé diely sú vždy bezpečne uložené a nestratia sa.
  • Dokonca aj trubice je možné uložiť na zadnej strane stroja.
Špecifikácie

Technické údaje

Výkon kotla (l) 2,4
Objem nádrže (l) 2
Tlak pary (bar) max. 4
Vykurovací výkon (W) 2300
Doba zahrievania (min) 9
Teplota kotla (°C) max. 145
Dĺžka kábla (m) 7,5
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 475 x 320 x 275

Balenie obsahuje

  • Ručná hubica s kefou: 165 mm
  • Množstvo parných trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka parných trubíc: 505 mm
  • Parná hadica s pištoľou: 2 m
  • Podlahová hubica so stierkami: 320 mm
  • Podlahová hubica so štetinami: 310 mm
  • Plniaci lievik
  • Trubice na odsávanie pary: 2 Kus(y)
  • Froté návlek na ručnú hubicu
  • Utierka na podlahové hubice (froté, 400x200 mm)
  • Utierka na podlahové hubice (froté, 480x270 mm)

Výbava

  • Nádrž: Možno doplniť, vždy keď je potrebné
  • Ergonomické držadlo
  • Power tryska
  • Tryska bodového prúdu, krátka
  • Tryska bodového prúdu, dlhá
  • Kruhová kefka, čierna: 1 Kus(y)
  • Funkcia VapoHydro - kombinácia horúcej pary a horúcej vody pre odstránenie aj tých najodolnejších nečistôt
  • Plynulá regulácia sýtosti pary
  • Regulácia pary: na zariadení
  • Bezpečnostný zámok na parnom kotli
  • Bezpečnostný zámok na parnej pištoli

Video

Oblasti využitia
  • Všestranné využitie na miestach s vysokými hygienickými požiadavkami
Príslušenstvo
