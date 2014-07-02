Súprava kruhových kefiek s mosadznými štetinami
Súprava kruhových kefiek s mosadznými štetinami na odstránenie odolných a priľnavých nečistôt bez námahy. Nevhodné na chúlostivé a citlivé povrchy.
Súprava kruhových kefiek s mosadznými štetinami na odstránenie odolných a priľnavých nečistôt bez námahy - napríklad mriežka z grilu, rošt na sporáku alebo varnej doske. Stabilné kovové štetiny robia z tejto kefky siláka medzi kefkami pre parné čističe. Pozor: Nevhodná na citlivé plochy ako je napríklad drevo alebo plast.
Vlastnosti a výhody
Štetiny z mosadze
- Stabilné štetiny na ľahké odstránenie nepoddajného znečistenia
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|40 x 26 x 26
Kompatibilné stroje
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 1
- Parný čistič SC 1 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 1 Premium
- Parný čistič SC 2 Deluxe EF Limited Edition
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 EasyFix
- Parný čistič SC 2 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 EasyFix
- Parný čistič SC 3 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Plus
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 1.020
- SC 1.030 B
- SC 1202
- SC 1202 so žehličkou
- SC 2.500 C
- SC 2.550 C
- SC 2.600 CB
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix SK Set
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix SK Set
- SC 4 Premium
- SC 5
- SC 5 + Iron Kit
- SC 5 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 5.800 C
- SC 5.800 CB
- SC 952
- SI 2.600 CB
- SI 4 + Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron Kit
Oblasti využitia
- Grilovanie
- Rúra
- Priľnuté nečistoty