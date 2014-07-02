Súprava kruhových kefiek s mosadznými štetinami

Súprava kruhových kefiek s mosadznými štetinami na odstránenie odolných a priľnavých nečistôt bez námahy. Nevhodné na chúlostivé a citlivé povrchy.

Súprava kruhových kefiek s mosadznými štetinami na odstránenie odolných a priľnavých nečistôt bez námahy - napríklad mriežka z grilu, rošt na sporáku alebo varnej doske. Stabilné kovové štetiny robia z tejto kefky siláka medzi kefkami pre parné čističe. Pozor: Nevhodná na citlivé plochy ako je napríklad drevo alebo plast.

Vlastnosti a výhody
Štetiny z mosadze
  • Stabilné štetiny na ľahké odstránenie nepoddajného znečistenia
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 40 x 26 x 26
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Grilovanie
  • Rúra
  • Priľnuté nečistoty
Príslušenstvo